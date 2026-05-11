Tendencias

Receta de tallarines de zucchini, rápida y fácil

Un plato simple y versátil, ideal para quienes buscan alternativas livianas y frescas a la pasta tradicional, suma adeptos en hogares de todo el país

Guardar
Google icon
Un primer plano de un plato de tallarines de zucchini con tomates cherry, piñones, albahaca y queso parmesano. Un tenedor levanta parte de la pasta.
Los tallarines de zucchini se consolidan como la alternativa saludable a las pastas tradicionales en las mesas argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato fresco, liviano y absolutamente versátil: los tallarines de zucchini llegaron para quedarse en las mesas argentinas que buscan opciones más saludables sin resignar sabor. Basta probar un bocado para entender por qué ganaron su lugar tanto en almuerzos laborales como en cenas familiares.

Cada vez más presentes en propuestas de bares y en cocinas hogareñas, estos “falsos fideos” de verdura se imponen especialmente en primavera y verano, cuando el zucchini está en su mejor punto y las ganas de comer liviano acompañan. Son la opción ideal para quienes buscan reducir harinas, sumar vegetales o simplemente variar la rutina de pastas.

PUBLICIDAD

Receta de tallarines de zucchini

Los tallarines de zucchini son tiras finas de zucchini crudo o apenas salteado, cortadas en forma de fideos largos, que se pueden combinar con salsas, vegetales salteados o queso rallado. Es un plato rápido, apto para celíacos si se cuida la salsa, bajo en calorías y muy fácil de preparar en casa, incluso sin utensilios especiales.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

PUBLICIDAD

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 zucchinis medianos
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Queso rallado (opcional)
  • Tomates cherry (opcional)
  • Hojas de albahaca fresca (opcional)
verdura fresca, vegetal verde, cocina mexicana, alimento nutritivo, huerto casero, receta saludable, producto local, temporada agrícola, gastronomía tradicional, cultivo natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los zucchinis medianos y el ajo fresco son los ingredientes principales en esta receta saludable y fácil de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tallarines de zucchini, paso a paso

  1. Lavar bien los zucchinis y, sin pelar, cortar los extremos.
  2. Cortar los zucchinis en tiras finas a lo largo, usando pelapapas, mandolina o cuchillo afilado. Si tenés espiralizador, mejor aún.
  3. Secar ligeramente las tiras con papel de cocina para evitar exceso de agua.
  4. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia. Agregar los dientes de ajo picados y rehogar apenas, sin que se quemen.
  5. Incorporar los tallarines de zucchini y saltear a fuego fuerte durante 2 a 3 minutos, solo hasta que estén tiernos pero aún firmes. No cocinar en exceso para evitar que suelten agua y se desarmen.
  6. Salpimentar a gusto. Si se desea, agregar tomates cherry cortados y saltear 1 minuto más.
  7. Servir inmediatamente, espolvoreando con queso rallado y hojas de albahaca fresca.

Consejos técnicos:

  • El zucchini debe quedar “al dente”, no blando.
  • No tapar la sartén durante la cocción para evitar que largue líquido.
  • Si preferís versión cruda, podés usar las tiras directamente en ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 2 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los tallarines de zucchini cocidos se mantienen bien hasta 1 día en recipiente hermético. No se recomienda freezar porque pierden textura y agua.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaPastasRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

10 beneficios comprobados de la vitamina D para la salud

Conocida tradicionalmente por su función en la masa ósea, hoy se sabe que tiene un impacto positivo en el sistema inmunológico, la función cardiovascular y la fuerza muscular. Cuándo es recomendable suplementar

10 beneficios comprobados de la vitamina D para la salud

Cáncer de páncreas: descubren una proteína que protege al tumor y frena las defensas del cuerpo

Científicos de España y Argentina demostraron en ratones que sin la proteína PARP2, el sistema inmune ataca al tumor y los animales viven un 43% más. Cómo el hallazgo podría dar lugar a una nueva forma de tratar los tumores en personas

Cáncer de páncreas: descubren una proteína que protege al tumor y frena las defensas del cuerpo

El océano Atlántico podría perder la mitad de su fuerza y alterar el clima mundial, advierte un nuevo estudio

El análisis científico muestra que el sistema de corrientes atlánticas enfrenta una caída de intensidad mucho mayor a la prevista, lo que plantea riesgos para la estabilidad climática y podría provocar cambios abruptos el nivel del mar

El océano Atlántico podría perder la mitad de su fuerza y alterar el clima mundial, advierte un nuevo estudio

El gran deshielo oculto: cómo los canales secretos aceleran el peligro en la Antártida

Científicos de Noruega, Australia, Finlandia y Reino Unido descubrieron que ciertas grietas pueden multiplicar la velocidad a la que se pierde agua dulce. Por qué el hallazgo enciende alertas sobre el impacto futuro en el nivel del mar y la vida costera

El gran deshielo oculto: cómo los canales secretos aceleran el peligro en la Antártida

Cómo un piso bien elegido suma estilo y confort diario en el dormitorio

Invertir en detalles como las texturas y los colores del suelo convierte este ambiente en un rincón más acogedor

Cómo un piso bien elegido suma estilo y confort diario en el dormitorio

DEPORTES

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

Bruno Fernandes reveló cuál es su mayor deseo: “Espero que ganemos el Mundial por todo lo que Cristiano Ronaldo le dio al fútbol”

El lujoso yate personalizado de 20 millones de dólares que compró un piloto de la Fórmula 1

Con un cuadro lleno de argentinos, arranca el AAT Challenger en Córdoba

TELESHOW

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

Un cumpleaños, una foto y dos familias: la particular imagen que Allegra Cubero inmortalizó entre su papá y Mica Viciconte

Día de la Madre, parrillada y familia: el refugio de Daniela Christiansson mientras Maxi López trabaja en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

“Derecho a lo bello”: el plan del alcalde de París para recuperar la estética de la ciudad

Ecuador: sicarios irrumpieron en un quirófano y asesinaron a un paciente

El embajador de Irán en Bolivia se retractó de una polémica declaración tras ser convocado por el canciller

República Dominicana registra 32 feminicidios en los primeros meses del año: 54% de los agresores permanece bajo arresto