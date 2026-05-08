Economía

Fuerte reducción del déficit comercial con Brasil: cayó más de 80% en abril por la baja importación de autos

La dinámica comercial del mes pasado con el país vecino estuvo fuertemente marcada por el desempeño del sector automotriz

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El flujo comercial total con Brasil se contrajo en abril 3,5%, al sumar USD 2.479 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit comercial bilateral con Brasil mostró en abril una importante reducción, del 80,3%, al ubicarse en USD 123 millones, frente a los USD 625 millones registrados en el mismo mes del año anterior. El resultado se explicó por un aumento en los valores exportados y una disminución en las importaciones.

En lo que va de 2026, según un informe de Abeceb, el rojo acumulado ascendió a USD 821 millones, prácticamente la mitad del saldo negativo registrado en el primer cuatrimestre del año pasado, que fue de USD 1.892 millones.

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El flujo comercial total se contrajo en abril 3,5%, al sumar USD 2.479 millones. Las importaciones cayeron 18,5% interanual, mientras que las exportaciones se incrementaron 21,2% interanual, lo que representó una suba de USD 206 millones. En ambos casos, el desempeño del sector automotriz fue clave.

Más en detalle, las compras argentinas a Brasil alcanzaron los USD 1.301 millones en abril y marcaron su sexta caída interanual consecutiva. Además, el retroceso fue más pronunciado que el registrado en marzo, cuando las compras habían mostrado una baja del 6% respecto del mismo mes del año anterior.

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Diagrama que muestra el comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Incluye líneas de importaciones y exportaciones, y barras de saldo comercial de feb-22 a abr-26
Evolución del comercio bilateral entre Argentina y Brasil (Abeceb)

En el acumulado del primer cuatrimestre, las importaciones desde el país vecino exhibieron una contracción del 18,3% interanual, en marcado contraste con la fuerte expansión observada entre enero y octubre del año pasado, período en el que habían crecido un 40,3% interanual.

Las importaciones del sector automotriz desde Brasil registraron fuertes caídas en abril. El descenso más pronunciado se observó en el rubro de vehículos automóviles para transporte de mercancías, cuyas compras se contrajeron un 38,3% interanual, hasta los USD 66,8 millones, frente a más de USD 100 millones en igual mes de 2025.

En tanto, las importaciones de vehículos automóviles para transporte de pasajeros se redujeron un 37,1% interanual, hasta USD 225,3 millones. Por su parte, el segmento de partes y accesorios de vehículos automóviles cayó un 24,2% anual, hasta USD 110,9 millones.

“La baja en las compras automotrices se produjo en un contexto de sobrestocks acumulados en la Argentina durante los últimos seis meses y menores niveles de demanda interna —reflejados en una caída de los patentamientos— frente a los elevados niveles exhibidos a comienzos de 2025″, señaló Abeceb.

Aunque Brasil continúa siendo el principal origen de las importaciones de este rubro, al representar el 56% de las unidades ingresadas en lo que va de 2026, se observa una creciente diversificación de proveedores.

Importación autos
Las importaciones de vehículos automóviles para transporte de pasajeros se redujeron un 37,1% interanual

En particular, se destacó la fuerte suba de las compras a China, que crecieron un 119% interanual en abril y consolidaron al país asiático como el segundo origen de importación. También se registraron fuertes incrementos en las unidades importadas desde Japón (+113% interanual), Alemania (+285%), México (+34%) y Estados Unidos (+106%).

Por su parte, las compras del sector metalúrgico exhibieron una dinámica positiva. Se destacó el aumento de 203% interanual en productos planos laminados de hierro o acero sin alear, revestidos, chapados o recubiertos, que alcanzaron los USD 48,9 millones.

Asimismo, las importaciones de productos planos laminados de aleaciones de acero crecieron un 374,3% frente a abril de 2025, hasta los USD 27,2 millones. En tanto, las de mineral de hierro y sus concentrados registraron una suba de 66,7% interanual, totalizando USD 14,7 millones.

Por último, las compras de energía eléctrica mostraron una fuerte contracción: pasaron de USD 34,1 millones en abril de 2025 (equivalentes al 2,1% del total importado) a USD 14,3 millones en el último mes (1,1% del total), lo que representó una caída interanual de 58%.

