El Hospital Santo Tomás y Operation Walk realizan nuevas cirugías gratuitas de rodilla en Panamá

La jornada busca mejorar la movilidad y la calidad de vida de decenas de panameños.

El Hospital Santo Tomás y la organización estadounidense Operation Walk adelantan en Panamá una nueva jornada de cirugías de reemplazo de rodilla, cuyo costo por paciente es de aproximadamente $3,500.

La actividad, que este mes busca beneficiar a cerca de 35 pacientes, tiene como propósito mejorar la movilidad y la calidad de vida de decenas de panameños.

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Esta iniciativa, en la cual también participan la organización no gubernamental Fundayuda, el Hospital Santo Tomás y el Ministerio de Salud, se viene haciendo desde hace más de 20 años en el país, informaron sus organizadores.

Durante cada misión quirúrgica internacional, Operation Walk forma a cirujanos ortopédicos, enfermeros, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios del país sobre los tratamientos y técnicas quirúrgicas más avanzadas para enfermedades de las articulaciones de la cadera y la rodilla.

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Esto, indican, crea una contribución duradera a la atención al paciente en los países en desarrollo.

Los pacientes comienzan a caminar y recibir fisioterapia pocas horas después de la cirugía. Operation Walk

El director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, explicó que esta será la primera de dos intervenciones programadas para este año, siendo la próxima en octubre.

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De acuerdo con el galeno, la jornada destaca por ser un modelo de trabajo conjunto, donde la organización internacional aporta los insumos y prótesis de alto costo en el mercado, mientras que el hospital dispone de salones de operaciones, personal de ortopedia, anestesiología y enfermería.

Según el ortopeda y traumatólogo con especialidad en rodilla del Hospital Santo Tomás, Ronald Pérez Valdés, la enfermedad degenerativa de la rodilla provoca dolor severo, deformaciones y limitaciones para caminar y realizar actividades diarias, afectando significativamente la calidad de vida de los pacientes.

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Pérez Valdés explicó que en etapas avanzadas la cirugía consiste en reemplazar el cartílago articular desgastado por prótesis de metal y plástico para devolver movilidad y disminuir el dolor.

Este procedimiento, según el ortopeda y traumatólogo con especialidad en rodilla, se realiza de manera permanente en el Hospital Santo Tomás.

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En etapas avanzadas la cirugía consiste en reemplazar el cartílago articular desgastado por prótesis de metal y plástico.

No obstante, debido a la gran cantidad de pacientes atendidos, periódicamente se desarrollan jornadas especiales para aumentar el número de cirugías.

Mediante estas jornadas se atienden pacientes provenientes de las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Darién, Colón, Veraguas, de la comarca indígena Guna Yala y de la ciudad de Panamá.

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La actividad de cirugías de reemplazo de rodilla cuenta con el respaldo de grupos filantrópicos estadounidenses que son quienes donan las prótesis, cuyo costo puede alcanzar en el mercado aproximadamente unos $3,500 por paciente.

El profesional de la salud del Hospital Santo Tomás manifestó que las evaluaciones médicas se realizan los jueves y las intervenciones quirúrgicas continúan durante viernes y sábado, extendiéndose en algunos casos hasta el domingo.

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También resaltó que el éxito de estas jornadas depende del trabajo coordinado entre todo un equipo comprometido, formado por ortopedistas, fisioterapeutas, personal de enfermería, nutrición, laboratorio, banco de sangre y archivos clínicos.

Las evaluaciones médicas se realizan los jueves y las intervenciones quirúrgicas los viernes y sábados.

En cuanto a la etapa de recuperación después de la cirugía, el ortopeda explicó que los pacientes permanecen hospitalizados entre uno y dos días, y comienzan a caminar y recibir fisioterapia pocas horas después de la cirugía.

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Posteriormente, continúan con sus terapias de rehabilitación y controles periódicos, para fortalecer la musculatura y mantener la movilidad adecuada de la rodilla.

El especialista enfatizó que la prevención es fundamental para evitar el deterioro articular, especialmente mediante el control del sobrepeso y la obesidad, factores que aumentan considerablemente la presión sobre las rodillas.

Pérez Valdés mencionó que traumatismos, accidentes y enfermedades, como artritis reumatoide y lupus, pueden acelerar el desgaste de las articulaciones.