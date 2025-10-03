Tendencias

Los 6 secretos del chef Tim Siadatan, especialista en cocina italiana, para mejorar las pastas en casa

El profesional compartió técnicas y consejos para elegir ingredientes, controlar la cocción y lograr salsas cremosas que transforman los fideos caseros en platos de restaurante

Por Dante Martignoni

Guardar
El chef londinense apuesta por
El chef londinense apuesta por la autenticidad y creatividad, fusionando tradición italiana con el espíritu local (Captura de video: YouTube)

Tim Siadatan, chef británico y creador de Padella junto a Jordan Frieda, se consolidó como una figura central en la escena culinaria londinense gracias a su dominio de la cocina italiana. Su objetivo es trasladar los sabores y técnicas tradicionales a Londres sin imitar la cocina italiana de manera literal.

No pretendemos ser italianos, no intentamos engañar a la gente. Me inspira Italia, pero cocinar en Londres me da margen para interpretar lo que hacen”, explicó Siadatan a The Independent. Su estilo combina respeto por la tradición con creatividad, evitando ingredientes que alteren la esencia de la pasta.

Bajo su liderazgo, Padella se convirtió en un referente para los aficionados a la pasta desde su apertura en 2016. En la cocina abierta, los chefs ejecutan cada preparación siguiendo la visión de Siadatan: cortan, mezclan la pasta en sartenes y rallan abundante parmesano sobre clásicos como los pappardelle y el pici.

6 claves para elevar la pasta casera

1. Preparar la salsa en casa: Siadatan recomendó hacer la salsa propia, incluso con cocciones rápidas. “Con productos de temporada, un poco de ajo y un toque de color, sumar tomates y cocinarlos brevemente para envolver los espaguetis: será mejor que cualquier salsa envasada, más económica y más saludable”, explicó el chef a The Independent.

El chef resalta la importancia
El chef resalta la importancia de preparar la salsa en casa para lograr platos más frescos, económicos y saludables (Crédito: Freepik)

2. Seleccionar pasta de calidad: la pasta hecha con molde de bronce tiene una superficie rugosa con pequeñas crestas, perfectas para que la salsa se adhiera mejor. Según el chef británico, pagar un poco más que por la opción más económica vale la pena, ya que se nota la diferencia en textura y en el punto de cocción, logrando un resultado más firme y sabroso.

3. Reducir el tiempo de cocción: el chef sugirió cocer la pasta seca entre dos y tres minutos menos de lo que suelen indicar los paquetes. El calor residual finalizará la cocción, lo que evita sobrecocinarla.

4. Salsa de tomate con carácter: en verano, la salsa rápida con tomates frescos y ligeros es ideal. En invierno, convienen los tomates enlatados, cocidos a fuego lento con aceite de oliva y ajo, hasta obtener una textura confitada y un color intenso. Preparar una cantidad mayor permite conservarla refrigerada o congelada varios días.

Integrar la pasta con la
Integrar la pasta con la salsa durante varios segundos crea una textura sedosa y homogénea, aplicando la técnica mantecare (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Aprovechar el agua de cocción: el agua de la pasta aporta almidón, fundamental para emulsionar y dar cuerpo a la salsa. Siadatan resaltó a The Independent que “muchas salsas para pasta necesitan ese agua con almidón; es clave para que el plato sea excepcional”.

6. Integrar la pasta con la salsa: mezclar la pasta y la salsa enérgicamente durante 30 a 45 segundos permite fusionar todos los sabores y crear una textura sedosa. Esta técnica, mantecare, une el agua residual con la grasa y el gluten, logrando una salsa densa y envolvente.

Pici cacio e pepe de Tim Siadatan – versión casera

El pici es una pasta típica de la Toscana, densa, deliciosa y económica. El cacio e pepe combina queso y pimienta, y es uno de los platos más populares en Padella. Aunque los romanos usan pecorino, en el restaurante de Siadatan prefieren parmesano curado para un sabor más intenso.

Ingredientes (4 personas)

Salsa: manteca sin sal 160 g, parmesano 100 g, pimienta negra 4 cucharadas, jugo de limón 1 cucharada.

Masa de pici: harina de pan 375 g, agua 180 ml, aceite de oliva 1 cucharada, sal marina una pizca.