Respecto a las exportaciones, las ventas argentinas a Brasil alcanzaron USD 1.178 millones en abril, registrando una expansión de 12,1% contra igual mes de 2025. De este modo, acumularon una suba de 0,1% en el primer trimestre.

El agro exhibió una dinámica favorable en abril, impulsada por el desempeño de su principal rubro exportador: trigo y centeno sin moler, cuyas ventas externas crecieron un 34,6% interanual, hasta alcanzar los USD 84,8 millones. Este resultado se explica por el fuerte incremento de la cosecha, del orden del 48% respecto de la campaña previa, de la cual se estima que alrededor del 60% se destinará a exportación.

El agro exhibió una dinámica favorable en abril. REUTERS/Sergey Pivovarov/Archivo
El agro exhibió una dinámica favorable en abril. REUTERS/Sergey Pivovarov/Archivo

No obstante, ello tuvo un impacto negativo sobre la molienda que, si bien mostró un crecimiento interanual de 1,9% en el primer trimestre, no logró acompañar la expansión de la cosecha de granos, en parte debido a cambios en la calidad.

“Es importante notar que la participación del mercado asiático en la canasta exportadora de trigo de Argentina ha venido creciendo en los últimos meses, ya que el país mantiene uno de los valores FOB más bajos entre los principales exportadores, lo que le permite compensar los altos costos de fletes, especialmente en el contexto actual tras el shock por la guerra en Medio Oriente”, señaló Abeceb.

Por su parte, el segmento lácteo registró un aumento interanual del 43% en las exportaciones de leche, crema y productos lácteos, que alcanzaron los USD 42,5 millones. Según el informe, el sector viene mostrando una mejora en la productividad y, en consecuencia, un incremento en la producción gracias a avances tecnológicos en los tambos, lo que amplió el saldo exportable disponible para colocar en mercados tradicionales como Brasil. A ello se sumó una suba en los precios internacionales de productos como la leche en polvo, los quesos y el suero durante los últimos meses.

El sector automotriz también mostró un desempeño exportador mixto. Por un lado, las exportaciones de vehículos automóviles para transporte de mercancías crecieron un 43,3% interanual en el mes, hasta alcanzar los USD 351,1 millones.

Sin embargo, se registraron caídas en los envíos de vehículos automóviles para pasajeros, que retrocedieron un 19,5% interanual a USD 149,4 millones, y en motores de pistón y sus partes, que disminuyeron un 33,1% a USD 21,9 millones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las ventas argentinas a Brasil alcanzaron USD 1.178 millones en abril, registrando una expansión de 12,1% contra igual mes de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abeceb apuntó que la demanda automotriz brasileña acumula varios meses de debilidad, afectada por el escaso crecimiento del salario real y, especialmente, por las elevadas tasas de interés vigentes desde mediados de 2025.

Hacia adelante, la consultora proyectó: “Se espera que el resultado comercial bilateral entre Argentina y Brasil en 2026 resulte deficitario en aproximadamente la mitad del registrado en 2025 cuando totalizó USD 5.201 millones. Con un contexto internacional volátil y poco predecible, variaciones en el nivel de demanda (debido a impacto incierto en el crecimiento global) y en los precios podrían alterar el panorama en el margen”.

“Pese a un peso argentino relativamente más apreciado, la desaceleración de la actividad económica y el consumo interno de Argentina, así como el estancamiento de la industria manufacturera mantendría contenida las importaciones desde Brasil”, agregó.

Por el lado de las exportaciones, “el agro va a contribuir positivamente (especialmente trigo, girasol, y maíz, con cosecha récord, aunque la soja viene rezagada). Lo mismo que el shock de oferta energético que eleva los precios de exportación. A lo que se suma el paquete de estímulo dispuesto por Lula que favorece las importaciones de combustible desde países como la Argentina. Por su parte, la apertura comercial parcial extra-Mercosur, especialmente con China y la Unión Europea permitirá moderar el déficit automotriz estructural con Brasil”, concluyó Abeceb.

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