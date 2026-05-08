Capitanía y liderazgo en el deporte: el rol del entrenador y la ciencia detrás del alto rendimiento

En el universo del alto rendimiento, el liderazgo se vive como una travesía compleja y exigente, atravesada —muchas veces— por la soledad, la superación y la transformación constante.

En el primer capítulo de La Ronda, conducido por Gabriela Oliván, fundadora de Winnsports, Noel Barrionuevo, ex capitana del seleccionado argentino de hockey, reconstruye el peso emocional de portar la cinta y las cicatrices invisibles que deja la presión; Felipe Contepomi, ex capitán y actual entrenador de Los Pumas, explora la evolución del rol y la importancia de construir entornos de seguridad psicológica; y Sandra Rossi, médica deportóloga y referente en neurociencia aplicada al deporte, revela cómo el cerebro y la voluntad marcan la diferencia en quienes asumen el desafío de liderar.

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Sus historias y saberes se entrelazan para iluminar el lado menos visible de quienes, desde la elite, sostienen equipos, afrontan adversidades y desafían los límites entre cuerpo y mente.

Barrionuevo, remarcó el peso emocional del liderazgo: “El líder se pone una mochila enorme y, si bien tenés un grupo de compañeras en las que te apoyás, a veces es un lugar de mucha soledad”.

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Contepomi confesó que, en su etapa como jugador, “no había lugar para hablar de vulnerabilidad” REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

La histórica defensora también revivió la historia que contó a Infobae: “Yo soy súper estructurada, ordenada y metódica, lo que lleva a cualquier deportista a mejorar en muchos aspectos. Pero hubo momentos en los que esa voluntad se quebró: tuve un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) a mis 17 años”.

“Mis papás se dieron cuenta y me llevaron a un especialista. Ahí empecé una rehabilitación en un hospital de día. Mis compañeras no lo sabían: no lo conté por miedo a ser rechazada”, agregó.

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Ante este testimonio Contepomi se mostró empático y reconoció que, en su etapa como jugador, “no había lugar para hablar de vulnerabilidad”, aunque destacó que “como deporte se han dado pasos grandes, aunque todavía queda mucho por aprender”.

Ya en su rol actual, subrayó la importancia del acompañamiento: “Lo importante es tratar de crear un entorno de seguridad psicológica, un lugar donde el jugador no tenga miedo de hablar”.

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Además, diferenció el rol del jugador y el entrenador: “Como jugador estás más focalizado en vos mismo, mientras que el entrenador está al 100% para un objetivo común, que es el del equipo. Vas intentando ‘apretar el botón indicado’ en cada momento, pero te equivocás mil veces”.

“El líder se pone una mochila enorme", dijo Barrionuevo REUTERS/Hamad I Mohammed

Barrionuevo coincidió en la complejidad de ese vínculo: “No es fácil escuchar 35 historias y tocar en la tecla con lo que tenés que decir. Algunos jugadores se pueden sentir más cómodos con un ayudante o con alguien del cuerpo técnico que con el entrenador”. En ese sentido, Contepomi concluyó: “Lo importante es estar al servicio”.

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La mente del líder: una “resonancia” al cerebro de los atletas de alto rendimiento

Para el entrenador de Los Pumas, que existen los líderes innatos, pero es posible formarse en ese rol: “Hay adversidades que hacen que uno aprenda. Por más que alguien nazca con una predisposición a liderar, siempre se puede mejorar”, sostuvo.

En la misma línea Rossi afirmó que “algunos ya vienen con esa potencia o talento y otros la van generando a lo largo del tiempo. El metódico y el disciplinado pueden llegar a los mismos lugares. Se trabaja y se ve la evolución”.

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Sandra Rossi: "Algunos (deportistas) ya vienen con esa potencia o talento y otros la van generando a lo largo del tiempo" Jaime Olivos

“La mente de alto rendimiento tiene sus características que solo podemos ver con una resonancia: hay un área del cerebro donde se aloja la fuerza de voluntad, que en los deportistas de alto rendimiento es más grande. Eso explica por qué son lo que son. No solo es el físico, sino que todo lo que pueden hacer con el físico”, señaló la experta al mando del Departamento de Neurociencias de Fútbol Formativo del Club Atlético River Plate.

En esa línea, Barrionuevo contó una anécdota en la que se tuvo que connfrontar a su entonces entrenador, Carlos ‘Chapa’ Retegui: “le dije ‘no podemos entrenar porque no damos más’. Los líderes tienen que alzar la voz, pero antes ver y escuchar qué le pasa al grupo”.

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“Por los avances de la ciencia en general, se vio que el cerebro impacta en el cuerpo y viceversa, es un camino bidireccional: la postura corporal que tienen los atletas genera una respuesta en el cerebro y si este entiende que estamos batallando, nos libera químicos que ayudan a enfrentar ese desafío. Si la postura es más ‘para abajo’, el cerebro entiende que te quieres ir ahí y va a hacer todo lo posible para sacarte”, expuso Rossi.