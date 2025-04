El auge del “sleep divorce”: ¿ruptura o salvación para las parejas?

El "divorcio del sueño", una práctica que busca equilibrio entre descanso y vida de pareja (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate sobre el “divorcio del sueño”, conocido en inglés como “sleep divorce”, sigue ganando atención en redes sociales y ha generado intensas discusiones sobre sus beneficios y posibles desventajas en las relaciones de pareja.

Este fenómeno hace referencia a la decisión de dormir en camas o habitaciones separadas con el objetivo principal de mejorar la calidad del descanso. Aunque puede parecer una práctica radical, cada vez más parejas la adoptan, buscando un equilibrio entre su bienestar físico y emocional. Según El Mundo: “Cada vez más parejas deciden dormir en habitaciones separadas con el objetivo principal de mejorar la calidad del sueño”.

Esta tendencia no es nueva y tiene sus raíces en diferentes períodos históricos, como explica National Geographic, dormir separados también fue costumbre en la Europa de antes del siglo XIX, sobre todo entre los matrimonios de clase alta. Sin embargo, la necesidad moderna de abordar problemas como los ronquidos, el insomnio o las diferentes preferencias térmicas ha impulsado su aceptación en tiempos recientes.

Cambios culturales y generaciones que lo adoptan

Según un estudio realizado en 2023 por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM), más de un tercio de las personas encuestadas en Estados Unidos confesó que duerme ocasional o regularmente en una habitación diferente.

Cada vez más millennials optan por camas separadas para dormir mejor (Imagen ilustrativa Infobae)

Este dato es aún más notable entre los “millennials”, con un impresionante 43% que opta por esta práctica, como destacó BBC Mundo. Stephanie Collier, psiquiatra del McLean Hospital y profesora en la Universidad de Harvard, explicó a este medio que esa práctica permite a las parejas dormir mejor.

La calidad del sueño no es un asunto trivial. Varios especialistas han señalado que dormir mejor repercute en la salud general del cuerpo y en la relación de pareja. De acuerdo con El Mundo: “Si no descansamos bien, estamos más irritables y es más fácil discutir, mientras que, de lo contrario, estaremos de mejor humor, afectando positivamente a la convivencia”.

Collier agregó para BBC Mundo que “si una persona no logra conciliar el sueño, eso afecta todo, desde su inmunidad hasta su funcionamiento corporal. Además, te enojas más rápido y no eres tan paciente”.

Desventajas del sleep divorce

Por supuesto, no todas son ventajas. Una de las preocupaciones más recurrentes entre las parejas que deciden dormir separadas es el impacto que esto puede tener en la intimidad. Al respecto, muchos temen que la conexión emocional y la vida sexual puedan verse afectadas.

La calidad del sueño impacta la armonía emocional y la salud general (Imagen ilustrativa Infobae)

SleepFoundation.org señala que más de una cuarta parte de las parejas que prueban el divorcio del sueño terminan compartiendo la cama nuevamente, siendo la “nostalgia” de dormir juntos una de las principales razones.

No obstante, algunos expertos insisten en que dormir juntos puede tener ventajas biológicas y emocionales. Según Pablo Brockmann, somnólogo de la Universidad Católica de Chile, algunas parejas experimentan vínculos de sueño que mejoran su descanso: “Hay estudios que demuestran que hay parejas que llevan años durmiendo juntos que logran profundizar las etapas del sueño ya que están vinculados”, comentó a la BBC.

Es importante resaltar que esta tendencia no funciona para todos. Los especialistas coinciden en la necesidad de una comunicación abierta entre las parejas antes de adoptar el “divorcio del sueño”. Stephanie Collier, quien advierte: “Esto no funciona cuando una persona lo quiere y la otra no, porque eso puede generar resentimiento”. Además, recomienda programar tiempo de calidad entre la pareja para preservar la conexión emocional.

El “divorcio del sueño” es una práctica que desafía las normas tradicionales de las relaciones, pero promete beneficios significativos para quienes enfrentan problemas de descanso.

Aunque puede haber riesgos de pérdida de intimidad, los expertos coinciden en que se trata de una decisión personal que debe evaluarse con base en el bienestar de ambas partes en la relación. Según destaca National Geographic, lo fundamental es que “cada pareja valore cuál es la modalidad de sueño que más beneficios fisiológicos y emocionales le aporta”.