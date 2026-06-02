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“Hogar en proceso”: Cristiano Ronaldo mostró las imágenes de su mega mansión de 12 mil metros cuadrados antes del Mundial 2026

El astro luso disfrutó de unos días de descanso entre el final de la temporada con el Al Nassr y el inicio del torneo internacional

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Cristiano Ronaldo y su familia regresaron a Portugal antes del Mundial 2026

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo regresaron a Portugal para disfrutar unos días en familia tras finalizar la temporada deportiva en Arabia Saudita y en la previa al inicio del Mundial 2026. El jugador del Al Nassr compartió en sus redes sociales: “Feliz de estar de vuelta en casa con la familia”, junto a una fotografía en la que aparecen él, la creadora de contenido y sus hijos en el jardín de su residencia. Esta publicación confirmó su retorno a Portugal, donde se han instalado en la mansión ubicada en Quinta da Marinha, en la costa de Cascais.

De acuerdo con información publicada por el diario portugués A Bola y los portales británicos Daily Mail y Mirror, la familia ha elegido esta propiedad como su residencia principal durante sus estancias en Europa. Georgina Rodríguez, en sintonía con la comunicación de Ronaldo, publicó un video en el que se aprecia a los integrantes de la familia recorriendo el exterior de la vivienda, acompañado por la frase: “Hogar en proceso”. Esta declaración reforzó que la remodelación del inmueble, comenzada meses atrás, aún no ha concluido en su totalidad.

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La residencia destaca por su extensión y características. Según los reportes de medios lusos y británicos, la vivienda ocupa una parcela de 12.000 metros cuadrados y cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de construcción distribuidos en tres plantas. Entre las comodidades sobresalen una suite principal de 300 metros cuadrados, piscina exterior e interior, sala de cine, gimnasio, grandes jardines, sala de masajes y un garaje con espacio para 20 vehículos. La zona, famosa por sus villas de lujo y campos de golf, se encuentra a pocos minutos de Cascais y Estoril, en la llamada Riviera portuguesa.

Mesa de comedor larga y blanca con 10 sillas, vajilla, copas, velas encendidas, lámpara colgante de mimbre y ventanal con vista a una piscina de noche
El elegante comedor de la mansión de Cristiano Ronaldo, preparado para una cena, ofrece una vista nocturna de su piscina y exuberantes exteriores.

La inversión inicial en la parcela y estructura alcanzó los 13 millones de dólares, sin embargo, los trabajos de personalización y las exigencias del futbolista y su pareja elevaron la cifra total a un rango estimado entre 25 y 40 millones de dólares. Los acabados de la mansión incluyen mármol italiano, maderas nobles y griferías con detalles en oro, además de un mural artístico encargado por la familia. La propiedad incorpora un sistema centralizado de gestión de iluminación, climatización y seguridad, junto con paneles solares integrados en la cubierta.

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El futbolista, a pesar de la alegría expresada en sus redes sociales, permanecerá en la vivienda por un período corto, dado que el 11 de junio comenzará la concentración de la selección de Portugal de cara al Mundial 2026.

La mansión, como informaron medios como Semana y la prensa portuguesa, dispone además de una playa privada y pasadizos subterráneos, así como áreas de juego seguras para los cinco hijos de la pareja. El acceso está protegido mediante vigilancia permanente y tecnología de punta. El entorno de Quinta da Marinha se caracteriza por la privacidad y la tranquilidad, cualidades que la familia valoró a la hora de seleccionar este destino como posible residencia definitiva tras la retirada de Ronaldo del fútbol profesional.

Vista de un vibrante atardecer naranja y azul sobre el océano, con una playa de arena clara y varias palmeras y vegetación verde en primer plano
Georgina Rodríguez compartió una vista impresionante del atardecer sobre el océano desde su lujosa mansión en Portugal, rodeada de palmeras y vegetación costera. (@georginagio)

En el plano deportivo, la selección de Portugal se encuentra preparando su participación en el Mundial de 2026. Dirigida por el español Roberto Martínez, la selección quedó emparejada en el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. El debut será el 17 de junio en Houston frente al combinado africano, seguido de enfrentamientos ante Uzbekistán y, finalmente, un partido ante Colombia en el Miami Stadium de Florida.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, llega a la cita global tras anotar 30 goles en la última temporada con el Al Nassr, 28 de ellos en la Liga Profesional Saudí, consagrándose máximo artillero del certamen. El capitán de la selección portuguesa también amplió su récord histórico alcanzando los 975 goles oficiales en su carrera y disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva, una marca inédita en la historia del fútbol. Además, el delantero selló su clasificación al torneo con cinco goles en cinco partidos durante las eliminatorias de la UEFA.

Georgina Rodriguez mostró partes de la mansión en Portugal

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