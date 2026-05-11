Receta de tallarines de zucchini, rápida y fácil

Un plato fresco, liviano y absolutamente versátil: los tallarines de zucchini llegaron para quedarse en las mesas argentinas que buscan opciones más saludables sin resignar sabor. Basta probar un bocado para entender por qué ganaron su lugar tanto en almuerzos laborales como en cenas familiares.
Cada vez más presentes en propuestas de bares y en cocinas hogareñas, estos “falsos fideos” de verdura se imponen especialmente en primavera y verano, cuando el zucchini está en su mejor punto y las ganas de comer liviano acompañan. Son la opción ideal para quienes buscan reducir harinas, sumar vegetales o simplemente variar la rutina de pastas.
Receta de tallarines de zucchini
Los tallarines de zucchini son tiras finas de zucchini crudo o apenas salteado, cortadas en forma de fideos largos, que se pueden combinar con salsas, vegetales salteados o queso rallado. Es un plato rápido, apto para celíacos si se cuida la salsa, bajo en calorías y muy fácil de preparar en casa, incluso sin utensilios especiales.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 2 zucchinis medianos
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Queso rallado (opcional)
- Tomates cherry (opcional)
- Hojas de albahaca fresca (opcional)
Cómo hacer tallarines de zucchini, paso a paso
- Lavar bien los zucchinis y, sin pelar, cortar los extremos.
- Cortar los zucchinis en tiras finas a lo largo, usando pelapapas, mandolina o cuchillo afilado. Si tenés espiralizador, mejor aún.
- Secar ligeramente las tiras con papel de cocina para evitar exceso de agua.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia. Agregar los dientes de ajo picados y rehogar apenas, sin que se quemen.
- Incorporar los tallarines de zucchini y saltear a fuego fuerte durante 2 a 3 minutos, solo hasta que estén tiernos pero aún firmes. No cocinar en exceso para evitar que suelten agua y se desarmen.
- Salpimentar a gusto. Si se desea, agregar tomates cherry cortados y saltear 1 minuto más.
- Servir inmediatamente, espolvoreando con queso rallado y hojas de albahaca fresca.
Consejos técnicos:
- El zucchini debe quedar “al dente”, no blando.
- No tapar la sartén durante la cocción para evitar que largue líquido.
- Si preferís versión cruda, podés usar las tiras directamente en ensalada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 2 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 9 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, los tallarines de zucchini cocidos se mantienen bien hasta 1 día en recipiente hermético. No se recomienda freezar porque pierden textura y agua.
