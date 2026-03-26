Deportes

Golpeó su cabeza contra el cristal, se recuperó y ganó el partido: la increíble secuencia que protagonizó un jugador de padel argentino

Gonza Alfonso avanzó a los octavos de final tras sufrir una herida cortante. El argentino disputó el tramo final del partido con un vendaje antes de ser trasladado al hospital

Guardar
Un padelista argentino sufrió un brutal accidente

En el Premier Padel Miami P1 2026, un incidente marcó la jornada de dieciseisavos de final cuando el argentino Gonza Alfonso sufrió una aparatosa herida en la cabeza, pero logró avanzar de ronda tras imponerse en un partido memorable. El suceso ocurrió durante el enfrentamiento entre la dupla formada por Gonzalo Alfonso y Sanyo Gutiérrez ante Lucho Capra y Víctor Ruiz en el torneo disputado en Estados Unidos.

El encuentro transcurría con normalidad hasta que, en el primer set y con el marcador 4-3, Alfonso se lanzó para alcanzar una pelota y su cabeza impactó contra el cristal lateral de la cancha. El golpe generó un corte por arriba de la ceja que obligó a detener el partido de inmediato. Tanto Capra como Ruiz se acercaron a constatar el estado del jugador argentino, quien fue atendido en pista y, tras una pausa de quince minutos, regresó con un vendaje visible en la cabeza.

El accidente de Alfonso no impidió que la pareja argentina mantuviera un alto nivel de competencia. El primer set se resolvió a su favor por 7-5 y el segundo por 6-4, lo que selló el pase a los octavos de final del torneo. El esfuerzo del deportista argentino se transformó en una imagen impactante para la jornada: jugó con la cabeza vendada y logró la victoria pese al dolor y la herida sufrida.

Un hombre joven con una venda en la frente y pulsera de hospital da un pulgar hacia arriba desde una silla de examen médica. Viste chaqueta blanca y azul
Gonza Alfonso, con una venda en la frente, tranquilizó a sus seguidores

Tras el partido, Gonza Alfonso fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad, donde recibió siete puntos de sutura a la altura de la ceja. El propio jugador envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales. “Duro momento, mucho dolor, pero contento por poder seguir una ronda más como sea. Muchas gracias a toda la gente que se preocupó y me escribió. Ya no hay preocupación, solo dolor”, publicó el argentino para despejar dudas sobre su estado de salud.

Al mismo tiempo, también compartió algunas stories en las que mostró el antes y después de la intervención, así como también el agradecimiento a su pareja por acompañarlo durante su estancia en el hospital: “Gracias por estar mi cielo, te amo con mi vida”.

Dos imágenes muestran el rostro de Gonzalo Gabriel Alfonso. Arriba, una herida abierta y sangrante en la frente. Abajo, la misma herida con puntos de sutura
Gonzalo Alfonso compartió el antes y después de una herida profunda en su frente, la cual requirió sutura en Miami.

La participación de Alfonso en la siguiente ronda quedó en duda tras la magnitud del golpe. No obstante, la expectativa se mantuvo alta con miras al próximo cruce ante Jon Sanz y Coki Nieto, quienes esperan por la dupla argentina en los octavos de final. La determinación del deportista tras el accidente se reflejó en otro mensaje difundido después del partido: “7 puntitos y el pase a 8vos de este @premierpadel. Duro momento, mucho dolor, pero contento por poder seguir una ronda más como sea. Muchas gracias a toda la gente que se preocupó y me escribió a mí y marina, ya no hay preocupación solo dolor. Vamooo arribaaa”.

Cabe destacar que la dupla formada por Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso se encuentra en la recta final de su ciclo juntos, lo que aportó un matiz especial a su rendimiento en la pista. Su triunfo ante Capra y Ruiz no solo garantizó la continuidad en el certamen, sino que también dejó una postal de perseverancia para el torneo que se desarrolla en Florida.

