Guatemala

Guatemala: La Subdirección Antinarcótica desarticula envíos ilegales de armamento en la Portuaria Santo Tomás de Castilla

El aseguramiento de rifles, pistolas, escopetas y cientos de cartuchos forma parte del refuerzo en las fronteras marítimas, investigándose la procedencia de paquetes y su vínculo con posibles delitos en el territorio guatemalteco

Guardar
Google icon
PNC de Guatemala localiza armas en encomienda de EEUU en Puerto Santo Tomás
La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisó armas de fuego y municiones ocultas en encomiendas procedentes de Estados Unidos en la Portuaria Santo Tomás de Castilla. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

En la Portuaria Santo Tomás de Castilla, ubicada en Puerto Barrios, Izabal, agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala informaron sobre el decomiso de un lote de armas de fuego y municiones ocultas en cajas de encomiendas que llegaron desde Estados Unidos.

El hallazgo, parte de una serie de operativos recientes, apunta a un conjunto creciente de envíos ilegales interceptados en el país y forma parte de la estrategia estatal contra el tráfico no autorizado de armamento, según el reporte divulgado por la Policía Nacional Civil.

PUBLICIDAD

El operativo más reciente, realizado el lunes 11 de mayo por personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), permitió la incautación de cuatro rifles calibre 22 milímetros, una escopeta 12, dos pistolas, dos tolvas y 937 municiones de diferentes calibres localizadas en el interior de un furgón procedente de Estados Unidos.

Todas las piezas carecían de documentación legal, de acuerdo con la información oficial publicada por la Policía Nacional Civil.

PUBLICIDAD

PNC de Guatemala localiza armas en encomienda de EEUU en Puerto Santo Tomás
La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisó armas de fuego y municiones ocultas en encomiendas procedentes de Estados Unidos en la Portuaria Santo Tomás de Castilla. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

Esta intervención representa el tercer lote de armas ilegales decomisado bajo esta modalidad en los últimos días. La semana previa, la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) y la SGAIA detectaron en el mismo puerto aproximadamente 35 armas de fuego, entre rifles, escopetas y pistolas, además de 15 tolvas y 599 municiones de distintos calibres, también sin papeles que acrediten su legalidad, informó la Policía Nacional Civil.

En los interrogatorios posteriores, se hizo énfasis en que sólo durante la última semana, el total de armas incautadas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla asciende a cerca de 35 unidades, sumadas a las 28 localizadas el jueves anterior. En esta ocasión, el operativo estuvo encabezado por la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, que reportó el hallazgo de 28 armas de fuego, de las cuales 26 son largas y dos cortas, junto con municiones asociadas.

La estrategia de detección fortalece los controles portuarios

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica comunicó que las incautaciones realizadas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla se encuentran sujetas a investigación para determinar el origen de las encomiendas y establecer posibles vínculos con delitos adicionales.

Tanto las armas como las municiones aseguradas en los furgones permanecen bajo custodia de las autoridades competentes mientras avanza el proceso.

PNC de Guatemala localiza armas en encomienda de EEUU en Puerto Santo Tomás
La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisó armas de fuego y municiones ocultas en encomiendas procedentes de Estados Unidos en la Portuaria Santo Tomás de Castilla. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

Para la Policía Nacional Civil, la detección de estos lotes de armamento integra la política de combate al tráfico ilegal de armas, reforzando la vigilancia en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos de toda Guatemala. El énfasis recae en operaciones preventivas y reiteradas en el mayor puerto del Caribe guatemalteco, impidiendo el ingreso de cargamentos prohibidos.

Envíos de armas disfrazados como encomiendas

Según la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, los furgones intervenidos provenían de Estados Unidos y contenían armas de fuego y municiones sin registros legales. Las autoridades señalaron que el método de tráfico consiste en la remisión camuflada en cajas de encomiendas, lo que dificulta la detección temprana y facilita la circulación ilícita de armamento a través de canales comerciales habituales.

La Policía Nacional Civil advirtió que la localización de este tipo de cargamentos refuerza la importancia de los controles sistemáticos en las aduanas marítimas y terrestres del país, y que deben mantenerse los operativos de revisión para evitar que estas armas ingresen al mercado negro guatemalteco o sean utilizadas en actividades delictivas. Las investigaciones en curso buscan determinar la responsabilidad penal y las conexiones detrás de estos envíos.

