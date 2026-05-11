Guatemala: La Subdirección Antinarcótica desarticula envíos ilegales de armamento en la Portuaria Santo Tomás de Castilla

La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisó armas de fuego y municiones ocultas en encomiendas procedentes de Estados Unidos en la Portuaria Santo Tomás de Castilla. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

En la Portuaria Santo Tomás de Castilla, ubicada en Puerto Barrios, Izabal, agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala informaron sobre el decomiso de un lote de armas de fuego y municiones ocultas en cajas de encomiendas que llegaron desde Estados Unidos.

El hallazgo, parte de una serie de operativos recientes, apunta a un conjunto creciente de envíos ilegales interceptados en el país y forma parte de la estrategia estatal contra el tráfico no autorizado de armamento, según el reporte divulgado por la Policía Nacional Civil.

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El operativo más reciente, realizado el lunes 11 de mayo por personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), permitió la incautación de cuatro rifles calibre 22 milímetros, una escopeta 12, dos pistolas, dos tolvas y 937 municiones de diferentes calibres localizadas en el interior de un furgón procedente de Estados Unidos.

Todas las piezas carecían de documentación legal, de acuerdo con la información oficial publicada por la Policía Nacional Civil.

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La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisó armas de fuego y municiones ocultas en encomiendas procedentes de Estados Unidos en la Portuaria Santo Tomás de Castilla. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

Esta intervención representa el tercer lote de armas ilegales decomisado bajo esta modalidad en los últimos días. La semana previa, la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) y la SGAIA detectaron en el mismo puerto aproximadamente 35 armas de fuego, entre rifles, escopetas y pistolas, además de 15 tolvas y 599 municiones de distintos calibres, también sin papeles que acrediten su legalidad, informó la Policía Nacional Civil.

En los interrogatorios posteriores, se hizo énfasis en que sólo durante la última semana, el total de armas incautadas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla asciende a cerca de 35 unidades, sumadas a las 28 localizadas el jueves anterior. En esta ocasión, el operativo estuvo encabezado por la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, que reportó el hallazgo de 28 armas de fuego, de las cuales 26 son largas y dos cortas, junto con municiones asociadas.

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La estrategia de detección fortalece los controles portuarios

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica comunicó que las incautaciones realizadas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla se encuentran sujetas a investigación para determinar el origen de las encomiendas y establecer posibles vínculos con delitos adicionales.

Tanto las armas como las municiones aseguradas en los furgones permanecen bajo custodia de las autoridades competentes mientras avanza el proceso.

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La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisó armas de fuego y municiones ocultas en encomiendas procedentes de Estados Unidos en la Portuaria Santo Tomás de Castilla. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

Para la Policía Nacional Civil, la detección de estos lotes de armamento integra la política de combate al tráfico ilegal de armas, reforzando la vigilancia en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos de toda Guatemala. El énfasis recae en operaciones preventivas y reiteradas en el mayor puerto del Caribe guatemalteco, impidiendo el ingreso de cargamentos prohibidos.

Envíos de armas disfrazados como encomiendas

Según la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, los furgones intervenidos provenían de Estados Unidos y contenían armas de fuego y municiones sin registros legales. Las autoridades señalaron que el método de tráfico consiste en la remisión camuflada en cajas de encomiendas, lo que dificulta la detección temprana y facilita la circulación ilícita de armamento a través de canales comerciales habituales.

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La Policía Nacional Civil advirtió que la localización de este tipo de cargamentos refuerza la importancia de los controles sistemáticos en las aduanas marítimas y terrestres del país, y que deben mantenerse los operativos de revisión para evitar que estas armas ingresen al mercado negro guatemalteco o sean utilizadas en actividades delictivas. Las investigaciones en curso buscan determinar la responsabilidad penal y las conexiones detrás de estos envíos.

El gobierno reporta decomisos millonarios y avances en lucha contra el narcotráfico

En paralelo, las acciones antinarcóticos recientes en San José e Iztapa, Escuintla llevaron a la captura de 11 integrantes de una red de tráfico de drogas, incluido su líder y un teniente del Ejército, según reportó la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (Sgaía) de la Policía Nacional Civil (PNC). Este operativo forma parte de una serie de intervenciones que han permitido, entre el 1 de enero y el 21 de abril, superar los Q1 mil 825 millones en incautaciones, de acuerdo con cifras oficiales.

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Durante el periodo evaluado, la cantidad de drogas decomisadas, entre ellas cocaína, marihuana y metanfetamina, ya supera las estadísticas registradas en el mismo lapso del año anterior, informó la PNC. Las autoridades también han obtenido resultados en el decomiso de armas, automóviles y en la identificación de documentos falsos, así como en capturas destinadas a la extradición.

El portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, destacó que estos resultados son producto de la coordinación entre Ejército, fiscalías y agencias internacionales de investigación. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez, remarcó que la operación antinarcóticos es consecuencia de “inteligencia interinstitucional” y no exclusivamente militar.

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