Las 10 mejores hamburguesas del mundo, según Taste Atlas

Las hamburguesas son un símbolo de diversidad culinaria, sus formas y recetas evolucionaron en función de tradiciones e innovaciones de cada país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hamburguesas ocupan un lugar central en la cocina contemporánea y se transformaron en un símbolo de diversidad culinaria. A lo largo de distintas culturas, este sándwich adopta formas, ingredientes y preparaciones que reflejan costumbres locales y preferencias regionales.

El resultado es una variedad de recetas que trascendieron fronteras y evolucionaron en base a tradiciones, innovaciones y reinterpretaciones propias de cada país.

En este contexto, una lista elaborada por la prestigiosa guía culinaria Taste Atlas destaca a las mejores hamburguesas del mundo, según los votos de una amplia comunidad de usuarios que califican sabor, autenticidad y popularidad. La plataforma reúne opiniones y calificaciones durante todo el año, y utiliza sistemas de verificación que buscan asegurar la transparencia de los resultados y evitar manipulaciones.

1. Hamburguesa con queso

La hamburguesa con queso nació en Pasadena, lleva una feta de queso fundido y es uno de los sándwiches más emblemáticos de la cocina estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria de Pasadena, Estados Unidos, la hamburguesa con queso se diferencia de la versión clásica por la incorporación de una feta de queso fundido sobre la carne. Según Taste Atlas, su popularidad inició en los años veinte, con múltiples reclamos sobre su invención.

La teoría más aceptada atribuye su creación al joven cocinero Lionel Clark Sternberger, quien sumó una porción de queso americano a la carne mientras trabajaba en el restaurante The Rite Spot.

Sus ingredientes habituales incluyen carne molida de res, queso, pan de hamburguesa, tomate, pepinillos, lechuga, cebolla y kétchup. La hamburguesa con queso se mantiene como uno de los sándwiches más emblemáticos de la cocina estadounidense.

2. Hamburguesa con chile verde

Esta hamburguesa es originaria de Nuevo México, su ingrediente principal es el chile verde de la región sobre el medallón de carne (Imagen Ilustrativa de Infobae)

El estado de Nuevo México aporta esta versión que incorpora chile verde de la región sobre el medallón de carne, lo que fusiona la tradición local con la fórmula estadounidense. Un elemento central es el queso americano, que se derrite al calor de la carne y potencia el sabor del fruto.

El sándwich suele completarse con cebolla y lechuga fresca. Nació en la década de 1950 y actualmente se lo considera como símbolo gastronómico del estado. Según Taste Atlas, el uso del chile verde como ingrediente define el perfil de esta hamburguesa.

3. Lucy jugosa (Lucy rellena de queso)

La Lucy jugosa de Minneapolis se destaca porque el queso va dentro y no sobre la carne, la receta lleva años generando debates sobre su creación (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La Lucy jugosa, típica de Minneapolis, destaca por su composición: el queso se integra al interior de la carne, en lugar de ir sobre ella. Esta fórmula generó disputas sobre su origen desde los años cincuenta entre distintas hamburgueserías de la región. El proceso implica rellenar el medallón con queso americano, que queda derretido tras la cocción.

Lleva carne molida, queso, sal, ajo, salsa Worcestershire, pimienta, pan y usualmente cebolla o vegetales en conserva. Desde la guía culinaria señalaron que se trata de una experiencia única para quienes buscan nuevos matices en sabores y texturas jugosas.

4. Hamburguesa de cebolla

La hamburguesa de cebolla de Oklahoma se prepara presionando cebolla sobre carne molida en la plancha, la mezcla se carameliza y queda crujiente (Freepik)

En Oklahoma, las hamburguesas con cebolla encuentran su referente en la Fried Onion Burger. Surgida en la Gran Depresión, la receta optimiza recursos al incorporar cebolla a la carne durante la cocción. Para su preparación, se colocan finas rodajas de cebolla sobre la carne molida y se presionan con una espátula directamente en la plancha caliente, lo que logra que ambas se cocinen juntas y la cebolla adquiera un sabor dorado y característico.

Ese proceso de caramelización le suma dulzura y una textura crujiente al plato. La variante tradicional se sirve con queso, pepinillos y mostaza o mayonesa, dentro del pan. Destacan su herencia histórica y su vigencia en la cocina regional.

5. Hamburguesa de bisonte

La hamburguesa de bisonte es valorada por tener menos grasa que la de res, se acompaña de cebolla, lechuga, tomate y queso cheddar en pan suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hamburguesa de bisonte representa la tradición cárnica de Estados Unidos a través del uso de carne de bisonte. Esta variante, que también recibe el nombre de hamburguesa de búfalo, ofrece menos grasa y colesterol comparada con la carne de res.

Suelen servirse en pan suave, acompañadas de cebolla, lechuga, tomate, col roja y queso cheddar. Es un platillo de precio superior por el costo de la materia prima, pero apreciado entre quienes prefieren opciones más magras.

6. Hamburguesa australiana completa

La hamburguesa australiana completa suma ingredientes poco habituales como remolacha en conserva, piña y mayonesa de chile en su receta (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Conocida como hamburguesa australiana completa, es típica de Australia e incluye elementos poco comunes fuera de ese país, como remolacha en conserva, piña y mayonesa de chile.

Su armado, además de estos ingredientes, incorpora carne molida, bacon, huevo frito, cheddar, pan y cebolla. Esta combinación alcanzó el auge de su popularidad en los años cincuenta y sesenta. Taste Atlas la describe como un favorito perdurable en bares y restaurantes australianos.

7. Hamburguesa china (Rou jia mo)

La hamburguesa Rou jia mo, de Shaanxi, tiene una tradición que se remonta a la dinastía Qin y puede llevar cerdo, res o cordero estofados (Imagen Ilustrativa de Infobae)

El Rou jia mo, o hamburguesa china, viene de la provincia de Shaanxi, China, y su tradición se remonta a la dinastía Qin. Está compuesto por un pan llamado bai ji mo, dentro del cual se coloca carne de cerdo estofada con especias, cebolla, jengibre, chiles, azúcar y salsa de soja.

Pueden encontrarse variantes con carne de res o cordero. Su antigüedad es destacable, y hoy en día continúa vigente en mercados y puestos callejeros del país oriental.

8. Hamburguesa de alce

La hamburguesa de alce de Montana es magra, rica en proteínas y se arma con pan, lechuga, tomate y cebolla, combinando con diversos aderezos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Típica de Montana, Estados Unidos, la hamburguesa de alce utiliza carne de este animal para formar el medallón principal. Es más magra y contiene mayor cantidad de proteínas respecto a la carne bovina.

Generalmente, se arma con pan, lechuga, tomate y cebolla, y a menudo se aconseja preparar el alce a término medio para evitar que se reseque. El delicado sabor de esta carne combina con múltiples aderezos y vegetales frescos.

9. Hamburguesa con manteca

La hamburguesa con manteca de Wisconsin usa manteca para realzar el sabor, algunas variantes la integran en la carne y otras en el pan, es muy popular en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria de Wisconsin, la hamburguesa con manteca se identifica por el uso abundante de este lácteo. Algunas versiones mezclan la manteca con la carne, mientras otras la utilizan para tostar los panes y sumar sabor en cada parte del sándwich.

El plato se sirve con cebolla rehogada en manteca y suele encontrarse en comedores y locales de comida rápida de la región. Este plato es apreciado por su sabor intenso y textura suave.

10. Islak Burger

La hamburguesa húmeda turca Islak Hamburger es típica de Estambul, va bañada en salsa de tomate y especias, la consumen especialmente de noche (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La hamburguesa húmeda turca o Islak Hamburger es un clásico de la escena callejera de Estambul, Turquía. Se compone de una hamburguesa de carne dentro de un pan tierno, todo rociado en una salsa espesa a base de tomate y especias, después cocido al vapor.

Esta preparación confiere una textura húmeda y sabrosa a todo el sándwich, que suele encontrarse en locales abiertos por la noche. Las hamburguesas húmedas turcas son elegidas tras salidas nocturnas por quienes buscan un bocado rápido y cargado de sabor.