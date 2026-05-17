República Dominicana

República Dominicana: Trágica noche en Jet Set, ¿en qué etapa se encuentra el caso?

El caso por el colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y más de 100 heridos en Santo Domingo, entra en su etapa final

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Imágenes del colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo refuerzan la investigación judicial por negligencia y omisión de seguridad. (Cortesía: Noticias SIN)

La noche del 12 de marzo de 2025, la discoteca Jet Set de Santo Domingo se encontraba colmada de asistentes que participaban en una de sus tradicionales veladas de música en vivo. Sobre el escenario, el artista Alex Bueno interpretaba uno de sus éxitos cuando ocurrió el colapso repentino del techo del local, un hecho que dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos, según el Ministerio Público.

Testigos relataron que el ambiente festivo se transformó de inmediato en escenas de pánico, con personas buscando refugio bajo las mesas y otros tratando de huir entre los escombros. El desplome sorprendió tanto al público como al equipo técnico, dentro de uno de los recintos más emblemáticos de la vida nocturna dominicana.

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Imágenes publicadas recientemente durante la investigación han sido integradas al expediente judicial. Estas fotografías y videos, captados minutos antes y después de la tragedia, documentan la presencia de grandes equipos de climatización y tanques de agua situados en la estructura del techo, así como señales visibles de deterioro material.

Peritos designados por la Procuraduría General de la República aseguraron que el análisis visual respalda la hipótesis de la sobrecarga estructural y pone en evidencia que los administradores, Antonio y Maribel Espaillat, permitieron la operación del local a pesar de advertencias internas sobre riesgos inminentes.

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Una vista de dron muestra el sitio del derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, el 8 de abril de 2025. REUTERS/Erika Santelices IMÁGENES TPX DEL DÍA
Una vista de dron muestra el sitio del derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, el 8 de abril de 2025. REUTERS/Erika Santelices IMÁGENES TPX DEL DÍA

La investigación, dirigida por el Ministerio Público y sustentada en informes de los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo José Corominas Quezada, concluyó que la instalación de estos equipos se realizó sin estudios técnicos que garantizaran la resistencia del techo.

De acuerdo con las autoridades, q los responsables del local priorizaron el ahorro de recursos y el funcionamiento ininterrumpido del establecimiento, ignorando recomendaciones técnicas y señales de fatiga estructural. Las imágenes, presentadas ante el tribunal, muestran la magnitud del daño y la concentración de peso en zonas críticas del edificio.

El expediente judicial indica que la defensa de los acusados solicitó la realización de un nuevo peritaje independiente. No obstante, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desestimó esa posibilidad y ratificó que las causas del colapso están plenamente acreditadas. “No hay ninguna necesidad de un peritaje de la defensa, porque las causas están claramente establecidas; la propia defensa en el tribunal se acogió a los hechos y pruebas del Ministerio Público, incluyendo el peritaje”, declaró Camacho.

Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, y su hermana y gerente del local, Maribel Espaillat, llegan a una audiencia durante el juicio por el fatal derrumbe del techo de la discoteca, en Santo Domingo, República Dominicana, el 6 de abril de 2026. (REUTERS/Erika Santelices)
Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, y su hermana y gerente del local, Maribel Espaillat, llegan a una audiencia durante el juicio por el fatal derrumbe del techo de la discoteca, en Santo Domingo, República Dominicana, el 6 de abril de 2026. (REUTERS/Erika Santelices)

El tribunal fijó el 25 de junio para dar a conocer el fallo

El fallo sobre la responsabilidad penal de los hermanos Espaillat se dará a conocer el próximo 25 de junio. El juez a cargo del caso optó por tomar este plazo tras calificar el proceso como de tramitación compleja. La Procuraduría expresó su confianza en que el tribunal enviará la causa a juicio bajo la tipificación de culpa consciente, sustentada en el conocimiento y la representación del daño, conforme lo establecido por la evidencia técnica y testimonial.

La audiencia más reciente contó con la presencia del equipo de fiscales liderado por Camacho, junto a Rosa Ysabel Mejía, Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Magalis Sánchez, quienes presentaron el conjunto de pruebas y escucharon los testimonios de los sobrevivientes. El proceso ha sido seguido de cerca por la opinión pública dominicana y medios, que han dado cobertura a los descargos, las posturas técnicas y el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas.

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