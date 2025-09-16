Una hamburguesería porteña está entre las 10 mejores del mundo, según un ranking

El reconocimiento internacional alcanzado por parrillas y hamburgueserías argentinas refleja una escena culinaria que combina historia, innovación, excelencia en la materia prima y fuerte identidad nacional (Imagen ilustrativa Infobae)

La gastronomía argentina se consolida como un faro a nivel global. Una hamburguesería porteña fue reconocida entre las 10 mejores del planeta en un ranking.

La Birra Bar ocupó el puesto número 7 del World 25 Best Burger 2025. El reconocimiento no es nuevo: el lugar ya había sido destacado en ediciones anteriores del ranking, pero este año se afianzó como uno de los grandes referentes mundiales.

La reseña oficial del ranking enfatizó: “La Birra Bar toma un camino diferente: indulgencia en capas con precisión. La hamburguesa es gruesa, jugosa e inconfundiblemente carnosa, sellada para liberar una dulzura ahumada que llena el paladar. El queso se derrite en pliegues aterciopelados, el tocino cruje con sal y humo, mientras que las salsas agregan acidez, especias y un toque de riqueza. El pan brioche, suave y mantecoso, lo absorbe todo sin perder su elasticidad. Esta es una hamburguesa que no rehúye el exceso, pero cada elemento es deliberado, equilibrado y distintivamente argentino”.

El ranking World 25 Best Burger 2025 valoró de La Birra Bar la presentación de hamburguesas gruesas y jugosas, elaboradas con la mejor carne de Argentina, combinadas con pan brioche y salsas especialmente equilibradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La Birra Bar ha marcado la pauta de lo que puede ser una hamburguesería moderna en Sudamérica. Al combinar la mejor carne argentina con innovación y consistencia, ha forjado una clientela fiel tanto en el país como en el extranjero. Para quienes buscan comprender por qué Buenos Aires se ha convertido en la capital mundial de las hamburguesas, La Birra Bar es el punto de partida perfecto. Sin embargo, aún queda por ver si los locales fuera de Argentina pueden igualar, pero no superar, la calidad original de Buenos Aires”, sumaron en el informe.

También resaltaron “el servicio es cálido y eficiente, mientras que el menú refleja tanto la tradición local como la influencia internacional: una verdadera experiencia de crisol de culturas”.

El lugar recibió elogios por cada detalle de sus recetas, desde el queso con textura aterciopelada y el pan mantecoso hasta la jugosidad y sabor ahumado de las hamburguesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El top 10 del World 25 Best Burger 2025

Hundred Burgers (Valencia, España) Bleecker Burger (Londres, Reino Unido) Black Bear Burger (Londres, Reino Unido) Popl Burger (Copenhague, Dinamarca) Funky Chicken (Estocolmo, Suecia) Gasoline Grill (Copenhague, Dinamarca) La Birra Bar (Buenos Aires, Argentina) Hawksmoor (Londres, Reino Unido) Burger & Beyond (Londres, Reino Unido) Next Door (Sídney, Australia)

La presencia argentina dentro de este top internacional demuestra que la gastronomía porteña puede competir en un terreno altamente exigente y diverso, dominado en gran medida por propuestas europeas.

Las parrillas argentinas también brillan en el mundo

La llegada de cuatro parrillas argentinas al ranking World’s 101 Best Steak Restaurants confirma el liderazgo del país en carnes y técnicas de asado a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 2025 trajo otra buena noticia para la cocina argentina: cuatro parrillas del país se destacaron en el World’s 101 Best Steak Restaurants, que es el mismo ranking que premió a La Birra Bar, pero en otra categoría.

El listado evalúa a los más prestigiosos restaurantes de carne del planeta bajo estrictos criterios culinarios.

El relevamiento es elaborado por Upper Cut Media House Ltd. y se basa en 28 criterios que incluyen la calidad de los cortes, los procesos de maduración, la precisión de la cocción, el origen de los productos y la atención del personal.

Solo 101 restaurantes en todo el mundo logran ser seleccionados cada año.

Don Julio (Palermo, Ciudad de Buenos Aires) alcanzó el primer puesto por tercer año consecutivo, consolidándose como la parrilla más reconocida a nivel global.

Fogón Asado (puesto 35), también en Palermo, fue destacado por su propuesta íntima en torno a una barra de chef en forma de U, que combina tradición e interacción con los comensales.

Elena (puesto 56) fue valorada por su sofisticación y su programa de carnes maduradas en seco.

Hermanos (puesto 95), en San Isidro, el proyecto de los hermanos Petersen, se ganó un lugar por su respeto a la tradición del fuego abierto y su sensibilidad contemporánea.

“Con Don Julio en la cima y varias otras entradas destacadas, Argentina reafirma su posición como el hogar espiritual del steak, ofreciendo una experiencia gastronómica impregnada de tradición, pasión y calidad insuperable”, precisaron en el documento.