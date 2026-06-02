Economía

Mercados: bajan las acciones y los bonos argentinos, en línea con la tendencia global

Los índices de Wall Street caen debido a que las tensiones entre EEUU e Irán afectan el optimismo en torno a la IA. El S&P Merval cede 1%. El riesgo país se mantiene debajo de los 500 puntos

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Los índices de Wall Street vienen de marcar máximos el lunes.
Los índices de Wall Street vienen de marcar máximos el lunes.

Las bolsas internacionales caen levemente este martes, en una toma de ganancias respecto a los beneficios recientes. A las 11:20 horas, los principales indicadores de Wall Street descontaban un 0,3% luego de anotar máximos históricos el lunes.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1%, en los 3.200.000 puntos, desde su mayor nivel desde enero de este año. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se imponen las bajas, encabezadas por Globant (-3,2%), Edenor (-3%).

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La cotización del petróleo sube 0,2%: el barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en agosto se pacta a USD 95,08, mientras que el WTI (crudo intermedio de Texas) alcanza los USD 92,31 en las posiciones para julio. YPF resta 0,3%, en los USD 54,58, mientras que Vista Energy gana 0,2 por ciento.

Los bonos soberanos argentinos en dólares -Bonares y Globales- pierden un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae un entero, a 491 puntos básicos.

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“La economía argentina comienza junio con la revisión aprobada del programa con el FMI y las reservas internacionales en máximos desde octubre de 2019. Por su lado, las proyecciones de inflación para mayo se ubican entre el 2,1% y el 2,5%”, puntualizaron los analistas de Rava Bursátil.

Las acciones estadounidenses registraron resultados dispares al sonar la campana de apertura, ya que los inversores sopesaron la incertidumbre en torno a las conversaciones con Irán junto con los últimos avances en inteligencia artificial.

Las acciones de Alphabet (-1,9%) registraron un ligero descenso después de que la compañía anunciara que busca recaudar 80.000 millones de dólares para concretar sus planes de infraestructura de IA. Por su parte, Hewlett Packard Enterprise (+27%) reportó un trimestre récord impulsado por la expansión de sus centros de datos de IA, lo que provocó un alza de sus acciones.

El ánimo de los inversores se mostró más moderado el martes por la mañana tras los máximos históricos alcanzados por los principales índices, mientras la atención se centraba en las perspectivas de un acuerdo de paz en Oriente Medio. El lunes, el presidente Trump intervino en un ciclo de noticias que apuntaba a un fracaso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, anunciando que Israel y Hezbolá habían acordado cesar los ataques. Poco después, el presidente añadió que las conversaciones con Irán continuaban a un ritmo acelerado

Por otra parte, la acción de la brasileña Nu Holdings cae un 8%, empujada por la combinación de la salida de un alto directivo y una agresiva rebaja de recomendación por parte de Wall Street que llegó antes de la apertura del mercado. El detonante es la marcha del CFO Guilherme Lago, quien se incorporó a Nu en 2019 y ejerció como director financiero desde 2021, y que pasará a ocupar el cargo de Asesor Especial a partir del 13 de julio. Rob Livingston asumirá el puesto de nuevo CFO. Bank of America (BofA) describió a Lago como uno de los ejecutivos más importantes de la compañía, señalando que supervisó la salida a bolsa y moldeó la disciplina financiera de la empresa, además de ser el principal ejecutivo de cara al mercado y una figura central en las comunicaciones con los accionistas.

BofA Securities elevó su preocupación hasta una rebaja completa a Infraponderar desde Neutral, recortando su precio objetivo a 10,00 dólares desde 16,00 dólares. El banco señaló que el momento de la transición añade incertidumbre, especialmente mientras Nu navega por una fase más complicada para el crédito en Brasil y avanza en su expansión hacia México, Colombia y Estados Unidos. Este movimiento supone un giro significativo para BofA, que apenas semanas antes mantenía una postura neutral.

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