Manteca, pimienta, jugo de limón
Manteca, pimienta, jugo de limón y un chorrito de agua de la pasta se combinan a fuego bajo para crear una salsa cremosa (Captura de video: YouTube)

Preparación rápida

  1. Masa: mezclar harina, agua, aceite y sal hasta formar una masa suave. Estirar con rodillo en un rectángulo de 2 cm, cubrir con film y dejar reposar 30 minutos.
  2. Formar los pici: cortar la masa en tiras de 15 g, cubrir con paño húmedo y enrollar cada tira con las palmas hasta que tenga el grosor de un bolígrafo. Mantener enharinadas y refrigerar hasta 24 horas si no se cocinan de inmediato.
  3. Cocción: hervir abundante agua con sal y cocinar los pici 5-6 minutos.
  4. Salsa: derretir manteca con pimienta, jugo de limón y un chorrito de agua de la pasta a fuego bajo.
  5. Integrar: añadir el pici a la cacerola, sumar el parmesano dejando que se funda con el calor residual, luego mezclar bien para que la pasta quede cubierta de manera uniforme.

Siadatan siempre aconseja y enfatiza no remover el parmesano inmediatamente, dejar que se funda con el calor de la cacerola para evitar grumos y lograr una textura cremosa y uniforme.

Padella: culto y accesibilidad

La propuesta del restaurante se articula en torno a la pasta casera sin artificios. Cada plato se elabora al momento, a la vista de los clientes. La minuciosidad en los detalles y la excelencia de los ingredientes convirtieron al restaurante en un establecimiento de culto desde el primer día.

El reciente libro de cocina de Siadatan, titulado "Padella" como su restaurante, busca trasladar a los hogares las técnicas que se utilizan en sus cocinas. La obra pone al alcance de cualquier cocinero dos décadas de experiencia profesional.

Temas Relacionados

PastasTim SiadatanSalsasCocina italianaGastronomíaPastas caserasMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué conductas dificultan la recuperación emocional tras una ruptura, según la ciencia

Un análisis de Psychology Today identifica los comportamientos que intensifican el malestar emocional después de una separación y detalla por qué ciertas respuestas obstaculizan el proceso de recuperación

Qué conductas dificultan la recuperación

Qué le sucede al cuerpo cuando se toma té de hierbas todos los días, según la ciencia

Especialistas de Harvard y Verywell Health analizan cómo el hábito de consumir esta infusión a diario impacta en el organismo y advierten sobre las precauciones necesarias

Qué le sucede al cuerpo

Entrenamiento en ayunas y quema de grasa: lo que revela la evidencia científica sobre sus efectos reales

Investigaciones recientes ponen en duda los beneficios atribuidos a esta tendencia popular entre quienes buscan mejorar su condición física

Entrenamiento en ayunas y quema

Por qué marcar límites puede transformar la vida diaria y las relaciones

En su más reciente episodio, el ex monje, Jay Shetty enseña a distinguir entre acompañar y asumir responsabilidades emocionales, proponiendo límites como base de relaciones honestas y bienestar personal

Por qué marcar límites puede

El método oculto que ayudó a Dua Lipa a transformar su día a día y potenciar su bienestar

La cantante adoptó una práctica poco conocida que mejoró su energía, concentración, enfoque y estabilidad emocional, inspirándola a compartir su experiencia a través de un nuevo emprendimiento internacional, según Vogue

El método oculto que ayudó
ÚLTIMAS NOTICIAS
La caída de “Sofi”, la

La caída de “Sofi”, la viuda negra acusada de siete robos en un año

Elecciones 2025 en Tucumán: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

Calendario lunar: cuándo hay luna llena en octubre 2025

Para qué sirve frotar media cebolla en los vidrios de las ventanas

Tenía antecedentes por golpear niños, lo liberaron y fue detenido por fracturarle el cráneo a un bebé

INFOBAE AMÉRICA
De ratones a humanos: cómo

De ratones a humanos: cómo la ciencia busca descifrar los pensamientos, sin invadir el cerebro

Rusia lanzó ataque un masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de varias regiones de Ucrania

Torturó, asesinó y se llevó un trozo de cráneo como trofeo: el estremecedor caso de Christa Pike, la mujer que será ejecutada en EEUU

La Policía británica identificó a las dos víctimas del ataque terrorista en una sinagoga de Manchester durante Yom Kippur

Taiwán reforzará su vigilancia militar ante posibles maniobras hostiles de China durante la conmemoración del Día Nacional

TELESHOW
Luciana Geuna y el libro

Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”

Dieron los primeros nombres de las explosivas famosas que podrían participar de Gran Hermano: Generación Dorada

El romántico videoclip de Yami Safdie y Manuel Turizo: pasión fugaz, momentos robados y una historia de desamor