Byung-Chul Han, filósofo coreano: “El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta que se quema” (Crédito: Reuters)

¿Escucharon hablar de burnout? La imagen metáforico suele ser un fósforo recién apagado. Algunos le llaman síndrome de “estar quemado”. El término burnout lo acuñó el psicoanalista estadounidense Herbert Freudenberger a mediados de la década de 1970. Describió este fenómeno como una pérdida de energía progresiva, agotamiento emocional y desmotivación. ¿Cómo se traduce eso a nuestro presente?

El que mejor lo definió fue Byung-Chul Han, un filósofo y ensayista surcoreano que da clases en la Universidad de las Artes de Berlín. Sus libros son breves y profundos. Se destacó en el pensamiento contemporáneo por su crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo, la tecnología y la hipertransparencia. Fue un libro el que lo puso en boca de todos: La sociedad del cansancio, publicado originalmente en 2010.

"La sociedad del cansancio", de Byung-Chul Han

El ensayo describe el paisaje patológico de la sociedad actual, caracterizado por el auge de enfermedades neuronales como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno del espectro autista (TEA). Han sostiene que cada sociedad tiene su enfermedad característica. Si en el siglo XX fue de tipo inmunológico, entre lo idéntico y lo extraño iniciada por la Guerra Fría, ¿cuál es la del XXI?

La nuestra, dice, es de carácter neurológico y no inmunológico. Una violencia neuronal ha provocado el exceso de positividad actual que nos anula manteniendo nuestro sistema nervioso autónomo simpático en constante alerta debido a la necesidad de mantener la competitividad y productividad. No hay ningún descanso mental, tenemos que estar activos. Somos sujetos del rendimiento. No podemos dejar de producir.

Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano que da clases en la Universidad de las Artes de Berlín

“El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta que se quema”, se lee en La sociedad del cansancio. Con la falsa ilusión de que somos nuestros jefes, de que solo nos debemos a nosotros mismos, vivimos sin parar, dándolo todo, no a nosotros, no a la sociedad, sino al sistema. Por eso el cansancio, por eso el rendimiento. Nos explotamos a nosotros mismos. El síndrome de “estar quemado”. Burnout.

Quién es Byung-Chul Han

Byung-Chul Han nació en Seúl, Corea del Sur, en 1959. Estudió metalurgia antes de mudarse a Alemania, donde se doctoró en Filosofía en la Universidad de Friburgo. Posteriormente, amplió su formación en la Universidad de Múnich y desarrolló su carrera docente en instituciones como la Universidad de Basilea y la Universidad de las Artes de Berlín. Ha centrado su reflexión en temas como la sociedad digital, el poder y la psicopolítica. Su enfoque se caracteriza por el análisis crítico de la cultura contemporánea y la influencia de la tecnología.

Entre sus libros más destacados se encuentran La sociedad del cansancio, La expulsión de lo distinto y La agonía del Eros. Ha publicado numerosas obras que abordan la globalización, la vigilancia y la transformación de la subjetividad en la era digital. Su pensamiento ha tenido un impacto notable en el debate filosófico y social europeo. Su influencia se refleja principalmente en la discusión académica y mediática sobre la sociedad actual. Ha recibido los premios Bristol des Lumières (Francia, 2016) y Salzburg State Prize for Future Research (Austria, 2016). En 2025, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, reconocido por su análisis crítico de la sociedad tecnológica, la hiperproductividad y la deshumanización.