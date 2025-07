Ringo Starr a los 85: cómo es su rutina de alimentación y ejercicio para mantenerse en plenitud

Ringo Starr celebra 85 años con vitalidad y una vida dedicada al autocuidado (AP/Jae C. Hong)

El 7 de julio, Richard Starkey​​, conocido como Ringo Starr, exbaterista de The Beatles, celebra sus 85 años. Actualmente, sorprende con una vitalidad y energía que parecen contradecir el tiempo transcurrido desde los días de la legendaria banda de Liverpool.

Su cumpleaños llegó en un momento en que no solo sigue vigente en la música, sino que, gracias a un estilo de vida muy específico, continúa actuando y lanzando nuevos proyectos.

En una entrevista con The New York Times, Starr confesó sentirse como si tuviese 24 años y sostuvo con humor: “me sorprende. Me miro al espejo y tengo 24. Nunca tuve más de 24 años”.

Un estilo de vida basado en el autocuidado

El músico atribuye buena parte de su energía y longevidad a decisiones firmes respecto a su salud. Desde hace más de 25 años, mantiene una dieta vegetariana.

El exbaterista de The Beatles atribuye su longevidad a una dieta vegetariana y ejercicio regular (AP)

Esa convicción habría surgido durante una gira con The Beatles en 1965, tras presenciar una corrida de toros en España, experiencia que le llevó a replantear su relación con la alimentación.

El propio Starr recordó este acontecimiento en una conferencia de prensa en París.

La dieta del músico se caracteriza por la restricción de alimentos calóricos y que él considera poco saludables. Reveló públicamente que nunca probó pizza ni curry, y precisó que es alérgico a varios ingredientes y que ciertos alimentos lo enferman “de inmediato”.

En el programa “Jimmy Kimmel Live!”, relató que la falta de información sobre los ingredientes en platos como la pizza lo llevó a evitarlos a lo largo de su vida.

Starr nunca probó pizza ni curry debido a alergias y estrictos hábitos alimenticios (Cortesía: Ocesa/José Jorge Carreón)

Además de evitar carnes y ultraprocesados, su alimentación incluye vegetales de hoja verde, brócoli y arándanos, productos a los que menciona frecuentemente como sus aliados para conservar energía y salud. El vegetarianismo se afianzó como parte central de su rutina desde hace décadas.

“Hago ejercicio, como brócoli y arándanos, y eso me mantiene en forma”, afirmó en una entrevista con Rolling Stone.

Rutinas de ejercicio y bienestar integral

La salud de Starr no solo se apoya en la alimentación. El músico incorporó al menos tres sesiones de actividad física semanales, una práctica que combina con momentos diarios de meditación. Mantenerse en movimiento es para él una premisa innegociable.

Incluso en sus conciertos recientes, realizó saltos en el escenario, sorprendiendo a sus compañeros y al público por su agilidad y entusiasmo.

El músico mantiene rutinas de meditación y entrenamiento vocal para seguir activo en los escenarios (EFE)

Para Ringo, la recuperación no solo implicó dejar atrás adicciones, sino adoptar una disciplina cotidiana en la que el autocuidado físico y mental es fundamental.

El cuidado de la voz y la rutina antes de las giras

Durante una entrevista con Mojo Magaizne, el artista consideró que parte de su capacidad para seguir en los escenarios radica en el entrenamiento vocal permanente.

Desde 1989 realiza ejercicios específicos para mantener su voz en condiciones, una rutina que, según comenta con sentido del humor, consiste en repeticiones y ejercicios fonéticos que forman parte indispensable de su preparación para cada gira.

Además, admitió que los desafíos físicos de actuar en vivo pueden ser muy importantes, pero sostuvo que la disciplina y la constancia en el entrenamiento son el secreto para soportar el desgaste.

Ringo superó el alcoholismo en los años ochenta y transformó su vida a través del bienestar integral (Ocesa/José Jorge Carreón)

A pesar de haber enfrentado problemas de salud, como resfriados que lo llevaron a cancelar conciertos en los últimos años, Ringo nunca bajó la guardia respecto a sus hábitos saludables. Durante septiembre de 2024, por recomendación médica, suspendió funciones programadas en Filadelfia y el Radio City Music Hall de Nueva York.

Estas pausas temporales, aunque imprevistas, no han alterado su enfoque hacia el bienestar físico y mental.

Además, arrastra un historial de enfermedades que se remonta a su infancia. Desde los seis años enfrentó diagnósticos graves como peritonitis y pleuresía, lo que lo obligó a largos periodos de hospitalización.

La experiencia de verse limitado físicamente en la niñez fue determinante para moldear su perspectiva frente al autocuidado como adulto.

Renacimiento luego de la adicción

Su infancia marcada por graves enfermedades influyó en su enfoque hacia la salud y el autocuidado (The Grosby Group)

Durante la década de los ochenta, Ringo Starr atravesó una de las etapas más difíciles de su vida: su lucha contra el alcoholismo. El exbaterista de The Beatles abordó el profundo impacto que tuvo este periodo tanto en su entorno personal como en su desarrollo profesional.

Starr reconoció que lograr la sobriedad lo llevó a una transformación interna sustancial. “Cambias completamente cuando te limpias”, reflexionó.

La recuperación implicó más que abandonar la adicción. Para el ex Beatle significó reaprender a vivir y redefinir su rol en la música y en la vida cotidiana. Confesó que, pese a mantener siempre la intención de obrar bien, fue solo tras dejar el alcohol cuando se sintió verdaderamente genuino y accesible para quienes lo rodean.