El gobierno reporta decomisos millonarios y avances en lucha contra el narcotráfico

En paralelo, las acciones antinarcóticos recientes en San José e Iztapa, Escuintla llevaron a la captura de 11 integrantes de una red de tráfico de drogas, incluido su líder y un teniente del Ejército, según reportó la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (Sgaía) de la Policía Nacional Civil (PNC). Este operativo forma parte de una serie de intervenciones que han permitido, entre el 1 de enero y el 21 de abril, superar los Q1 mil 825 millones en incautaciones, de acuerdo con cifras oficiales.

Durante el periodo evaluado, la cantidad de drogas decomisadas, entre ellas cocaína, marihuana y metanfetamina, ya supera las estadísticas registradas en el mismo lapso del año anterior, informó la PNC. Las autoridades también han obtenido resultados en el decomiso de armas, automóviles y en la identificación de documentos falsos, así como en capturas destinadas a la extradición.

El portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, destacó que estos resultados son producto de la coordinación entre Ejército, fiscalías y agencias internacionales de investigación. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez, remarcó que la operación antinarcóticos es consecuencia de “inteligencia interinstitucional” y no exclusivamente militar.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSGAIAPNCdeGuatemalaMinisterio de Gobernación de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras suspende parcialmente clases presenciales por ola de calor extrema y mala calidad del aire

Las medidas preventivas estarán vigentes durante la semana del 11 al 15 de mayo y buscan proteger a miles de estudiantes y docentes ante las condiciones climáticas extremas.

Honduras suspende parcialmente clases presenciales por ola de calor extrema y mala calidad del aire

“Mi yo chiquito nunca pensó estar aquí”: el salvadoreño Walter Pérez relata su salto del fútbol infantil a entrenar en España

La familia del jugador originario de La Unión realiza gestiones para obtener el respaldo económico del Levante UD, mientras enfrenta dificultades financieras y tramita la documentación migratoria para mantener el proyecto deportivo en Europa

“Mi yo chiquito nunca pensó estar aquí”: el salvadoreño Walter Pérez relata su salto del fútbol infantil a entrenar en España

Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador: “El régimen de excepción va a ser prorrogado las veces que sea necesario”

Las autoridades salvadoreñas anunciaron que la permanencia del régimen de excepción responde a la necesidad de preservar los avances actuales en materia de seguridad y disminuir los delitos de alto impacto en el país

Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador: “El régimen de excepción va a ser prorrogado las veces que sea necesario”

Costa Rica: la Policía de Control de Drogas efectúa allanamientos en San José contra red de narcomenudeo

Los operativos simultáneos dirigidos por la autoridad buscan recaudar evidencia y proceder con la detención de personas señaladas como presuntas implicadas en la comercialización de sustancias ilegales cerca de instituciones educativas en la capital

Costa Rica: la Policía de Control de Drogas efectúa allanamientos en San José contra red de narcomenudeo

República Dominicana registra 32 feminicidios en los primeros meses del año: 54% de los agresores permanece bajo arresto

Las estadísticas oficiales muestran que la mayoría de los casos mortales registrados en los primeros meses de este año fueron cometidos por parejas o exparejas, afectando severamente a familias y dejando a decenas de menores sin madre

República Dominicana registra 32 feminicidios en los primeros meses del año: 54% de los agresores permanece bajo arresto

TECNO

La IA ya está interpretando tus emociones y advierten que debe ser regulada por la ley

La IA ya está interpretando tus emociones y advierten que debe ser regulada por la ley

Con una curiosa tecnología, Nintendo cambiará la forma de jugar Mario Kart

Así se verían Las Guerreras K-pop si estuvieran dentro del mundo de Pokémon

La frase que se le escapó al CEO de Nvidia y que contradice a toda la industria

Cómo saber si mi pareja espía mi WhatsApp u otras aplicaciones en el teléfono: señales y qué hacer

ENTRETENIMIENTO

Cannes 2026: las películas que podrían cambiar la temporada de premios y llegar hasta los Óscar

Cannes 2026: las películas que podrían cambiar la temporada de premios y llegar hasta los Óscar

Owen Cooper, protagonista de“Adolescencia”, sorprende con un increíble cambio físico a sus 16 años

Revelaron amenazas y pactos de silencio: los Cascio acusaron a Michael Jackson de años de abuso

Ian McKellen confesó que Alec Guinness le pidió dejar la lucha LGBTQ+ por “no ser propio de un actor”

Desde Nicole Kidman hasta Demi Moore: así fue como Hollywood celebró el Día de las Madres

MUNDO

La guerra llegó a Moscú: drones, apagones de celular y un desfile blindado que no pudo disimular el aislamiento ruso

La guerra llegó a Moscú: drones, apagones de celular y un desfile blindado que no pudo disimular el aislamiento ruso

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

El B-52 cumplirá casi un siglo en servicio: por qué EEUU todavía no puede reemplazarlo

Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes