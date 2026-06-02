“Hay una nueva Argentina”: en el IAEF, empresarios respaldaron el rumbo pero pidieron bajar impuestos y sostener las reformas

Cristiano Rattazzi, de Grupo Módena; Luis Galli, de Newsan; y Martín Cabrales coincidieron en que la actividad muestra señales de mejora, aunque con desempeños muy distintos según cada sector Fotografía: Adrián Escandar

La percepción de que la Argentina atraviesa una nueva etapa económica atravesó el panel “Decisiones en tiempo real: la visión empresaria”, realizado en el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Cristiano Rattazzi, presidente del Grupo Módena; Luis Galli, presidente y CEO de Newsan; y Martín Cabrales, presidente de Cabrales, coincidieron en que distintos sectores comienzan a mostrar signos de recuperación y que existen oportunidades para invertir, aunque advirtieron sobre el peso de la carga tributaria, el costo financiero, la informalidad y algunas reformas pendientes.

El primer diagnóstico estuvo vinculado con la actividad económica. Cabrales sostuvo que en los últimos meses observó una mejora en el consumo, aunque aclaró que el fenómeno es dispar entre sectores y segmentos de ingresos. “Veo cierta reactivación”, afirmó. Según explicó, la caída del consumo se frenó, pero la recuperación no sigue un patrón uniforme. También señaló que se registran cambios en los hábitos de compra, en los lugares donde se consume y en los productos elegidos por los clientes.

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“Hay sectores más altos que realmente se están reactivando y consumiendo”, indicó. En ese contexto, consideró que, tras la estabilización de variables macroeconómicas, ahora la atención se concentra en la evolución de la economía real, la producción, el empleo y el desempeño de las pequeñas y medianas empresas.

Galli compartió esa mirada y describió una economía heterogénea. “Hay sectores que les está yendo muy bien y hay algunos sectores que les está costando más insertarse en esta nueva Argentina”, afirmó. El ejecutivo explicó que los bienes durables muestran un mejor desempeño gracias a la recuperación del crédito y a una mayor estabilidad financiera. Como ejemplo, destacó que “la venta de televisores está volando” debido a la cercanía del Mundial.

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El presidente de Newsan sostuvo que el nuevo escenario obliga a las compañías a revisar sus estrategias y adaptarse a un entorno diferente. “Todos tenemos que ir transformándonos”, señaló. En ese sentido, remarcó que la empresa avanzó en una estrategia de diversificación hacia áreas como energía y exportaciones, además de replicar modelos de negocio que ya funcionaban en otros segmentos de actividad.

Inversiones y nuevos proyectos

Consultados sobre la posibilidad de invertir en el contexto actual, los tres empresarios coincidieron en que continúan apostando por nuevos proyectos.

“El que no invierte y el que no se adapta, el que no optimiza, queda afuera”, señaló Martín Cabrales Fotografía: Adrián Escandar

Cabrales aseguró que invertir forma parte de la lógica de cualquier compañía que aspire a sostenerse en el tiempo. “Una marca es permanente inversión. Una marca se construye a diario”, afirmó. El empresario explicó que la firma trabaja en la ampliación de capacidad productiva y en la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y sistemas destinados a mejorar la eficiencia.

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Aunque reconoció que las tasas de interés siguen siendo elevadas para muchas compañías, especialmente para empresas familiares y pymes, sostuvo que eso no modifica la decisión de seguir apostando al crecimiento. “El que no invierte y el que no se adapta, el que no optimiza, queda afuera”, señaló.

Galli remarcó que los grupos empresarios argentinos mantienen una tradición de inversión incluso en escenarios complejos. “Los grupos argentinos siempre estamos invirtiendo”, afirmó. Sin embargo, explicó que Newsan aceleró ese proceso porque identificó señales de una economía diferente, caracterizada por una menor inflación, equilibrio fiscal y mayor previsibilidad.

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El presidente y CEO de Newsan, Luis Galli, dijo que la venta de televisores por el Mundial está "volando" Fotografía: Adrián Escandar

Según explicó, esa percepción impulsó a la compañía a ampliar su presencia en nuevas actividades. También destacó que los inversores extranjeros suelen observar primero las decisiones de los grupos locales antes de avanzar con proyectos propios. “Primero queremos ver que los grupos argentinos inviertan”, dijo al describir conversaciones habituales con socios internacionales.

