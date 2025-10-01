Tendencias

Receta de bastones de zapallito al horno, sin harina ni frituras

Una alternativa saludable y deliciosa: estos bastones al horno, son fáciles de preparar, crocantes por fuera, tiernos por dentro y perfectos como snack o guarnición ligera

La receta rinde de 2
La receta rinde de 2 a 3 porciones y puede servirse como snack, entrada o acompañamiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bastones de zapallito al horno son una opción deliciosa, saludable y sorprendentemente fácil de preparar, ideales tanto para quienes buscan un snack liviano como para compartir en reuniones familiares o como guarnición diferente. Esta preparación, de origen casero y siempre ligada a la cocina saludable, es una de las tantas alternativas que ganaron popularidad en los últimos años por su sencillez y su perfil bajo en calorías y grasas.

No contienen harina, por lo que son perfectos para celíacos o quienes buscan reducir el consumo de gluten. Además, al hacerse al horno y no fritos, mantienen el sabor suave del zapallito y resultan una opción más liviana comparada con los bastones empanados clásicos. Se pueden servir como entrada, acompañamiento o incluso como snack, y combinan a la perfección con dips frescos como el clásico aderezo de yogur, salsa criolla o simplemente unas gotas de limón.

Receta de bastones de zapallito al horno, sin harina ni frituras

La receta de bastones de zapallito al horno parte de cortar los zapallitos en tiras delgadas, que luego se condimentan y se llevan al horno hasta que resultan dorados y crujientes por fuera, pero tiernos por dentro. Se puede potenciar el sabor agregando queso rallado y especias, logrando así retirar el exceso de humedad sin necesidad de usar harinas o rebozados.

La clave para obtener una textura crocante está en secar muy bien los bastones con papel de cocina antes de condimentarlos y en usar una temperatura de horno alta. Un pequeño toque de queso parmesano o algún queso semiduro rallado, junto con las especias elegidas, puede formar una costra deliciosa sin agregar gluten ni muchos hidratos.

Tiempo de preparación

La receta lleva aproximadamente 10 minutos de preparación inicial y 25 minutos de cocción en el horno, por lo que en 35 minutos podrás disfrutar estos bastones saludables:

  • Preparación y corte: 10 minutos
  • Cocción en horno: 25 minutos
La receta de bastones de
La receta de bastones de zapallito al horno no utiliza harina ni requiere frituras, ideal para celíacos y quienes buscan opciones bajas en calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 3 zapallitos medianos (pueden ser verdes o redondos)
  • 2 cucharadas de queso parmesano o semiduro rallado (opcional para mayor crocancia)
  • 1 cucharadita de pimentón (dulce o ahumado, a gusto)
  • 1 cucharadita de ajo en polvo o fresco picado
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1-2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Jugo de limón o hierbas frescas (opcional para servir)

Cómo hacer bastones de zapallito al horno, paso a paso

  • Lavar y secar muy bien los zapallitos; luego córtarlos en bastones del grosor de un dedo pequeño.
  • Colocar los bastones sobre papel de cocina y sécarlos bien presionando levemente para quitar el exceso de agua.
  • Pasarlos a un bol grande y condimentar con aceite de oliva, el ajo, el pimentón, el orégano, sal y pimienta.
  • Incorporar el queso rallado, mezclando bien para que se distribuya de manera uniforme.
  • Precalentar el horno a 220°C y mientras tanto, cubrir una bandeja con papel manteca o una lámina antiadherente.
  • Distribuír los bastones en la bandeja formando una sola capa, separados entre sí.
  • Llevar al horno durante 20-25 minutos, girando los bastones a mitad de cocción para que se doren de ambos lados. Al final deben estar dorados y con bordes algo crocantes.
  • Servir inmediatamente acompañados de jugo de limón o una salsa preferida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde 2 a 3 porciones como guarnición o snack.

El secreto de la textura crocante
El secreto de la textura crocante está en secar bien los zapallitos y hornearlos a alta temperatura con queso rallado y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aproximadamente 150 g) contiene:

  • Calorías: 85
  • Grasas: 5,2 g
  • Grasas saturadas: 1,4 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Azúcares: 3,5 g
  • Proteínas: 3,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bastones de zapallito al horno se pueden conservar en la heladera por hasta 2 días en un recipiente hermético. Es recomendable recalentarlos en horno o sartén antes de consumir para recuperar algo de su textura crocante.

