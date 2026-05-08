Guatemala

Las exportaciones de café de Guatemala a Estados Unidos crecen 2.6 veces en el primer bimestre de 2026

Un salto de USD 88 millones frente al mismo periodo en 2025 posicionó al café como el tercer producto más exportado por Guatemala al mercado estadounidense, solo detrás de frutas frescas y prendas de punto

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Hombre sostiene granos de café verde en un almacén, con sacos llenos. Al fondo, un camión transporta más sacos en plantaciones y un buque en un puerto.
Las exportaciones de café guatemalteco a Estados Unidos crecieron un 161% y alcanzaron US$142 millones en el primer bimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer bimestre del presente año 2026, el café se posicionó como un protagonista en las exportaciones de Guatemala hacia los Estados Unidos, marcando un crecimiento que se multiplicó 2.6 veces en valor respecto al mismo periodo del año anterior.

Según datos revelados por Zumma Ratings, citados de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el volumen exportado alcanzó un total de USD 142 millones, cifra que representa un salto de cerca de USD $88 millones adicionales frente al mismo lapso en 2025.

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Este dinamismo convirtió al café en el tercer principal producto de la canasta exportadora guatemalteca hacia el mercado estadounidense, solamente antecedido por dos productos. Estas son las frutas frescas y las prendas de punto.

Mientras que, el café representó el 16.7% del total exportado por Guatemala a Estados Unidos durante el periodo analizado.

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Infografía que ilustra el crecimiento de las exportaciones de café guatemalteco a Estados Unidos con iconos de granos de café, un buque y el mapa de EE. UU.
Las exportaciones de café de Guatemala a Estados Unidos crecieron 2.6 veces en el primer bimestre de 2026, alcanzando los USD 142 millones y consolidándose como el principal producto de exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Predominio agro-textil

La estructura de la canasta exportadora de Guatemala hacia EE.UU. mantiene su perfil tradicional agro-textil. Las frutas frescas lideraron el ranking con USD 261 millones exportados (30.6% del total, con un crecimiento interanual del 7.6%), seguidas por las prendas de punto, que sumaron USD 224 millones (26.3%, con un avance del 6.7%).

Juntos, estos tres rubros abarcan aproximadamente el 74% de las exportaciones totales durante los primeros dos meses del año. El Top 25 de productos guatemaltecos explicó el 97.7% del total exportado a Estados Unidos, según el reporte de Zumma Ratings.

El informe de Zumma Ratings destaca también el avance de nichos premium, como el tabaco (+394%), la joyería (+152%) y la marroquinería (+129%), que en conjunto aportaron tracción adicional a la oferta guatemalteca.

El contexto comercial entre Guatemala y Estados Unidos durante el bimestre a febrero de 2026 se caracterizó por una contracción de 5.6% en las exportaciones estadounidenses hacia Guatemala, que sumaron USD 1.517 millones (USD 90 millones menos), mientras que las importaciones estadounidenses de origen guatemalteco crecieron 7.2%, hasta los USD 853 millones (USD 57 millones más).

El saldo resultante fue un superávit para Estados Unidos de unos USD 664 millones en apenas dos meses, consistente con el patrón estructural de la balanza bilateral, de acuerdo con el reporte de Zumma Ratings.

Banderas de Guatemala y EE. UU. sobre sacos de café, cestas de frutas (mangos, aguacates, plátanos) y textiles coloridos, con un buque de carga al fondo.
El café se posicionó como el tercer producto de exportación de Guatemala a Estados Unidos, solo detrás de frutas frescas y prendas de punto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liderazgo regional para exportaciones estadounidenses

Pese a la reducción en el flujo exportador estadounidense, Guatemala se mantiene como el mayor mercado centroamericano para la oferta estadounidense, con un tamaño 1.8 veces superior al de El Salvador, lo que ratifica su rol de demandante regional clave, según los datos citados por Zumma Ratings.

El análisis de la consultora financiera subraya que la caída de las exportaciones estadounidenses hacia Guatemala se concentró principalmente en combustibles minerales (–11.3%, USD 74 millones menos) y electrónica (–29%, USD 22 millones menos). Estos dos rubros explican casi en su totalidad la contracción, mientras otros sectores como vehículos y autopartes, alimentos balanceados, lácteos, huevos y miel, papel, químicos orgánicos y fertilizantes mostraron crecimientos relevantes.

La evolución positiva del café se explica tanto por la coyuntura de precios internacionales como por la calidad del grano guatemalteco, que goza de reconocimiento en el mercado estadounidense.

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