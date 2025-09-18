La receta de lemon pie sin gluten ofrece una alternativa apta para celíacos sin perder el sabor clásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lemon pie, cuya popularidad en Argentina es indiscutible, surgió de la tradición anglosajona de las tartas con crema y se adaptó en nuestro país hasta convertirse en un ícono de las confiterías y de las recetas caseras. Tradicionalmente, se sirve frío y es el broche de oro en cumpleaños y reuniones especiales.

Su versión sin gluten permite que todos puedan disfrutar este clásico, manteniendo la textura crocante en la base y el sabor original al utilizar harinas alternativas como la de arroz o almendra. Existen distintas variantes, como usar crema batida o coco en el merengue, y también preparaciones individuales en vasitos, ideales para servir de forma práctica y elegante.

Receta de lemon pie sin gluten, rápida y fácil

En esta versión de lemon pie sin gluten, la masa se prepara mezclando harinas alternativas libres de gluten, uniendo con manteca y huevo hasta lograr una base compacta que se cocina rápidamente. La crema de limón se arma integrando jugo y ralladura de limón con leche condensada y yemas, lo que otorga una textura suave y un sabor intenso. Finalmente, el merengue clásico corona la tarta y se dora apenas para lograr ese acabado tentador.

El lemon pie sin gluten mantiene la textura crocante de la base gracias a harinas alternativas como arroz o almendra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magia de la receta está en su practicidad: no requiere reposos largos ni técnicas complejas, por lo que es ideal para quienes buscan resolver un postre rápido sin perder sabor ni presencia. Es recomendable utilizar limón fresco para potenciar el aroma y un mix de harinas premezcladas sin TACC (Trigo, Avena, Cebada, Centeno) para asegurar la textura perfecta de la base.

Tiempo de preparación

Para esta receta, el tiempo total necesario es de 50 minutos:

Preparar la base: 10 minutos de armado y 15 minutos de horneado.

Elaborar la crema de limón: 5 minutos de preparación y 10 minutos de cocción.

Hacer y dorar el merengue: 10 minutos.

Ingredientes

200 g de premezcla sin gluten (harina de arroz, fécula de maíz, almidón de mandioca)

80 g de manteca fría

80 g de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 limón

1 lata de leche condensada (397 g)

3 yemas

120 ml de jugo de limón fresco

3 claras

150 g de azúcar (para el merengue)

Una pizca de sal

El lemon pie sin gluten puede conservarse en heladera hasta por 3 días, manteniendo su frescura y sabor (Freepik)

Cómo hacer lemon pie sin gluten, paso a paso

1- En un bowl, mezclar la premezcla sin gluten, el azúcar y la ralladura de limón.

2- Agregar la manteca fría cortada en cubos y desmenuzar con los dedos hasta obtener un arenado.

3- Incorporar el huevo y unir hasta formar una masa homogénea. Si es necesario, agregar una cucharada de agua fría.

4- Estirar la masa sobre una tartera chica (20-22 cm) y pinchar la base con un tenedor.

5- Hornear a 180 °C durante 15 minutos o hasta que esté dorada. Dejar enfriar.

6- Para la crema, mezclar en un bol la leche condensada, las yemas, el jugo y la ralladura de limón. Verter sobre la base ya cocida.

7- Llevar nuevamente al horno por 10 minutos para que la crema tome consistencia. Retirar y dejar enfriar.

8- Para el merengue, batir las claras con una pizca de sal a nieve, agregando el azúcar en forma de lluvia hasta que el merengue esté brillante y forme picos suaves.

9- Cubrir la tarta con el merengue y dorar con soplete de cocina o grill del horno durante 2-3 minutos.

10- Llevar a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.

El uso de limón fresco y premezcla sin TACC garantiza el aroma y la textura perfecta en la receta sin gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de lemon pie sin gluten rinde aproximadamente 8 porciones de tamaño estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 320

Grasas: 11 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 52 g

Azúcares: 35 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El lemon pie sin gluten puede conservarse en heladera hasta por 3 días, cubierto con film transparente para evitar que el merengue tome humedad o absorba olores.