Desde el sector aeronáutico, Rattazzi también describió un escenario favorable para la inversión. El empresario señaló que actualmente concentra su actividad en servicios vinculados a helicópteros y operaciones aeronáuticas. Según explicó, existe una fuerte demanda proveniente de sectores como petróleo, minería y servicios de emergencia.

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“Hay un boom en muchos sectores que necesitan de nuestro trabajo y de nuestros servicios”, sostuvo. También recordó que la actividad atravesó momentos difíciles por el impacto de las tasas de interés. “Hubo un período durísimo a fin del año pasado y principios de este año, en el cual la tasa de interés fue una locura”, afirmó. Sin embargo, consideró que la situación comenzó a normalizarse.

El presidente del Grupo Módena, Cristiano Rattazzi, se refirió al gran potencial que actividades como la minería y la energía tienen y que le dispara la actividad aeronáutica Fotografía: Adrián Escandar

“Si hay un momento que se están encaminando todos los astros hacia que Argentina crezca, es en este momento”, agregó.

Reformas y previsibilidad

Otro de los temas centrales del debate fue la necesidad de profundizar cambios estructurales para consolidar la recuperación económica.

Cabrales valoró la reforma laboral impulsada por el Gobierno y sostuvo que puede contribuir a reducir los niveles de informalidad. “Permite que aquella gente que no estaba registrada pueda estarlo”, afirmó. También destacó las medidas de desregulación impulsadas por Federico Sturzenegger y sostuvo que reflejan una nueva etapa para el país.

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A su vez, reclamó avanzar con una reforma tributaria integral que abarque a la Nación, las provincias y los municipios. Según explicó, el peso de los impuestos continúa afectando la competitividad de las empresas.

Galli puso el foco en otro aspecto que considera fundamental para el desarrollo de inversiones de largo plazo: la estabilidad de las reglas de juego. “Lo importante es que no se toquen las reglas”, sostuvo. Para el ejecutivo, la seguridad jurídica, la previsibilidad y la estabilidad macroeconómica permiten proyectar inversiones con horizontes más extensos y menores niveles de riesgo.

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Rattazzi también respaldó el rumbo económico, aunque señaló que el Gobierno enfrenta obstáculos políticos para avanzar con determinadas iniciativas. Mencionó las dificultades que enfrentaron la reforma laboral y la Ley Bases durante su tratamiento legislativo. “La situación del Congreso es cómo molestar, no cómo hacer avanzar el país”, afirmó. También sostuvo que todavía existen sectores que intentan frenar las transformaciones económicas en marcha. “Cada metro que avanzan hay un palito de alguien que quiere volver a otra Argentina”, señaló.

Las principales preocupaciones empresarias

Hacia el final del panel, los empresarios identificaron los principales factores que siguen afectando la competitividad.

Los empresarios también identificaron los principales factores que siguen afectando la competitividad Fotografía: Adrián Escandar

Para Cabrales, el principal problema continúa siendo el denominado costo argentino. Dentro de ese concepto incluyó la presión tributaria, el costo del financiamiento y la fuerte influencia de la política sobre las decisiones económicas.

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“Tenemos que despegar eso”, sostuvo al referirse a la relación entre economía y procesos electorales. También consideró necesario fortalecer el diálogo entre el sector público y el privado para avanzar en políticas de largo plazo.

En ese marco, destacó el proyecto que desarrolla la compañía junto con productores de Tucumán para impulsar el cultivo de café en la provincia. Cabrales explicó que firmó acuerdos para adquirir la producción local y sostuvo que el objetivo es crear un producto con identidad propia. “La idea es hacer un Malbec en el café de Tucumán”, afirmó.

Galli, por su parte, señaló que la informalidad y el comercio ilegal representan una de las mayores preocupaciones para numerosas actividades. El ejecutivo aseguró que uno de cada tres celulares que se venden en la Argentina ingresa por contrabando. También sostuvo que cerca del 30% de determinadas líneas de hojas de afeitar provienen de Brasil y que alrededor del 70% de los perfumes se comercializan por canales informales. “Hay una enorme pérdida y una cancha inclinada para los que estamos en blanco”, advirtió.

Rattazzi volvió a cuestionar la presión tributaria y apuntó especialmente contra impuestos que consideró distorsivos. Entre ellos mencionó Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones. También planteó la necesidad de generar incentivos para ampliar la formalidad laboral y económica.

Al mismo tiempo, sostuvo que cualquier reducción de impuestos debe realizarse preservando el equilibrio fiscal. “Para un país enfermo como Argentina, se necesita el equilibrio fiscal como primario de todo”, afirmó.