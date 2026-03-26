Golpeó su cabeza contra el cristal, se recuperó y ganó el partido: la increíble secuencia que protagonizó un jugador de padel argentino

Un padelista argentino sufrió un brutal accidente

En el Premier Padel Miami P1 2026, un incidente marcó la jornada de dieciseisavos de final cuando el argentino Gonza Alfonso sufrió una aparatosa herida en la cabeza, pero logró avanzar de ronda tras imponerse en un partido memorable. El suceso ocurrió durante el enfrentamiento entre la dupla formada por Gonzalo Alfonso y Sanyo Gutiérrez ante Lucho Capra y Víctor Ruiz en el torneo disputado en Estados Unidos.

El encuentro transcurría con normalidad hasta que, en el primer set y con el marcador 4-3, Alfonso se lanzó para alcanzar una pelota y su cabeza impactó contra el cristal lateral de la cancha. El golpe generó un corte por arriba de la ceja que obligó a detener el partido de inmediato. Tanto Capra como Ruiz se acercaron a constatar el estado del jugador argentino, quien fue atendido en pista y, tras una pausa de quince minutos, regresó con un vendaje visible en la cabeza.

El accidente de Alfonso no impidió que la pareja argentina mantuviera un alto nivel de competencia. El primer set se resolvió a su favor por 7-5 y el segundo por 6-4, lo que selló el pase a los octavos de final del torneo. El esfuerzo del deportista argentino se transformó en una imagen impactante para la jornada: jugó con la cabeza vendada y logró la victoria pese al dolor y la herida sufrida.

Gonza Alfonso, con una venda en la frente, tranquilizó a sus seguidores

Tras el partido, Gonza Alfonso fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad, donde recibió siete puntos de sutura a la altura de la ceja. El propio jugador envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales. “Duro momento, mucho dolor, pero contento por poder seguir una ronda más como sea. Muchas gracias a toda la gente que se preocupó y me escribió. Ya no hay preocupación, solo dolor”, publicó el argentino para despejar dudas sobre su estado de salud.

Al mismo tiempo, también compartió algunas stories en las que mostró el antes y después de la intervención, así como también el agradecimiento a su pareja por acompañarlo durante su estancia en el hospital: “Gracias por estar mi cielo, te amo con mi vida”.

Gonzalo Alfonso compartió el antes y después de una herida profunda en su frente, la cual requirió sutura en Miami.

La participación de Alfonso en la siguiente ronda quedó en duda tras la magnitud del golpe. No obstante, la expectativa se mantuvo alta con miras al próximo cruce ante Jon Sanz y Coki Nieto, quienes esperan por la dupla argentina en los octavos de final. La determinación del deportista tras el accidente se reflejó en otro mensaje difundido después del partido: “7 puntitos y el pase a 8vos de este @premierpadel. Duro momento, mucho dolor, pero contento por poder seguir una ronda más como sea. Muchas gracias a toda la gente que se preocupó y me escribió a mí y marina, ya no hay preocupación solo dolor. Vamooo arribaaa”.

Cabe destacar que la dupla formada por Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso se encuentra en la recta final de su ciclo juntos, lo que aportó un matiz especial a su rendimiento en la pista. Su triunfo ante Capra y Ruiz no solo garantizó la continuidad en el certamen, sino que también dejó una postal de perseverancia para el torneo que se desarrolla en Florida.

El Premier Padel Miami P1 2026 entra en una etapa decisiva, donde los octavos de final comenzarán a definir las parejas con mayores aspiraciones al título. En ese contexto, la actuación de Alfonso se convirtió en uno de los focos de atención del evento, tanto por el desenlace del partido como por la incertidumbre en torno a su recuperación y la posibilidad de que dispute el siguiente encuentro.

Marina Fuentes acompañó a Gonza Alfonso, quien se recupera de una lesión con puntos de sutura visibles en su ceja.

Alfonso llevó tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales