Mundial 2026: los 10 jugadores sub-22 que pueden cambiar el destino de sus selecciones

Esta edición del Mundial presenta un formato ampliado con 48 selecciones y nuevas oportunidades para inéditos protagonistas (REUTERS/Mandel Ngan)

A menos de cinco semanas del inicio, la Copa del Mundo 2026 se prepara para un despliegue sin precedentes. El 11 de junio, el Estadio Azteca será el punto de partida de un torneo sin precedentes, con 48 selecciones listas para competir entre sí.

Este nuevo formato no solo altera el mapa futbolístico, sino que también impulsa a una nueva generación de jugadores. La inclusión de nuevos países y la vuelta de otros tras largos periodos fuera del gran escenario abren la posibilidad de ver historias inéditas y sorpresas en el desarrollo de la competencia.

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Con ese telón de fondo, Sports Illustrated elaboró una lista de los 10 jugadores con potencial para marcar tendencia en este Mundial, con un criterio deliberado: dejar fuera a las figuras que ya dominan la conversación mediática —Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal— para poner el foco en los nombres que podrían irrumpir por primera vez en la escena global.

Las 10 promesas que buscarán brillar en el Mundial

Ibrahim Maza (Argelia)

Ibrahim Maza buscará ser una de las figuras de Argelia, rival de Argentina en fase de grupos (Instagram/@ibomaza)

Mediocampista ofensivo del Bayer Leverkusen, 20 años. En su primera temporada con el campeón de la Bundesliga 2023-24, superó las 40 apariciones y sumó diez participaciones en goles (entre anotaciones y asistencias) en todas las competencias. Acumula 15 convocatorias con la selección argelina y se perfila como sucesor de Riyad Mahrez en la escena norteafricana. Su fortaleza es la inteligencia para posicionarse entre la línea media y la defensa rival.

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Será rival de la selección argentina en el grupo que comparte también con Austria y Jordania.

Nestory Irankunda (Australia)

Nestory Irankunda destaca por su velocidad y desequilibrio (Instagram/@nestory._)

Extremo del Watford, 20 años. Tras su paso por la academia del Bayern Múnich en 2024, eligió tener rodaje en el Championship. Consolidó su nivel con velocidad y desequilibrio e hizo cinco goles en 13 partidos oficiales con la selección de Australia, lo que lo posiciona como recurso clave para los Socceroos.

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Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina)

Kerim Alajbegović tiene 18 años y es una de las promesas más brillantes que lleva Bosnia al Mundial (Instagram/@kerim.sa10)

Extremo del RB Salzburg (regresa a Bayer Leverkusen en julio), 18 años. Es uno de los futbolistas más jóvenes de la lista y durante la temporada firmó más de 15 participaciones en goles (sumando asistencias y tantos), lo que le aseguró la titularidad. Domina las dos bandas, pero prefiere desequilibrar cruzando hacia adentro desde la derecha. Bosnia clasificó tras vencer a Italia en el repechaje de UEFA.

Esmir Bajraktarević (Bosnia y Herzegovina)

Esmir Bajraktarevićbuscará aportar creación y goles al equipo (Instagram/@esmirbajraktarevic)

Extremo del PSV Eindhoven, 21 años. Suma 14 convocatorias internacionales y más experiencia en la selección que Alajbegović. Nacido en Wisconsin, jugó para la selección estadounidense antes de optar por Bosnia. Formado en New England Revolution, la temporada 2025-26 en Países Bajos fue la de su consolidación, aportando más de diez participaciones en goles (goles y asistencias).

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Kojo Peprah Oppong (Ghana)

Kojo Peprah Oppong aspira a consolidarse en la selección de Ghana bajo la dirección de Carlos Queiroz (Instagram/@kojo_peprah_oppong)

Defensor central del Nice, 21 años. Ghana despidió a su entrenador a 72 días del debut, pero Oppong mantuvo un papel estable en el club francés desde la primera temporada, con actuaciones destacadas en la lucha por la permanencia. Disputó cuatro partidos con la selección y aspira a consolidarse bajo el mando del nuevo técnico Carlos Queiroz.

Bazoumana Touré (Costa de Marfil)

Bazoumana Touré fue una figura clave esta temporada para el Hoffenheim y esperará repetir esos resultados durante la Copa del Mundo (Instagram/@bazo_bazo28)

Extremo del Hoffenheim, 20 años. Fue pieza clave en la campaña del conjunto alemán hacia la clasificación a la Champions League. Su perfil es el de un creador destacado en el uno contra uno, por la banda izquierda: velocidad, valentía y capacidad de desborde son sus principales características.

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Johan Manzambi (Suiza)

Johan Manzambi sobresale como mediocampista del Freiburg, participando en semifinales de la DFB Pokal y la Europa League (Instagram/@_jkmanzambi)

Mediocampista del Freiburg, 20 años. En la temporada 2025-26 fue uno de los prospectos más cotizados de la Bundesliga, participando en las semifinales de la DFB Pokal y la Europa League. Acumula tres goles y una asistencia en diez duelos con Suiza. Aprendió su disciplina táctica siguiendo la referencia de Granit Xhaka en la selección.

Can Uzun (Turquía)

Can Uzun tiene apenas 4 partidos con la selección turca, pero se perfila como una de sus grandes promesas (Instagram/@can.uzun10)

Mediocampista ofensivo del Eintracht Frankfurt, 20 años. Es la tercera vía en el ataque turco, detrás de Arda Güler y Kenan Yıldız. Aunque aún no es titular fijo, sus estadísticas son notables: cerca de quince participaciones en goles en menos de treinta apariciones con el club alemán. Con apenas cuatro partidos con la selección, el Mundial puede catapultarlo al primer equipo de Turquía.

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Noahkai Banks (Estados Unidos)

Noahkai Banks se posiciona como posible debutante en el Mundial con la selección de Estados Unidos (Instagram/@noahkaibanks)

Defensor central del Augsburgo, 19 años. Puede debutar en una Copa del Mundo jugada como local. Registra treinta apariciones con el club alemán, casi siempre como titular, y se destaca por su combinación de potencia física (mide 1,93 m), velocidad y dominio de balón. Mauricio Pochettino lo sumó al plantel y el contexto local podría favorecer su irrupción definitiva.

Abbosbek Fayzullaev (Uzbekistán)

Abbosbek Fayzullaev lideró a Uzbekistán en su debut mundialista, acumulando cinco participaciones en goles durante la fase de clasificación (Instagram/@abbos.fs)

Extremo del İstanbul Başakşehir, 22 años. Es la pieza clave de la selección que debuta en el Mundial. Sumó cinco participaciones en goles (anotaciones y asistencias) en la fase de clasificación, liderando a su equipo en esa estadística. En Turquía juega bajo la conducción de Nuri Şahin y su aporte será fundamental para el sueño de Uzbekistán en su primera Copa del Mundo.

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