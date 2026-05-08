Panamá enfrenta ambiente extremo por combinación de calor y partículas del polvo del Sahara

La sensación térmica en Panamá podría alcanzar hasta 41°C en varias regiones, especialmente en zonas urbanas y costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá se mantiene bajo aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, en un escenario que anticipa un ambiente caluroso extremo entre el 8 y el 10 de mayo de 2026, con condiciones que podrían escalar a niveles de “precaución extrema” y “peligro”.

De acuerdo con reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén temperaturas máximas entre 30°C y 35°C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar entre 32°C y 41°C, producto de la combinación de calor y humedad.

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Este fenómeno se presenta en un contexto atípico, ya que, aunque los primeros meses del año corresponden a la estación seca en Panamá, en 2026 se han registrado lluvias persistentes fuera de lo habitual, alterando el comportamiento climático esperado.

Las condiciones descritas responden a un nuevo periodo seco con poca cobertura nubosa, lo que incrementa la radiación solar sobre la superficie terrestre y genera un entorno propicio para golpes de calor, deshidratación y agotamiento físico.

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La infografía ilustra los desafíos climáticos de Panamá, mostrando los impactos de las altas temperaturas en la salud y la llegada de polvo sahariano que afecta la calidad del aire y causa problemas respiratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche, el panorama no mejora significativamente, ya que se anticipan temperaturas entre 24°C y 27°C, con una humedad elevada de hasta 92%, lo que mantendrá una sensación térmica nocturna entre 26°C y 31°C, dificultando la recuperación del organismo tras la exposición al calor durante el día.

Las áreas bajo mayor impacto incluyen tierras bajas de Chiriquí, sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón y la comarca Emberá, además de sectores costeros de la comarca Guna Yala y Bocas del Toro.

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En estas regiones, el calor se intensificará por factores como la baja nubosidad, la humedad y la exposición prolongada al sol, elevando los riesgos para la salud, especialmente en personas que realizan actividades físicas intensas o trabajan al aire libre.

Este aumento en las temperaturas se alinea con la perspectiva climática para mayo, junio y julio de 2026, que advierte un incremento de entre 1°C y 3°C por encima de los valores normales, junto con una sensación térmica que podría superar los 38°C en gran parte del país.

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El polvo del Sahara es una masa de partículas minerales que viaja desde África impulsada por los vientos alisios y, al llegar a Panamá, genera un ambiente brumoso que puede afectar la calidad del aire y la salud respiratoria. Agencia de noticia

Este comportamiento está asociado a condiciones oceánicas que apuntan a un posible desarrollo del fenómeno de El Niño, lo que tiende a reducir las lluvias en varias regiones y a intensificar los episodios de calor.

A este escenario se suma la llegada de partículas de polvo del Sahara, cuyo ingreso al país también se mantiene bajo vigilancia durante el mismo periodo.

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Según el pronóstico, se prevé el desplazamiento de la primera masa de polvo de la temporada hacia Centroamérica, un fenómeno recurrente entre mayo y septiembre, impulsado por los vientos alisios del Atlántico.

Las provincias bajo aviso por este evento incluyen Bocas del Toro, Colón, Panamá Oeste, Panamá, la comarca Ngäbe Buglé y la comarca Guna Yala, donde se estiman concentraciones de polvo entre 6 y 13 microgramos por metro cúbico.

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El comportamiento climático de 2026 muestra lluvias persistentes en meses secos y un aumento sostenido de las temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el resto del país, los niveles serían menores, oscilando entre 1 y 4 microgramos por metro cúbico, aunque igualmente perceptibles en la calidad del aire.

El impacto más inmediato será la presencia de un ambiente brumoso o ligeramente opaco, que podría generar molestias respiratorias en personas sensibles o con alergias, además de afectar la visibilidad en algunas zonas.

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Aunque no se trata de un evento extremo, la combinación de polvo en suspensión y altas temperaturas podría intensificar la sensación de incomodidad térmica y afectar la salud de grupos vulnerables.

En paralelo, el comportamiento de las lluvias seguirá siendo irregular. Para el trimestre, se anticipa una disminución de entre 10% y 20% en las precipitaciones en varias regiones del país, mientras que otras zonas podrían registrar aumentos puntuales.

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Este patrón confirma un inicio tardío y escalonado de la temporada lluviosa, con un retraso estimado de entre dos y tres semanas, pese a las lluvias aisladas que se han presentado en meses recientes.

El panorama climático para Panamá en 2026 refleja así una combinación de altas temperaturas, variabilidad en las lluvias y presencia de partículas en la atmósfera, en un contexto influenciado por factores regionales y globales.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente ante un escenario donde el calor extremo y la calidad del aire podrían representar riesgos simultáneos para la salud.