El Premier Padel Miami P1 2026 entra en una etapa decisiva, donde los octavos de final comenzarán a definir las parejas con mayores aspiraciones al título. En ese contexto, la actuación de Alfonso se convirtió en uno de los focos de atención del evento, tanto por el desenlace del partido como por la incertidumbre en torno a su recuperación y la posibilidad de que dispute el siguiente encuentro.

Un hombre recostado con puntos de sutura en la ceja y ojos cerrados. Una mano femenina con anillos y pulsera toca su mejilla derecha
Marina Fuentes acompañó a Gonza Alfonso, quien se recupera de una lesión con puntos de sutura visibles en su ceja.
Un hombre joven de piel clara, con pelo oscuro y barba incipiente, y una herida con puntos de sutura sobre su ceja izquierda, recostado en una cama de hospital
Alfonso llevó tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales

Temas Relacionados

deportes-internacionalpadelGonzalo AlfonsoMiami

Últimas Noticias

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

La Verde y el conjunto de la Concacaf buscarán avanzar de fase para ir en búsqueda de un pasaje a la Copa del Mundo. Desde las 19, por DSports

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

Preocupación en Rosario Central por la lesión de Ángel Di María que pone en riesgo su debut en la Copa Libertadores

El Fideo arrastra una molestia muscular que encendió la alarma en el Canalla

Preocupación en Rosario Central por la lesión de Ángel Di María que pone en riesgo su debut en la Copa Libertadores

“No voy a hablar hasta que se vaya”: Max Verstappen se enfureció con un periodista en plena conferencia de prensa

El piloto de Red Bull detuvo la ronda de preguntas hasta que el cronista se retiró de la sala en la previa al inicio del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

“No voy a hablar hasta que se vaya”: Max Verstappen se enfureció con un periodista en plena conferencia de prensa

Gales se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones

En Cardiff, ambas selecciones intentarán acceder a la final, donde se enfrentarán al vencedor de Italia vs Macedonia del Norte para asegurar su pasaje a la cita mundialista

Gales se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones

Italia pone en juego su historia y define su clasificación al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte: hora y TV

La Azzurra disputará las semifinales de los playoffs. Debe ganar sí o sí en Bérgamo para aspirar a jugar la Copa del Mundo

Italia pone en juego su historia y define su clasificación al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte: hora y TV
DEPORTES
Preocupación en Rosario Central por la lesión de Ángel Di María que pone en riesgo su debut en la Copa Libertadores

Preocupación en Rosario Central por la lesión de Ángel Di María que pone en riesgo su debut en la Copa Libertadores

“No voy a hablar hasta que se vaya”: Max Verstappen se enfureció con un periodista en plena conferencia de prensa

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

Gales se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones

Italia pone en juego su historia y define su clasificación al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte: hora y TV

TELESHOW
El desopilante error de Juli Poggio en Pasapalabra que hizo estallar de risa a todos: el video

El desopilante error de Juli Poggio en Pasapalabra que hizo estallar de risa a todos: el video

Mauro Icardi tendrá un día más a sus hijas tras fallo judicial en medio de la tensión con Wanda Nara

Evangelina Anderson mostró la recuperación de sus cuerdas vocales a meses de su cirugía: el estudio al que se sometió

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tres fulminados y ocho jugadores al borde la eliminación

Cinthia Fernández contó cómo será su futuro laboral tras ser despedida del ciclo de Moria Casán: “Fiel a mis convicciones”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Honduras y el Banco Europeo de Inversiones acuerdan un préstamo de 53 millones de euros para las Mipymes

El Gobierno de Honduras y el Banco Europeo de Inversiones acuerdan un préstamo de 53 millones de euros para las Mipymes

Rusia condenó a cuatro años de prisión a la dueña de una discoteca LGBTQ+ bajo cargos de “extremismo”

Una nueva variante del COVID-19 se detecta en 25 estados de EEUU y autoridades refuerzan la vigilancia

Tragedia en aumento en Uruguay: se registran cada vez más muertes en accidentes de tránsito

Brasil acelera sobre las leyes contra el crimen mientras emergen fallas en el sistema