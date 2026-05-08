Sebastián Galmarini: “Hoy el Presidente no podría ganar una elección”

El legislador sostiene que el malestar social y la crisis económica son las verdaderas causas del desgaste gubernamental

En un contexto político marcado por la fragmentación y la incertidumbre sobre el futuro, el debate sobre el rol de la política y los desafíos para el peronismo cobra renovada relevancia de cara al próximo ciclo electoral en Argentina. Sebastián Galmarini, diputado nacional de Unión por la Patria dialogó con Infobae en Vivo y analizó sobre el rumbo del peronismo y el desgaste del gobierno actual

“Hoy el presidente no podría ganar una elección”, sostuvo Galmarini y subrayó el momento de crisis política y social, y la necesidad de repensar la estrategia partidaria. El funcionario se refirió de manera directa a la iniciativa enviada por el Gobierno al Senado para modificar el régimen electoral en Argentina.

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Según describió, la reforma propone eliminar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), modificar el sistema de financiamiento, elevar los requisitos para la personería jurídica de los partidos y cambiar la normativa sobre boleta única papel.

Sebastián Galmarini advierte que el presidente argentino no podría ganar una elección en el actual contexto político y social

“Las PASO tienen dos funciones. Una es cómo se eligen los candidatos, quiénes son, cómo llegan al lugar que llegan. Francamente, me parece que lo que el Gobierno está intentando con esta reforma, no solamente con la PASO, sino con la reforma en general, es intentar obtener alguna ventaja", dijo.

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Y agregó: “Una ventaja en el supuesto de que eliminar las PASO modifica no solamente cómo se seleccionan a los candidatos y es darle la lapicera a Karina Milei, sino además porque supone que no hay esa primera vuelta, poder dividir al peronismo”.

El diputado aseguró que el supuesto beneficio de modificar las reglas electorales no necesariamente se traduce en resultados favorables para el oficialismo: “Ya la elección del año pasado, el peronismo y, en la provincia de Buenos Aires, con las PASO suspendidas, fuimos todos juntos y le ganamos. Entonces, no necesariamente modificar las reglas de juego te beneficia”, afirmó.

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Para Galmarini, el verdadero cambio no está en las normas sino en el comportamiento del electorado. “Lo que cambia son los que votan”, sentenció.

Situación económica y clima social: causas del descontento

Al analizar el vínculo entre las decisiones políticas y la economía, Galmarini puso énfasis en la insatisfacción que predomina en distintos sectores sociales, trascendiendo las identificaciones partidarias tradicionales.

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El diputado Galmarini cuestiona la reforma electoral impulsada por el Gobierno y sugiere que busca obtener ventajas partidarias

“Tengo la certeza de que muchos electores que no son de Milei, porque si no, esto es ponerle un rótulo. Hay gente que es de Milei, gente que es del peronismo. La gente va y elige. Y en todo caso, lo que está pasando es que muchos votantes del espacio, para ponerle un título, más conservador de la Argentina, lo mira, mira el fenómeno de Adorni, mira la situación económica, mira la caída de la actividad, mira el nivel de desempleo. Ya antes era un cuento: ‘Che, va a venir la tormenta’. Ahora la tormenta la tenés encima... La recesión, no controlaron la inflación. Tenés un problema de aumento del desempleo, tenés caída de la actividad industrial, tenés un flor de problema.”

En esa línea, sostuvo que los problemas actuales no pueden explicarse solo por las reglas electorales, sino que están arraigados a un deterioro social y económico que se extiende a todo el país, desde el conurbano bonaerense hasta las provincias asociadas a actividades extractivas.

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“Cuando recibimos acá en la Cámara, ha habido una sucesión de actividades con empresas que perdieron empleo, que están cerrando, de Tierra del Fuego, de Neuquén. Uno cree que esos nichos de la economía que le está yendo bien, la minería, el petróleo, la actividad exportadora, que en esos lugares está bárbaro. Por ejemplo, Milei se derrumbó en Tierra del Fuego, en Neuquén y en Río Negro, y no hay ninguna explicación”.

Debates internos y autocrítica en el peronismo

El futuro del peronismo y la posibilidad de renovación fueron también ejes temáticos en la conversación con Galmarini. Consultado sobre la amplitud y los límites de la autocrítica, el diputado señaló: “Yo creo que tenemos un montón de debates. Hay matices, hay diferencias. Lo que creo es que las tenemos que transitar como gente adulta, no como: me enojo y entonces voy y rompo todo.”

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Galmarini hizo hincapié en la necesidad de adaptar la discusión política a los cambios sociales y tecnológicos, ejemplificando: “La Ley de Medios hace quince años no hablaba de las redes sociales. ¿A vos se te ocurriría hoy hablar de la Ley de Medios y ponernos a discutir con ese nivel de profundidad? Me parece que lo que queda es un salto de calidad”.

La eliminación de las PASO y la modificación del sistema de financiamiento electoral generan debate en el Congreso de Argentina REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Respecto a la elección de candidatos, Galmarini planteó que los mecanismos de selección pueden ser diversos, pero que lo importante radica en el consenso interno y la conexión con las necesidades sociales. “Mecanismos de selección tenés un montón. Ninguna primaria fue competitiva. El dedo, el consenso, son dos caras de la misma moneda”.

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Sobre la posición de posibles referentes, el diputado expresó: “Massa es el mejor candidato a presidente que tengo. Es un tipo con un nivel de conocimiento de la actividad del sector público. No tengo duda. Ahora, ¿esa es la discusión que hay que poner en la mesa hoy o trasladársela a la gente? No. La gente no está pensando en un candidato. Te dice: ‘Loco, ayúdenme a resolver el quilombo’”.

Propuestas y prioridades de la oposición

Con relación a la necesidad de propuestas y alternativas, Galmarini identificó el crecimiento de la actividad económica y el bienestar social como prioridades ineludibles. “La primera es: la actividad económica tiene que crecer. Porque hoy estamos en el peor punto del círculo vicioso”, afirmó.

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Sobre las estrategias opositoras, advirtió contra la repetición de recetas de ajuste si la realidad económica sigue deteriorándose: “Una cosa es que uno diga: yo tengo que ajustar, porque efectivamente no podés vivir toda la vida por encima de tu nivel de ingresos. Otra cosa es que yo siga ajustando en un momento donde la actividad se me está cayendo".

Y agregó: “Entonces, yo en un momento como este, donde la actividad se cae, lo que tengo es que ayudarte, no seguir cobrándote una tasa fenomenal como le cobran los bancos a la familia, no seguir ajustándote la vida todos los días. Te tengo que ver cómo te ayudo para que vos generes actividad, comercio, empleo, inversión, que no es lo que está pasando”.

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