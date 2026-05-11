El Salvador

Del runway al armario: La moda circular impulsa el auge de la ropa usada en El Salvador

El auge de prendas de segunda mano ha transformado hábitos de consumo en el país, con un crecimiento notable en las importaciones y un cambio en las preferencias de consumidores que optan por alternativas sostenibles y originales

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El concepto de moda circular, en El Salvador, ha convertido a las tiendas de segunda en una opción para vestir bien. (Visuales IA)
El concepto de moda circular, en El Salvador, ha convertido a las tiendas de segunda en una opción para vestir bien. (Visuales IA)

La compra de ropa usada, conocida popularmente como “ropa de paca”, ha transformado el paisaje de la moda en El Salvador. Lo que comenzó como una respuesta a necesidades económicas se ha consolidado como una tendencia de moda sostenible y consumo inteligente que atrae a jóvenes y a consumidores interesados en el estilo único y la sostenibilidad.

El mercado de ropa de segunda mano creció un 10.8% entre 2019 y 2023 en El Salvador, impulsado por un cambio de paradigma en el consumo y una preferencia creciente por piezas singulares frente a la ropa nueva.

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La importación de productos de segunda mano en 2019 alcanzó los 63.3 millones de libras (28.7 millones de kilogramos), lo que representaba el 21.6% del mercado total en peso. Para 2023, este volumen aumentó a 70.2 millones de libras (31.8 millones de kilogramos) y la cuota de mercado subió al 31,1%, según un informe realizado por Full Cycle Resource Consulting para Garson & Shaw LLC.

El acceso a la ropa de paca se da en distintos escenarios. En primer lugar, existen establecimientos como Ropa Americana Best Buy y Mega Fardos, que importan grandes bultos de ropa provenientes principalmente de Estados Unidos.

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La ropa de segunda, ya no solo tiene que ver con la economía, sino con estilos únicos. (Visuales IA)
La ropa de segunda, ya no solo tiene que ver con la economía, sino con estilos únicos. (Visuales IA)

Estos comercios la venden por pieza o por libra, con ofertas que pueden iniciar en 2 dólares por libra durante los días de apertura de nuevos lotes.

Un segundo canal relevante lo constituyen los marketplaces en línea, que permiten filtrar por marca y realizar envíos a todo el país. Además, ha surgido una generación de tiendas “thrift” y vintage, como Ropa Chuca en el centro de San Salvador, donde la selección de prendas responde a un criterio estético y de originalidad.

La moda circular ha ganado peso entre los jóvenes salvadoreños, quienes ven en la compra de ropa usada una forma de reducir el impacto ambiental de la industria textil.

Diversos informes internacionales, citados por El País Centroamérica, ubican a la moda como la segunda industria más contaminante del planeta.

En este contexto, la “paca” representa una alternativa que permite extender el ciclo de vida útil de las prendas, disminuir la generación de residuos y ofrecer una experiencia de consumo diferente.

La posibilidad de encontrar piezas vintage de los años 80, 90 o 2000, así como prendas de marca a precios significativamente menores a los de retail, constituye otro de los atractivos de esta tendencia.

Se trata de una opción accesible y de amplio uso que moviliza más de 35,000 toneladas al año y equivale aproximadamente al 31.1% de las importaciones de productos textiles. (Visuales IA)
Se trata de una opción accesible y de amplio uso que moviliza más de 35,000 toneladas al año y equivale aproximadamente al 31.1% de las importaciones de productos textiles. (Visuales IA)

Según testimonios recogidos en medios locales, los compradores experimentados recomiendan asistir a los estrenos de fardos, que suelen anunciarse en redes sociales y, en el caso de El Salvador, acostumbran a realizarse los domingos. Es común que durante estas aperturas se encuentren marcas premium y descuentos adicionales.

La experiencia de “paquear” implica una serie de recomendaciones prácticas: revisar costuras, botones y el estado general de la prenda, ya que muchas tiendas no aceptan devoluciones; higienizar profundamente la ropa antes de usarla; y considerar ajustes menores de sastrería para transformar una prenda básica en una pieza de aspecto exclusivo.

La compra de ropa usada, conocida como "thrifting", se ha establecido tanto por motivos económicos como por ser una tendencia vinculada a la moda y la sostenibilidad, y facilita el acceso a prendas de marcas reconocidas a precios bajos. (Visuales IA)
La compra de ropa usada, conocida como "thrifting", se ha establecido tanto por motivos económicos como por ser una tendencia vinculada a la moda y la sostenibilidad, y facilita el acceso a prendas de marcas reconocidas a precios bajos. (Visuales IA)

La moda circular no se limita a la compra: vender ropa propia a través de grupos de Facebook Marketplace o bazares comunitarios es una práctica extendida. El objetivo es mantener la ropa, calzado y accesorios en uso el mayor tiempo posible, evitando que terminen en vertederos. Plataformas digitales como Chove’s Store contribuyen a dinamizar este circuito, acercando la moda sostenible a públicos más amplios.

Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor de ropa usada para El Salvador, con una participación que oscila entre el 96% y 99% de las importaciones. La reducción en la importación de ropa nueva y el crecimiento de la “paca” reflejan una transformación en las preferencias del consumidor local, que busca autenticidad, sostenibilidad y precios accesibles dentro de la moda contemporánea.

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