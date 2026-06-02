Gobierno de Honduras reitera llamado al diálogo y asegura que aumento salarial a docentes está garantizado

El Gobierno reafirma el diálogo con el gremio magisterial y asegura el aumento salarial para los docentes en Honduras.

El Gobierno hondureño ratificó nuevamente el diálogo con el gremio magisterial y aseguró que el aumento salarial para los docentes está garantizado. Durante una conferencia en Casa Presidencial, el ministro de Comunicaciones y Estrategia José Augusto Argueta afirmó que continúan las negociaciones y pidió no suspender clases.

Durante la ponencia Argueta dijo que la administración mantiene acuerdos sobre las condiciones laborales de los educadores y sostuvo que las decisiones deben considerar a los estudiantes hondureños.

“El centro de toda decisión educativa deben ser nuestros niños y nuestros jóvenes”, expresó el funcionario y exhortó a los sectores que promueven suspensiones de clases a separar las reivindicaciones laborales de cualquier interés político.

Argueta señaló que uno de los avances de las negociaciones fue la nivelación salarial de más de 14 mil docentes que durante 14 años esperaron un ajuste en sus ingresos. Según explicó, estos maestros pasaron de percibir un salario mensual de 11 mil lempiras a recibir 18 mil lempiras.

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Bonos compensatorios y ajustes

También informó que los educadores de centros de educación prebásica fueron beneficiados con un incremento salarial. De acuerdo con los datos presentados, quienes antes recibían mil lempiras mensuales ahora perciben cuatro mil lempiras.

El funcionario indicó, además, que se acordó el pago de un bono compensatorio correspondiente al período transcurrido mientras concluyen los procedimientos administrativos necesarios para extender el ajuste al resto del personal docente.

La agenda de trabajo entre las autoridades y los representantes del magisterio incluye temas relacionados con las condiciones de jubilación y otros beneficios laborales.

Además, Argueta presentó un informe preliminar sobre la asistencia escolar en distintas regiones del país. Según los datos oficiales, entre el 80% y el 85% de las aulas permanecieron activas durante la jornada monitoreada, pese a los llamados de algunos sectores a paralizar las actividades académicas.

Cuestionan las marchas

El ministro cuestionó la continuidad de las convocatorias a suspender clases mientras se mantienen espacios de diálogo y hay acuerdos en proceso de ejecución.

“Resulta difícil comprender que mientras existe diálogo abierto, acuerdos en construcción y compromisos concretos, algunos sectores continúen promoviendo suspensión de clases”, manifestó.

El Gobierno reafirma el diálogo con el gremio magisterial y asegura el aumento salarial para los docentes en Honduras.

Argueta también informó que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación trabajan de manera coordinada para garantizar el pago de obligaciones pendientes al sector docente y detalló, que en un plazo aproximado de nueve días los maestros recibirán el pago correspondiente a uno de los meses adeudados y, 10 días después, se completará el proceso para mantener al día sus salarios.

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También recordó que en los próximos días los educadores recibirán el décimo cuarto mes de salario.

“Es un llamado respetuoso, pero firme, para que se dejen de lado los intereses políticos y prevalezca el compromiso que todos tenemos con los niños de Honduras”, puntualizó.

Reclamos del magisterio

Los dirigentes magisteriales sostienen que las protestas responden a una serie de demandas que, aseguran, aún no han sido resueltas en su totalidad.

El Gobierno coordina acciones con las Secretarías de Finanzas y de Educación para pagar deudas salariales pendientes al magisterio en un plazo de 19 días. Foto de archivo. REUTERS/Leonel Estrada

Entre sus principales exigencias figuran el cumplimiento de ajustes salariales pendientes para todos los docentes, la agilización de los procesos de pago, mejoras en las condiciones laborales, el respeto a los derechos adquiridos del sector y soluciones a temas relacionados con jubilaciones y beneficios administrativos.

Además, representantes del magisterio señalaron que, aunque reconocen algunos avances en las negociaciones, todavía existen compromisos gubernamentales que deben concretarse mediante acuerdos oficiales y calendarios de cumplimiento. Por eso, sostienen que mantendrán las medidas de presión hasta obtener respuestas definitivas a sus planteamientos.

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Las organizaciones docentes también defendieron las movilizaciones como un mecanismo para visibilizar las necesidades del sector educativo y garantizar que los acuerdos alcanzados se traduzcan en beneficios efectivos para todos los trabajadores de la educación.