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¿3 segundos de ejercicio al día pueden cambiar la fuerza? Qué dicen los expertos sobre esta nueva tendencia

Investigadores de universidades europeas y australianas analizaron los beneficios y las limitaciones de los métodos minimalistas que prometen resultados con solo segundos de esfuerzo diario

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Hombre atlético realiza una plancha intensa en el suelo de un gimnasio, con expresión de esfuerzo y sudor. Un cronómetro digital desenfocado se ve a la derecha.
El auge de los entrenamientos de tres segundos desafía la creencia tradicional sobre la fuerza muscular y el tiempo necesario en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los entrenamientos de tres segundos puso en debate la creencia tradicional de que la fuerza muscular solo se consigue tras largas jornadas en el gimnasio. Según estudios recientes citados por la revista alemana Der Spiegel, esfuerzos tan breves e intensos pueden generar mejoras medibles en la fuerza muscular, aunque no sustituyen por completo los programas convencionales.

Expertos insisten en que la intensidad del ejercicio es determinante, lo que abre un nuevo debate sobre la efectividad y los límites de estos métodos.

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Efectividad de rutinas de tres segundos

¿Funcionan los entrenamientos de fuerza de solo tres segundos diarios para ganar fuerza rápidamente? La investigación muestra un panorama matizado: para quienes cuentan con poco tiempo o son principiantes, esfuerzos máximos de apenas unos segundos pueden producir aumentos perceptibles en la fuerza muscular, siempre que se mantenga una elevada intensidad y constancia.

Hombre musculoso con torso desnudo haciendo una flexión explosiva en un gimnasio oscuro. Sus brazos muestran un efecto de desenfoque de movimiento.
Investigaciones recientes confirman que esfuerzos intensos y breves pueden generar mejoras en la fuerza, aunque no sustituirán rutinas progresivas convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances, sin embargo, no reemplazan a largo plazo el entrenamiento progresivo estructurado ni resultan igual de efectivos para quienes buscan objetivos ambiciosos o son avanzados.

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Estudios sobre la duración y la intensidad del ejercicio ganaron relevancia en los últimos años. Un trabajo del equipo de la Universidad Edith Cowan, especializada en ciencias del ejercicio, en Australia y citado por Der Spiegel, demostró que participantes sometidos a cargas muy cortas, incluso de tres segundos, lograron aumentos apreciables en la fuerza, respaldando el interés creciente por las rutinas ultrabreves.

Opinión de expertos y evidencias científicas

Para James Steele, científico británico enfocado en ejercicio físico y dosis mínima de entrenamiento, el mensaje es contundente: “Si los músculos se ejercitan con regularidad e intensidad, se puede lograr gran parte de los beneficios del entrenamiento con una inversión mínima de tiempo”. Steele recalca que el músculo responde esencialmente a la tensión, no tanto al número de minutos empleados.

Ilustración 3D de un músculo bajo tensión, mostrando fibras musculares internas de color ámbar brillante dentro de un envoltorio de tejido orgánico.
El estudio de la Universidad Edith Cowan demuestra que cargas de solo tres segundos pueden producir aumentos apreciables de fuerza muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios sobre contracciones isométricas —donde se sostiene una posición estática bajo tensión— confirman que incluso unos segundos cerca del esfuerzo máximo activan el músculo y generan progresos reales. Pero Steele advierte que no se trata solo de contar segundos, sino de alcanzar el máximo esfuerzo posible en cada repetición.

Lars Donath, científico deportivo de la Universidad Deportiva de Colonia, sostiene que “la alta intensidad puede compensar parcialmente la baja duración, pero no completamente”. Asegura que la intensidad y el volumen son factores complementarios; si bien los entrenamientos mínimos pueden ser útiles al inicio, los avances se estancan si no se progresa en la rutina.

Otros estudios avalan que puede obtenerse un beneficio considerable incluso con poco ejercicio, particularmente si se mantiene la intensidad y la constancia. El modelo analizado con el sistema Fit20 indica que personas que entrenaban una vez por semana y realizaban solo una serie hasta el agotamiento muscular alcanzaron avances comparables a los de métodos más extensos.

Una mujer de cabello corto y camiseta oscura apoya su cabeza y manos contra una pared clara, realizando un ejercicio de fuerza en un ambiente interior.
Expertos advierten que los entrenamientos ultrabreves no son igual de efectivos para avanzados y requieren progresión e intensidad para evitar el estancamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Steele, los músculos “no distinguen entre mover una barra o el propio cuerpo”, mientras la serie se realice hasta el agotamiento. En su experiencia, probó entrenar solo dos veces al mes con ejercicios básicos y una única serie al fallo, lo que le permitió mantener su masa muscular, aunque reportó que los avances se detuvieron por falta de nuevos desafíos.

Limitaciones, recomendaciones y antecedentes

El método minimalista plantea rutinas accesibles incluso sin equipamiento (planchas, sentadillas, flexiones y dominadas). Para quienes comienzan, se sugiere reducir el rango de movimiento o utilizar apoyos adicionales; los más experimentados pueden aumentar la exigencia sumando tiempo, peso o variantes complejas.

Der Spiegel resalta que el mayor reto es no adaptar ni progresar en los ejercicios. Donath destaca que, “sin progresión, se llega rápidamente a un estancamiento”. Avanzar requiere variar la intensidad, incrementar la exigencia y añadir nuevos estímulos físicos.

Hombre musculoso con camiseta negra levantando una mancuerna en un primer plano. El fondo muestra rayas de luz azules y verdes en movimiento.
El método minimalista permite rutinas de fuerza accesibles sin equipamiento, pero los resultados dependen de la adaptación constante y la variación de ejercicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de tres segundos o las rutinas ultrabreves no son recomendables para todos: los principiantes pueden verse limitados por algunos movimientos y abandonar, mientras que los avanzados podrían no alcanzar resultados relevantes si carecen de la intensidad adecuada.

Entre los antecedentes históricos destaca el sistema Heavy Duty de Mike Mentzer, que ya en los años setenta promovía series mínimas, esfuerzo máximo y largos intervalos de recuperación. Su filosofía era clara: cada repetición debía aportar un estímulo real y potente, sin acumular minutos sin propósito.

Der Spiegel recoge que entrenar con inteligencia y exigencia puede optimizar los resultados sin depender del tiempo invertido en el gimnasio.

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