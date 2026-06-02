Fue a Es mi sueño, cantó un tema de Cacho Castaña y conmovió al jurado: “Orgulloso de ser argentino”

El participante que volvió a sorprender en Este es mi sueño

La noche televisiva dejó una imagen imborrable: Maximiliano Vera subió al escenario de Es mi sueño y, fiel a su estilo de reinvención, optó por un giro radical en su repertorio al interpretar “Septiembre del 88”, clásico de Cacho Castaña. La elección marcó una ruptura notoria respecto a su debut, donde había homenajeado a Rodrigo con un registro completamente distinto. Y el riesgo artístico superado con creces lo ubica como uno de los candidatos a llegar lejos en el certamen.

Desde el primer momento, la atención del público se centró en la transformación visual y artística del participante. Vera eligió un vestuario de abrigo largo, corbata y boina, símbolos que evocaron la estética porteña de otros tiempos y acompañaron la atmósfera urbana recreada en la escenografía. La iluminación tenue simuló una noche de Buenos Aires y sumergió al jurado y a los presentes en la nostalgia del tema.

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El “La seguridad con la que te moviste por el escenario, la forma en la que conectaste con el texto, fue impresionante”, las palabras de Abel para el participanteparticipante que volvió a sorprender

La interpretación no se limitó a lo vocal: en varios pasajes, Vera intercaló partes habladas, reproduciendo las líneas que Cacho Castaña dedicó a los exiliados en la letra original. La sensibilidad de esos momentos impactó especialmente en los integrantes del jurado, que reaccionaron con emoción visible.

Al finalizar la actuación, las miradas se posaron en el panel. Abel Pintos, referencia indiscutida en la música argentina, fue uno de los primeros en tomar la palabra. “La seguridad con la que te moviste por el escenario, la forma en la que conectaste con el texto, fue impresionante”, remarcó el músico, generando un aplauso espontáneo entre los asistentes.

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Pintos profundizó en el aspecto emocional de la actuación, destacando que la interpretación de Vera había logrado atravesar la barrera del espectáculo para convertirse en un momento genuino: “No solo cantaste, sino que transmitiste la historia detrás de la canción”.

Por su parte, Joaquín Levinton tampoco ocultó su conmoción. El cantante y compositor de Turf elogió la capacidad del participante para reinventarse y cambiar de registro sin perder la esencia artística. “Me hiciste sentir orgulloso de ser argentino”, concluyó.

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Joaquín Levinton resaltó la capacidad de reinvención de Maximiliano Vera y la emoción que transmitió en su presentación, logrando conmover al panel

La reacción del jurado fue unánime: todos coincidieron en que Vera había dado un salto cualitativo y que su propuesta se destacó por la autenticidad y el riesgo asumido al salir de su zona de confort.

La performance de Maximiliano Vera significó mucho más que una buena puntuación. Su paso por la segunda etapa del programa le permitió consolidar su lugar en la competencia y reafirmar su identidad como artista versátil. La transformación de estilo, tanto en lo musical como en la puesta en escena, fue reconocida por los especialistas del jurado y valorada por el público.

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El momento no solo marcó un punto de inflexión en su recorrido en Es mi sueño, sino que además dejó claro que el participante se apoya en sus propias convicciones al afrontar cada desafío. Al recibir las devoluciones, Vera agradeció las palabras y explicó que su confianza proviene de creer en lo que hace y de no temer a los cambios.

La actuación de Maximiliano Vera marcó un punto de inflexión en su participación y consolidó su identidad como artista versátil en el certamen Es mi sueño

La noche fue testigo de un crecimiento notable en la carrera del participante. La combinación de una elección de repertorio arriesgada, una interpretación que fusionó canto y actuación, y una ambientación cuidada, le permitió diferenciarse de sus compañeros y obtener el reconocimiento inmediato del público.

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La gala dejó en evidencia que el artista no solo busca destacarse por la voz, sino que aspira a dejar huella a través de cada una de sus actuaciones. En palabras de Abel Pintos, la autenticidad y la capacidad de conectar con la historia de la canción constituyen las virtudes que pueden transformar a un participante en referente.

Así, Maximiliano Vera demostró en Es mi sueño que el cambio de repertorio y la búsqueda constante de nuevos desafíos son parte de su identidad artística. La noche en el Ópera marcó un antes y un después tanto para él como para quienes lo siguen de cerca en el certamen.

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