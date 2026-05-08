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Panamá enfrenta ambiente extremo por combinación de calor y partículas del polvo del Sahara

Avisos oficiales advierten sensación térmica de hasta 41°C y condiciones atmosféricas que afectan la calidad del aire.

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Una calle con hombres bajo el sol intenso, palmeras y edificios altos. Un hombre se abanica, otro se refresca y un vendedor ofrece bebidas frías.
La sensación térmica en Panamá podría alcanzar hasta 41°C en varias regiones, especialmente en zonas urbanas y costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá se mantiene bajo aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, en un escenario que anticipa un ambiente caluroso extremo entre el 8 y el 10 de mayo de 2026, con condiciones que podrían escalar a niveles de “precaución extrema” y “peligro”.

De acuerdo con reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén temperaturas máximas entre 30°C y 35°C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar entre 32°C y 41°C, producto de la combinación de calor y humedad.

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Este fenómeno se presenta en un contexto atípico, ya que, aunque los primeros meses del año corresponden a la estación seca en Panamá, en 2026 se han registrado lluvias persistentes fuera de lo habitual, alterando el comportamiento climático esperado.

Las condiciones descritas responden a un nuevo periodo seco con poca cobertura nubosa, lo que incrementa la radiación solar sobre la superficie terrestre y genera un entorno propicio para golpes de calor, deshidratación y agotamiento físico.

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Infografía que muestra la ciudad de Panamá con calor extremo y una costa con polvo del Sahara, detallando sus impactos en la salud y el medio ambiente.
La infografía ilustra los desafíos climáticos de Panamá, mostrando los impactos de las altas temperaturas en la salud y la llegada de polvo sahariano que afecta la calidad del aire y causa problemas respiratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche, el panorama no mejora significativamente, ya que se anticipan temperaturas entre 24°C y 27°C, con una humedad elevada de hasta 92%, lo que mantendrá una sensación térmica nocturna entre 26°C y 31°C, dificultando la recuperación del organismo tras la exposición al calor durante el día.

Las áreas bajo mayor impacto incluyen tierras bajas de Chiriquí, sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón y la comarca Emberá, además de sectores costeros de la comarca Guna Yala y Bocas del Toro.

En estas regiones, el calor se intensificará por factores como la baja nubosidad, la humedad y la exposición prolongada al sol, elevando los riesgos para la salud, especialmente en personas que realizan actividades físicas intensas o trabajan al aire libre.

Este aumento en las temperaturas se alinea con la perspectiva climática para mayo, junio y julio de 2026, que advierte un incremento de entre 1°C y 3°C por encima de los valores normales, junto con una sensación térmica que podría superar los 38°C en gran parte del país.

Una gran nube de polvo del Sáhara está cruzando el mar y podría alterar el clima
El polvo del Sahara es una masa de partículas minerales que viaja desde África impulsada por los vientos alisios y, al llegar a Panamá, genera un ambiente brumoso que puede afectar la calidad del aire y la salud respiratoria. Agencia de noticia

Este comportamiento está asociado a condiciones oceánicas que apuntan a un posible desarrollo del fenómeno de El Niño, lo que tiende a reducir las lluvias en varias regiones y a intensificar los episodios de calor.

A este escenario se suma la llegada de partículas de polvo del Sahara, cuyo ingreso al país también se mantiene bajo vigilancia durante el mismo periodo.

Según el pronóstico, se prevé el desplazamiento de la primera masa de polvo de la temporada hacia Centroamérica, un fenómeno recurrente entre mayo y septiembre, impulsado por los vientos alisios del Atlántico.

Las provincias bajo aviso por este evento incluyen Bocas del Toro, Colón, Panamá Oeste, Panamá, la comarca Ngäbe Buglé y la comarca Guna Yala, donde se estiman concentraciones de polvo entre 6 y 13 microgramos por metro cúbico.

Siluetas de personas caminan con paraguas bajo la lluvia y sol. Rayos solares y un arcoíris visible. Horizonte urbano en el fondo.
El comportamiento climático de 2026 muestra lluvias persistentes en meses secos y un aumento sostenido de las temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el resto del país, los niveles serían menores, oscilando entre 1 y 4 microgramos por metro cúbico, aunque igualmente perceptibles en la calidad del aire.

El impacto más inmediato será la presencia de un ambiente brumoso o ligeramente opaco, que podría generar molestias respiratorias en personas sensibles o con alergias, además de afectar la visibilidad en algunas zonas.

Aunque no se trata de un evento extremo, la combinación de polvo en suspensión y altas temperaturas podría intensificar la sensación de incomodidad térmica y afectar la salud de grupos vulnerables.

En paralelo, el comportamiento de las lluvias seguirá siendo irregular. Para el trimestre, se anticipa una disminución de entre 10% y 20% en las precipitaciones en varias regiones del país, mientras que otras zonas podrían registrar aumentos puntuales.

Este patrón confirma un inicio tardío y escalonado de la temporada lluviosa, con un retraso estimado de entre dos y tres semanas, pese a las lluvias aisladas que se han presentado en meses recientes.

El panorama climático para Panamá en 2026 refleja así una combinación de altas temperaturas, variabilidad en las lluvias y presencia de partículas en la atmósfera, en un contexto influenciado por factores regionales y globales.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente ante un escenario donde el calor extremo y la calidad del aire podrían representar riesgos simultáneos para la salud.

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