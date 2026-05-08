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Tres excursionistas murieron en la erupción de un volcán en Indonesia

Entre los fallecidos hay dos singapurenses y un residente de la isla de Ternate

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Tres excursionistas murieron en la erupción de un volcán en Indonesia

Tres excursionistas murieron este viernes en la isla indonesia de Halmahera tras la erupción de un volcán, que lanzó una enorme nube de ceniza por los aires, informaron las autoridades.

Entre los fallecidos hay dos singapurenses y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia, aseguró Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de la provincia de Halmahera del Norte, a la cadena Kompas TV.

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Veinte excursionistas se encontraban en las laderas cuando ocurrió el desastre, señaló Erlichson desde una estación de monitoreo.

Nueve de ellos eran de Singapur y el resto indonesios.

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La erupción volcánica del Monte Dukono en la regencia de Halmahera Norte, Maluku Septentrional, Indonesia, el 8 de mayo de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales. Aleksius Djangu/vía REUTERS
La erupción volcánica del Monte Dukono en la regencia de Halmahera Norte, Maluku Septentrional, Indonesia, el 8 de mayo de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales. Aleksius Djangu/vía REUTERS

Hasta ahora 15 personas lograron bajar sanas y salvas, según el oficial, que no dio información del paradero de los dos restantes.

“Los cuerpos de los fallecidos siguen en la montaña”, precisó.

“Debido a las erupciones en curso, la situación sigue considerándose insegura para llevar a cabo una evacuación. Por ello, el equipo aún está esperando el momento adecuado para iniciar la búsqueda”, dijo.

Algunos de los excursionistas sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

Tres excursionistas murieron en la erupción de un volcán en Indonesia

El guía del grupo y un asistente fueron llevados a la comisaría y podrían enfrentarse a cargos penales por haber llevado a los excursionistas a una zona prohibida, añadió el jefe de policía.

El acceso a la zona se había prohibido el mes pasado, después de que los científicos observaran un aumento de la actividad volcánica.

Erlichson precisó que la operación de rescate se lleva a cabo en un terreno accidentado al que solo se puede acceder con vehículos hasta cierto punto de la pendiente.

Al menos tres muertos por la erupción del volcán 'Dukono' en el noreste de Indonesia
Al menos tres muertos por la erupción del volcán 'Dukono' en el noreste de Indonesia

“El resto del camino (las víctimas) deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación”, dijo.

Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, indicó que la erupción de la madrugada estuvo acompañada de un “ruido atronador” y una espesa columna de humo que se elevó a unos 10 kilómetros desde la cima del monte Dukono y puede afectar a la población circundante.

Indonesia, una vasto archipiélago del Sudeste Asiático, experimenta frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas. Cuenta con casi 130 volcanes activos.

El Dukono se encuentra actualmente en el tercer nivel de alerta más alto del sistema de alertas de cuatro niveles de Indonesia.

Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a los turistas y escaladores que no se acerquen a menos de 4 kilómetros del cráter Malupang Warirang.

Erlichson dijo que los excursionistas ignoraron las señales de advertencia colocadas a la entrada del sendero.

(Con información de Reuters)

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