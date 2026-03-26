Evangelina Anderson mostró la recuperación de sus cuerdas vocales a meses de su cirugía: el estudio al que se sometió

La modelo compartió el detrás de escena de su visita al médico

A dos meses de someterse a una cirugía de cuerdas vocales, Evangelina Anderson mostró como evoluciona su cuerpo y el progreso que realizó. A través de sus redes sociales, este miércoles, la modelo compartió el detrás de escena del estudio al que se sometió para conocer su progreso.

En el video se observa a Anderson en bata, sentada sobre una camilla, recibiendo anestesia local antes de que los profesionales realizaran el procedimiento. El examen permitió observar claramente la evolución postoperatoria y despejar dudas sobre posibles complicaciones.

“Voy a hacer mi chequeo de mis cuerdas vocales, estoy con el doctor que me operó. Esto se llama video endoscopio. En la punta del cable tiene una cámara y por ahí vamos a chequear cómo está todo. Me porté muy bien, vamos a ver que no me rete el doctor”, comenzó diciendo Anderson ante sus más de cuatro millones de seguidores.

Luego, con una especie de filtro en su mano, Evangelina explicó: “Me pongo esto en la boca y pasa el cablecito hasta la laringe”. Una vez que el doctor comenzó a revisar la garganta de su paciente, el profesional comentó: “Muy bien, mejoraste un montón, igual te falta un poquito”.

De esta manera, Evangelina Anderson se sometió a una videoendoscopía dos meses después de una operación programada para extraer pólipos en las cuerdas vocales.

Así fue el control médico que marcó el avance de Evangelina Anderson

La cirugía de cuerdas vocales tuvo lugar a mediados de enero. Fue una intervención planificada para tratar pólipos, lesiones benignas que afectan la voz, y Anderson comunicó abiertamente los motivos de la operación: “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente me los voy a quitar”. Anticipó que tras la cirugía debería guardar silencio total durante siete días, lo que consideró un reto necesario para recuperar su voz habitual.

Los pólipos en las cuerdas vocales provocaron cambios en la voz de Anderson, generando una tonalidad disfónica y limitando su capacidad para hablar con normalidad. Al anunciar la fecha de la intervención, expresó confianza en que sería “la última vez que escuchen mi voz disfónica”, y remarcó que esperaba recobrar su timbre usual. El reposo absoluto tras la operación se presentó como esencial, pese a la dificultad de permanecer completamente muda durante varios días.

La empresaria abordó el proceso con calma y sinceridad, detallando la programación de la cirugía y transmitiendo tranquilidad a sus seguidores. Desde el anuncio inicial hasta el período posterior a la operación, involucró a su comunidad para visibilizar un problema frecuente entre quienes usan intensamente la voz.

Evangelina Anderson mostró los ejercicios que hace para hablar antes de las grabaciones de Masterchef

La fase de rehabilitación fue determinante para la recuperación progresiva. Una semana después de la intervención, Anderson mostró a través de un video cómo retomaba la voz utilizando el ejercicio de “burbujeo con manguera”, que consiste en soplar a través de una manguera sumergida en agua para aflojar y fortalecer las cuerdas vocales. Este método favorece el retorno a la voz natural y ayuda a reducir tensiones en la laringe.

La modelo siguió de manera disciplinada las indicaciones médicas, compartiendo avances y obstáculos a lo largo de su rehabilitación. La constancia en los ejercicios resultó clave para retomar actividades diarias y ganar confianza al hablar.

El acompañamiento profesional fue visible en imágenes donde Anderson aparece junto a su fonoaudióloga y el cirujano responsable de la operación. La empresaria destacó la confianza depositada en sus especialistas y su agradecimiento por la guía durante todo el proceso.

La presencia cercana de la fonoaudióloga fue relevante tanto para el tratamiento físico como para el apoyo emocional en los momentos más inciertos. Fotografías de ambas camino al consultorio reflejaron el valor del vínculo entre paciente y profesionales de la salud.

Así, Evangelina Anderson transitó la recuperación de su voz contando con un equipo de referencia y resaltando la importancia de especialistas de confianza en procesos médicos complejos.