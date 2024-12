¿Por qué se separaron The Beatles? Las tensiones internas y los conflictos que marcaron el fin del grupo en 1970

The Beatles marcaron un antes y un después en la cultura mundial al fusionar el rock and roll con diversos estilos musicales. (Foto AP/Archivo)

The Beatles, considerados una de las bandas más influyentes en la historia de la música, marcaron un antes y un después en la cultura popular mundial. Formados en Liverpool en 1960, el cuarteto integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr revolucionó el panorama musical al fusionar el rock and roll con estilos como el pop, el blues y la música experimental, logrando un impacto global que trascendió generaciones.

Con éxitos como “Hey Jude”, “Let It Be” y “Yesterday”, The Beatles definieron el sonido de la década de 1960 y transformaron la industria musical. Según Billboard, la banda no solo dominó las listas de popularidad, sino que también estableció nuevos estándares de creatividad con álbumes como Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Abbey Road. Su influencia se extendió más allá de la música, afectando el cine, la moda y los movimientos sociales.

Sin embargo, tras alcanzar el estatus de íconos culturales, las tensiones internas y los cambios en la dinámica del grupo comenzaron a fracturar su relación. La combinación de diferencias creativas, problemas personales y la ausencia de un liderazgo claro contribuyeron a su separación oficial en 1970. Este artículo explora los eventos que llevaron a la disolución de la banda y cómo su legado sigue vigente más de cinco décadas después.

La influencia de Brian Epstein en la estabilidad de Los Beatles

Brian Epstein, conocido como el “quinto Beatle”, fue clave en el ascenso de la banda al éxito mundial. Desde 1962, Epstein manejó los asuntos comerciales y organizó la transición de un grupo local de Liverpool a un fenómeno global. Sin embargo, su muerte en 1967, a los 32 años, afectó gravemente al grupo. En declaraciones recopiladas en el documental The Beatles: Get Back, George Harrison mencionó que tras la muerte de Epstein, “nada volvió a ser igual”. Paul McCartney señaló que su ausencia dejó al grupo sin la disciplina que Epstein había impuesto. Según el libro The Beatles Anthology (1995), la falta de liderazgo en el manejo empresarial generó conflictos internos, especialmente tras la creación de Apple Corps en 1968, un intento de gestionar sus finanzas de forma independiente.

La muerte de Brian Epstein, conocido como el “quinto Beatle”, afectó gravemente la estabilidad del grupo. (Bettmann Archive)

Los primeros indicios de ruptura

Aunque la separación oficial de The Beatles ocurrió en 1970, el grupo enfrentó problemas internos desde 1968 durante la grabación de The White Album. Según la revista Rolling Stone, Ringo Starr abandonó temporalmente el grupo, sintiéndose marginado. Starr relató en una entrevista a PEOPLE en 2019 que dejó a Los Beatles porque “no podía soportarlo más”. Posteriormente, Harrison también dejó la banda brevemente en 1969 debido a conflictos creativos, como se muestra en el documental The Beatles: Get Back. Ambos regresaron después de negociaciones y ajustes en la dinámica de trabajo.

En 1968, Ringo Starr abandonó temporalmente a The Beatles debido a sentirse marginado. (Foto AP, archivo)

Yoko Ono y el impacto en la dinámica del grupo

La relación de John Lennon con Yoko Ono fue un factor polarizador en la historia de The Beatles. Según Lennon en el programa The Dick Cavett Show en 1971, su decisión de llevar a Ono a las sesiones de grabación fue malinterpretada. Aunque los fans señalaron a Ono como la responsable de la separación, Lennon afirmó que el grupo ya estaba “distanciándose por sí solo”. En una entrevista de 2018 con The Howard Stern Show, Paul McCartney confirmó que Lennon fue quien decidió abandonar el grupo en 1969, influenciado por su deseo de comenzar una nueva etapa de vida con Ono.

John Lennon afirmó que Yoko Ono no fue responsable de la separación del grupo. (EFE/Archivo)

Las tensiones creativas y la falta de visión compartida

Las diferencias creativas entre los miembros aumentaron durante los últimos años de la banda. Mientras McCartney buscaba mantener la cohesión del grupo, Harrison sentía que su aportación no recibía el reconocimiento adecuado. En el documental The Beatles Anthology, Harrison expresó que los compromisos necesarios para mantener al grupo unido le resultaban insatisfactorios. Según Rolling Stone, estas tensiones alcanzaron su punto culminante durante la grabación de Let It Be y Abbey Road.

Las diferencias creativas entre los miembros alcanzaron su punto culminante durante la grabación de Let It Be. (APPLE CORPS LTD)

El legado musical tras la disolución

A pesar de su separación, The Beatles continuaron siendo una fuerza influyente en la música y la cultura. En 2023, el lanzamiento de “Now and Then”, una canción inédita presentada como el último tema oficial de la banda, recibió una nominación al Grammy, según The Independent. Los cuatro miembros también lograron éxitos significativos en sus carreras en solitario. McCartney lanzó éxitos como “Maybe I’m Amazed”, mientras que Harrison alcanzó reconocimiento con el álbum All Things Must Pass. Lennon compuso la emblemática “Imagine” antes de su muerte en 1980, y Starr destacó con el tema “It Don’t Come Easy”.

En 2023, “Now and Then”, una canción inédita de Los Beatles, recibió una nominación al Grammy. (Foto AP, archivo)

El fin de una era: la separación oficial

El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció en un comunicado de prensa que dejaba a The Beatles, citando diferencias personales y creativas. Sin embargo, Lennon ya había comunicado su decisión de abandonar la banda meses antes, en septiembre de 1969, como reveló McCartney en The Howard Stern Show. La publicación de Let It Be en mayo de 1970 marcó el cierre oficial de la banda, aunque la última grabación conjunta fue Abbey Road, completada en 1969.