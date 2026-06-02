El entorno afecta las expectativas de futuro de los adolescentes, según un estudio

El estudio revela que las diferencias sociales en el AMBA condicionan oportunidades y proyectos de vida de los adolescentes

Las diferencias sociales en Argentina condicionan las oportunidades de los jóvenes desde la infancia. Un estudio basado en entrevistas a adolescentes de barrios cerrados y villas del Área Metropolitana de Buenos Aires evidenció que las trayectorias de vida dependen de las redes de contención, el acceso a mejores condiciones materiales y la calidad educativa. En Infobae A las Nueve, la politóloga María Migliore analizó la investigación realizada por Fundar.

El estudio incluyó cincuenta entrevistas realizadas a jóvenes de 16 a 24 años, de distintos sectores sociales. Según relató Migliore, algunos adolescentes viven “a treinta cuadras de distancia” pero atraviesan experiencias completamente diferentes. La politóloga señaló que todos mantienen la idea de que el estudio y el trabajo permiten progresar, aunque no todos cuentan con las mismas herramientas para lograrlo.

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La mitad de los integrantes del primer grupo reside en barrios cerrados, mientras que el resto habita en zonas de alto poder adquisitivo dentro del conurbano norte o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El estudio mostró que el 40% de los jóvenes provenientes de barrios populares continúan relatando su vida bajo la lógica de la movilidad social, aunque expresan dudas profundas sobre sus probabilidades de lograrlo. Otro 20% limita sus aspiraciones al mínimo y el 40% restante ha renunciado por completo a ellas.

Las principales diferencias aparecen en la escuela, el barrio y el entorno familiar. “Todos siguen creyendo en esa promesa argentina de que podés salir adelante estudiando y trabajando”, afirmó Migliore. Sin embargo, aclaró que algunos jóvenes tienen condiciones materiales que facilitan ese recorrido, mientras otros enfrentan obstáculos permanentes.

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La sensación de jugarse el destino a cada instante define la vivencia de quienes crecieron en barrios populares, quienes se ven a sí mismos como protagonistas de relatos cargados de obstáculos y desafíos constantes. Mientras tanto, los jóvenes provenientes de hogares con altos ingresos diseñan el futuro como un territorio lleno de rutas posibles, metas definidas y opciones variadas. Por el contrario, quienes han crecido en contextos vulnerables apenas logran sostener expectativas, que se ven amenazadas por la escasez de apoyos y recursos para concretarlas.

Jóvenes de barrios cerrados y villas atraviesan experiencias educativas y familiares radicalmente distintas según el análisis de María Migliore (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escuela como punto de desigualdad

Migliore describió dos formas opuestas de vivir la escuela. Según explicó, los jóvenes de sectores con mayores ingresos la consideran un espacio de contención y acompañamiento. También mencionó que cuentan con tutores, actividades extracurriculares y figuras de referencia.

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“Hablan de la escuela como si fuera su segunda casa”, afirmó Migliore. Además, detalló que muchos estudiantes realizan deportes, talleres y viajes de intercambio. Según indicó, esos espacios fortalecen la confianza y amplían las posibilidades de desarrollo.

En contraste, los jóvenes de villas y barrios populares describen escuelas colapsadas y violentas. Migliore aseguró que varios testimonios remarcan que la educación no los prepara para ingresar a la universidad. De los 25 jóvenes entrevistados en ese grupo, solo cuatro intentaban cursar estudios universitarios.

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“La escuela no me preparó”, recordó Migliore sobre uno de los testimonios relevados. También señaló que muchos adolescentes desean irse rápido de esos establecimientos porque no encuentran contención ni acompañamiento.

La politóloga afirmó que el deterioro educativo agrava la desigualdad social. “La calidad de la escuela pública se está deteriorando”, sostuvo. Además, planteó que la brecha crecerá si el sistema educativo no recibe intervenciones urgentes.

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La calidad educativa y las redes de contención aparecen como factores decisivos en la construcción de expectativas de futuro juvenil en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso del barrio y la familia

Entre otros puntos, Migliore remarcó el impacto del entorno barrial en las expectativas de futuro. Según explicó, los jóvenes con más recursos describen sus barrios como lugares de encuentro y recreación. En cambio, los adolescentes de sectores vulnerables hablan de espacios peligrosos.

La politóloga indicó que muchos jóvenes reciben advertencias constantes para permanecer dentro de sus casas. “Las figuras de referencia todo el tiempo les dicen: ‘Salí lo mínimo a comprar’”, relató. Según explicó, varios adolescentes asocian el barrio con riesgos y “malas juntas”.

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Las diferencias también aparecen en la estructura familiar. Migliore afirmó que los jóvenes de sectores altos suelen contar con dos adultos de referencia y dos ingresos económicos. En contraste, muchos hogares vulnerables dependen únicamente del trabajo de las madres o de las abuelas.

La situación laboral también condiciona las oportunidades. Según explicó, 20 de los 25 jóvenes de barrios populares trabajaban, y muchos comenzaron a hacerlo desde los 16 años. Migliore señaló que esa realidad limita las posibilidades de estudiar y planificar un proyecto personal.

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Los jóvenes de sectores altos ven la escuela como espacio de contención, mientras los de barrios populares enfrentan violencia y falta de acompañamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad y la pérdida de la red de apoyo

La politóloga aseguró que los jóvenes con mayores recursos reconocen el valor de las redes de apoyo. “Nunca estuve solo”, citó sobre uno de los testimonios. Amigos, familiares y docentes aparecen como figuras clave en esos recorridos.

En cambio, los adolescentes de sectores vulnerables expresan que solo pueden confiar en sí mismos. “La confianza es en vos mismo y nada más”, afirmó Migliore. Según explicó, esa lógica surge porque sienten que las instituciones y las redes de contención dejaron de funcionar.

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Al mismo tiempo Migliore cuestionó el funcionamiento de algunas políticas públicas. “Muchas cosas que se pensaron como políticas públicas no sirven más”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que el problema no se resuelve solo con recursos económicos.

La politóloga insistió en la necesidad de garantizar acompañamiento y presencia estatal y reclamó medidas que permitan a los jóvenes terminar sus estudios sin abandonar la escuela para trabajar.

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