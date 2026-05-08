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Anderson y la vida con Cristiano en Manchester United: “Si perdía en cualquier cosa, no nos hablaba en 2 días”

El exmediocampista brasileño recordó en el programa de Rio Ferdinand cómo la intensa rivalidad y la disciplina de sus compañeros en Inglaterra marcaron su carrera, desde retos domésticos hasta la exigencia profesional y la vida fuera del campo

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Cristiano Ronaldo, con camiseta roja del Manchester United, habla a un micrófono de Sky Sports junto a Anderson Luis de Aberu Oliveira, con rastas y lanyard Barclays
Anderson describió la intensa competencia diaria junto a Cristiano Ronaldo y Nani en el Manchester United

La convivencia entre Anderson, Cristiano Ronaldo y Nani en el entorno de Manchester United se definió por una dinámica de competencia todos los días, peleas las 24 horas, bromas constantes y un intercambio de admiración.

El exfutbolista brasileño recordó, en Rio Ferdinand Presents, el programa de entrevistas del exfutbolista inglés, cómo compartir casa y vestuario con el astro portugués y el extremo luso marcó de modo profundo su trayectoria profesional y personal.

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Durante su primer año en Inglaterra, Anderson vivió junto a Cristiano Ronaldo y Nani. Entre juegos y disputas cotidianas, todo giraba en torno a la rivalidad y al aprendizaje. El brasileño subraya cómo la disciplina y el enfoque de su compañero definían el ambiente, y reconoce que esta experiencia le dejó enseñanzas fundamentales, derivando más tarde en autocrítica sobre su propia carrera.

Anderson, Cristiano Ronaldo y la batalla diaria en Manchester United

Dos futbolistas, Cristiano Ronaldo y Anderson Luis de Aberu Oliveira, en camisetas rojas del Manchester United, se abrazan sonriendo en el campo
La convivencia entre Anderson, Cristiano Ronaldo y Nani combinó rivalidad, aprendizaje y admiración mutua dentro y fuera de la cancha

Según relató Anderson en Rio Ferdinand Presents, la vida diaria en la casa era una competencia permanente: “Cristiano a veces cocinaba para mí. Nos trató como a hermanos al principio y nos llevó, a Nani y a mí, a vivir con él. Él se preocupó por nosotros; le tengo que dar las gracias”.

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El día a día transcurría entre retos continuos en los que “había competencia todos los días, peleas las 24 horas. Nani, Ronaldo y yo discutíamos por todo, desde quién pagaba el supermercado hasta quién ganaba en ping pong o cartas”, recordó el brasileño. “Ronaldo no soporta perder. Si perdía en cualquier cosa, no nos hablaba durante dos días”.

Las diferencias se notaban especialmente después de los partidos. “Después de los partidos, Ronaldo y Nani querían ir a la piscina para recuperarse. Yo solo quería dormir o salir. Siempre había algo en juego, una disputa por cualquier detalle”.

Dos futbolistas masculinos en uniformes rojos y pantalones cortos blancos están sentados, uno con un micrófono hacia el otro en un vestuario
La experiencia en Manchester United enseñó a Anderson la importancia de la constancia, el sacrificio y el significado de la camiseta para triunfar en el fútbol profesional

En el vestuario, la mentalidad competitiva seguía siendo la norma. “Todos protegían a los suyos. Era uno de los mejores grupos, con jugadores como Evra, Scholes, Carrick, Giggs o Piqué. Pasábamos todo el día juntos: entrenando, en el gimnasio y luego bromeando”, expresó en el programa.

La constante convivencia en el club reforzaba esa mentalidad de exigencia. “Ronaldo siempre hablaba de ser el mejor del mundo. Su mentalidad es impresionante, siempre quiere ser el mejor en todo”.

El arrepentimiento de Anderson: la mentalidad que pudo cambiar su carrera

En diálogo con Rio Ferdinand Presents, Anderson reconoció los límites de su enfoque lejos de lo técnico. “Si hubiera tenido solo un pequeño porcentaje de la mentalidad de Cristiano, mi carrera habría sido otra”, admitió. Añadió que la calidad técnica y física no basta sin disciplina y exigencia mental.

Cristiano Ronaldo, con camiseta roja del Manchester United, sostiene un micrófono junto a Anderson Luis de Aberu Oliveira, quien sonríe con los brazos cruzados. Ambos llevan medallas
Anderson admitió que la disciplina y exigencia mental determinan el éxito futbolístico más allá del talento físico y técnico

“En ese tiempo, el fútbol era fuerza y ataque constante, pero me faltaba esa cabeza para mantener el enfoque y mejorar siempre”, sostuvo el exjugador.

A lo largo de la conversación, Anderson distinguió entre su autocrítica y su disfrute personal. “Yo siempre disfruté la vida, siempre fui feliz. Pero hay momentos en los que la vida es demasiado corta; a veces, te das cuenta cuando es tarde”.

El brasileño destacó la influencia de sus compañeros en su formación. “Todos entrenaban duro. Scholes, por ejemplo, parecía hacer poco en el juego, pero siempre terminaba anotando. Eso era inteligencia y oficio”.

Anderson mostró especial gratitud hacia Sir Alex Ferguson. “Lo amo, de verdad. Él fue muy importante para mí y me apoyó incluso cuando llegaba tarde o cometía errores”.

La huella de Cristiano y el equilibrio de una vida después del fútbol

El exfutbolista brasileño reconoció que la mentalidad ganadora de Cristiano Ronaldo influyó profundamente en su carrera profesional y personal (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)
El exfutbolista brasileño reconoció que la mentalidad ganadora de Cristiano Ronaldo influyó profundamente en su carrera profesional y personal (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

Ya fuera del fútbol profesional, Anderson mantiene una visión equilibrada sobre su recorrido y el impacto de quienes le acompañaron. “Me considero afortunado porque todos los compañeros que tuve, tanto en Manchester United como en Porto y en la selección, eran reconocidos por su entrega, profesionalidad y compañerismo”, confesó a Rio Ferdinand Presents.

Resaltó también la huella de Ferguson y el significado de la familia construida en Old Trafford. “El club era especial. No solo era el talento, era entender la camiseta, la historia y el sacrificio. El ambiente de Manchester United era exigente y marcó mi vida y mi visión”.

A pesar de los arrepentimientos, Anderson subraya que su paso por Inglaterra lo transformó por completo. “No todos pueden decir que vivieron ese nivel de exigencia. Si no lo aprovechas, el fútbol no te da otra oportunidad”.

La convivencia con Cristiano Ronaldo y el resto del plantel le enseñó que el éxito proviene de la constancia y la actitud mental.

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