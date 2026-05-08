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Bomba en el mercado europeo: un gigante de Inglaterra irá por Vinícius Júnior en plena crisis de vestuario del Real Madrid

El brasileño figura en carpeta del Manchester City. Empiezan los rumores de salidas del Merengue tras el cruce entre Valverde y Tchouaméni

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Vini Jr. podría mudarse a Inglaterra (REUTERS/Bruna Casas)
Vini Jr. podría mudarse a Inglaterra (REUTERS/Bruna Casas)

El Manchester City se posiciona como un “serio contendiente” en la puja por Vinícius Júnior, mientras el Real Madrid establece un ultimátum contractual definitivo que podría derivar, por primera vez en años, en una venta significativa durante el próximo mercado de verano. De acuerdo con TEAMtalk, los campeones de la Premier League han intensificado su seguimiento al delantero brasileño de 25 años, ante la posibilidad real de que su continuidad en el Bernabéu dependa del éxito en las negociaciones contractuales que permanecen estancadas desde el año pasado.

Un elemento que distingue esta coyuntura, según lo divulgado por el medio británico, es la posición del Real Madrid: el club notificó a Vini en 2023 que, si no firmaba una extensión contractual antes del fin de la próxima ventana estival, procederá con su venta. Las fuentes citadas por el medio británico insisten en que esta política “sigue siendo firme y no es únicamente una táctica de negociación”, lo que marca un punto de inflexión relevante respecto de negociaciones anteriores en el club.

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En la actualidad, Vinícius afronta los próximos 12 meses de su contrato con conversaciones renovadas agendadas para el verano, pero aún persisten varios asuntos clave sin resolver entre ambas partes. El delantero acumula 127 goles como jugador del Real Madrid y ha registrado cuatro tantos en los tres encuentros ligueros más recientes, llegando ya a 21 en la temporada, una cifra que lo sitúa a solo tres de su mejor marca personal desde su llegada a la entidad española. De forma paralela, la presencia de insultos racistas recurrentes contra el ex Flamengo en España constituye un factor extradeportivo relevante, aunque el entorno del delantero aclara que esta hostilidad no será determinante en su decisión respecto a seguir en la Casa Blanca.

Incertidumbre en el Madrid por la posible salida de algunas estrellas tras destaparse la interna en el vestuario (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Incertidumbre en el Madrid por la posible salida de algunas estrellas tras destaparse la interna en el vestuario (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

En caso de configurarse la salida, solo un reducido grupo de clubes reúne las condiciones financieras y deportivas para aspirar a su fichaje. Las fuentes consultadas por TEAMtalk ubican al City al frente de esa lista, motivado tanto por la incertidumbre ante el futuro de Jeremy Doku como por la convicción de que oportunidades para sumar a un “talento generacional” como el brasileño son excepcionales. Esta estrategia, apunta el medio, recuerda movimientos previos como el intento por Gianluigi Donnarumma.

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Otros equipos ingleses —el Arsenal, en la búsqueda activa de un extremo izquierdo; el Chelsea, con una prolongada admiración por el jugador, y los habituales Liverpool y Manchester United— aparecen atentos a la evolución de la situación. Sin embargo, la falta de fútbol europeo condiciona las opciones del Chelsea y tanto el Bayern Múnich como el París Saint Germain, junto a la Saudi Pro League (Arabia Saudita), exploran la posibilidad de intervenir si las negociaciones en Madrid fracasan.

Las conversaciones contractuales se ven complejizadas no solo por la cuestión económica. Para el club, la oferta financiera ya se encuentra en los parámetros previstos, mientras que el futbolista prioriza la garantía de un proyecto deportivo alineado con sus propias ambiciones de largo plazo. Los rumores crecen en el marco del reciente episodio que expuso la interna en el vestuario del Madrid con el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni como protagonistas. De hecho, en una nota separada, el mismo medio británico advierte que, a pocos días de hacerse pública la intención del Manchester United de sumar a Aurélien Tchouaméni como sucesor de Casemiro, el centrocampista francés del Real Madrid se ha visto implicado en un altercado en el campo de entrenamiento.

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