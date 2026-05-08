Política

Manuel Adorni adelantó que no será candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027: “No va a pasar”

El jefe de Gabinete dijo que “es irrisorio” presentarse como alcalde capitalino, en medio de la interna con Patricia Bullrich y la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito

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Fragmento de la entrevista en la que Manuel Adorni descarta la posibilidad de presentarse como candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, descartó la posibilidad de presentarse como candidato a jefe de Gobierno porteño en las elecciones de 2027, en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Sería irracional”, afirmó durante una entrevista concedida el jueves por la noche a Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura. “No va a pasar”, sentenció, al ser consultado por la posibilidad de una postulación.

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El funcionario se refirió a los rumores y posible candidatura que surgieron luego de su triunfo en las elecciones de la Legislatura porteña de 2025, donde su postulación por La Libertad Avanza (LLA) se impuso al PRO por una diferencia de 15 puntos, con 30,7% de los votos.

Adorni se perfilaba como una de las figuras libertarias con mayor apoyo electoral, pero esa opción empezó a complicarse luego que saliera a la luz su situación patrimonial. “No entiendo por qué de repente iba a ser el candidato a jefe de Gobierno”, dijo, al admitir esas versiones, y las calificó como “una fantasía de la vieja política”.

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“¿Cómo una elección a legislador, que la gané bien contra el PRO y salió perfecta, me lleva a mí dos años y medio después a ser jefe de gobierno porteño? No tiene razón de ser“, insistió, en un intercambio con el conductor Alejandro Fantino. El jefe de Gabinete también tomó distancia de las tareas proselitistas: “La política no me gusta en ninguna de sus aristas. La campaña electoral no me gusta”.

El presidente Javier Milei saluda a los simpatizantes y festeja el triunfo de Manuel Adorni, en las elecciones porteñas del 18 mayo (REUTERS/Tomas Cuesta)
El presidente Javier Milei saluda a los simpatizantes y festeja el triunfo de Manuel Adorni, en las elecciones porteñas del 18 mayo (REUTERS/Tomas Cuesta)

La definición de Adorni surgió luego de un pedido público de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien le exigió que presente rápidamente su declaración jurada de bienes ante la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Fue una forma de desafiar al entorno presidencial y a los hermanos Milei, que tomaron a mal sus declaraciones.

Este viernes, Bullrich tiene previsto recorrer Villa Lugano junto a Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña y referente cercana a Karina Milei. El objetivo de la actividad, impulsada por la cúpula porteña de LLA, es medir su adhesión electoral en una zona donde el PRO carece de presencia territorial.

Durante la charla en Neura, Adorni dijo que iba a presentar su declaración jurada “lo antes posible”, y calificó a Bullrich como “una fenómena”, pese al ruido interno que generó en el oficialismo. “Si lo tendría que haber dicho o no, es un tema que se puede charlar, pero, ¿cómo lo voy a tomar mal? Era algo que internamente sabíamos todos", sostuvo.

“Cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar mucho; esto no va a quedar en silencio”, agregó sobre sus bienes, que ascienden a casi USD 800.000 en dos años de gestión, luego de informar oficialmente un ingreso y patrimonio inferior. Al evitar dar detalles, el jefe de Gabinete argumentó que por “estar bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia”. “Y no lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron, porque no lo puedo hacer”, afirmó.

En ese marco, el funcionario repasó su trayectoria como funcionario, recordando que como secretario de Comunicación no se imaginaba en otra función dentro del Ejecutivo. Actualmente, según relató, disfruta de su cargo como jefe de Gabinete, pero se enfoca principalmente en la gestión.

“Por supuesto que tengo una pata política y charlo con los gobernadores, pero todo lo delego en el Colo (en alusión al ministro del Interior, Diego Santilli). Entonces estoy más a gusto todavía”, señaló.

Manuel Adorni en Neura
"Es una fantasía de la vieja política”, dijo sobre su hipotética candidatura a jefe de Gobierno porteño

Además, utilizó definiciones metafóricas para referirse a su vínculo con el presidente Javier Milei. “Me pegan porque soy un pedazo de Milei. Pegarme a mí es lastimar a Milei”, sostuvo. Y cuestionó que se lo ataque personalmente y pidió racionalidad en el debate público: “¿Qué sentido tiene meterse con mi intimidad?”.

Somos muchos los que no pegamos con los muebles de la Casa Rosada, no solo yo. Porque es un sistema que está hecho para la política tradicional”, manifestó, y habló de egos, deslealtades y burocracias.

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