El emotivo video de Exequiel Palacios con su familia antes de viajar al Mundial con la selección argentina

El mediocampista del Bayer Leverkusen le dedicó unas emotivas palabras a sus familiares en la previa de la Copa del Mundo con Argentina

La selección argentina se encuentra en su base de Kansas City, en Estados Unidos, preparándose para afrontar el Mundial 2026 que comenzará en exactamente 9 días. Uno de los protagonistas de la lista de Lionel Scaloni es Exequiel Palacios, quien le dedicó unas emotivas palabras a su familia antes del viaje con el equipo albiceleste.

En el video que se hizo viral en las últimas horas, el mediocampista del Bayer Leverkusen está hablando ante la atenta mirada de su círculo íntimo en su casa. El nacido en Famaillá, Tucumán, hace 27 años es uno de los campeones del mundo de Qatar 2022 que volvió a ser citado por el técnico.

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“Porque estén acá compartiendo la última noche. Saben los que están acá, porque son importantes para mí, que los quiero mucho. Estoy realmente muy feliz de estar otra vez en el Mundial. Uno no cae hasta que está ahí viviéndolo, pero ojalá que nos salga todo bien y que podamos tener un buen torneo, que se me dé y a disfrutarlo con todo el equipo de la vuelta", se escucha decir al Tucu Palacios, sentado en una silla junto a sus seres más cercanos.

El ex jugador de River Plate forma parte de la nómina de los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 y jugará su segunda Copa del Mundo. En la anterior, Palacios jugó tres partidos con la Argentina. En fase de grupos, el tucumano ingresó 21 minutos en la victoria 2-0 frente a México. Luego, entró 10 minutos en los octavos de final frente a Australia y otros 16 en la semifinal ante Croacia.

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Exequiel Palacios durante el entrenamiento de la selección argentina en Kansas, previo al Mundial 2026 (Instagram)

La Selección ya comenzó los entrenamientos en Kansas City a la espera de los dos amistosos previos al debut en el Grupo J frente a Argelia (martes 16 de junio, a las 22 horas). Los dirigidos por Scaloni jugarán el sábado 6, desde las 21, contra Honduras en Texas y se medirán el martes 9 (21.30) ante Islandia en Auburn, Alabama.

La primera sesión consistió en una administración de cargas y en la observación de la evolución de los jugadores tocados, según el texto fuente. El objetivo inmediato es llegar con la mayor cantidad de futbolistas disponibles a los amistosos previos y al estreno mundialista.

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Lionel Messi se entrenó de forma diferenciada por precaución y no fue exigido mientras se recupera de una contractura muscular. Al salir del hotel, al capitán se lo vio sonriente y con buena disposición para la primera práctica. El rosarino disputará su sexta Copa del Mundo. En la jornada también quedó expuesto el seguimiento médico sobre varios integrantes del plantel.

Por su parte, Emiliano Dibu Martínez llegó a Kansas con un vendaje tras sufrir una fractura en uno de los dedos de la mano derecha en la previa a la final de la Europa League. Durante el traslado al entrenamiento se lo vio con la mano vendada cuando subía al micro rumbo al centro de prácticas.

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Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Cuti Romero, Nahuel Molina, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso en el avión rumbo a Estados Unidos (Instagram)

El caso más reciente entre los lesionados es el de Leandro Paredes, quien sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha durante la eliminación de Boca Juniors ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. Su objetivo es estar disponible para el debut y, para eso, realiza un tratamiento especial.

A esa lista se suman Nico Paz, con una molestia en la rodilla izquierda después de un fuerte golpe en un partido ante Hellas Verona, y Cuti Romero, que atraviesa la etapa final de su recuperación.

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En tanto que Julián Álvarez también arrastra un antecedente físico: sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a fines de abril, en la semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal, aunque llegaría en condiciones óptimas. La nómina incluye además a Nicolás González, con un desgarro sufrido a fines de abril en un entrenamiento de Atlético Madrid, y a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos también desgarrados.