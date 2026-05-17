Costa Rica

Balanza comercial de Costa Rica cierra el primer trimestre con un déficit de $447 millones

Según los datos preliminares publicados por la INEC, el país experimentó una contracción generalizada en su comercio exterior, donde las exportaciones cayeron un leve 0.89% y las importaciones disminuyeron un 5.95% en comparación con el mismo periodo del año anterior

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Ilustración de balanza comercial desequilibrada con mapa de Costa Rica de fondo. Un plato con dinero y signo negativo baja, otro con bienes sube. Calendario trimestral.
La balanza comercial de Costa Rica registró un déficit de $447 millones al finalizar el primer trimestre, ilustrando un desequilibrio económico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica publicó ayer, 15 de mayo de 2026, los datos preliminares del comercio exterior de bienes para el primer trimestre del año. Las cifras aduaneras muestran un balance contable crudo que expone la realidad estructural del país: se gastó más dinero en el mercado internacional del que ingresó por ventas externas.

Específicamente, el intercambio de mercancías consolidó un déficit comercial de aproximadamente 447 millones de dólares. Durante este periodo, Costa Rica acumuló un total de 6,102.45 millones de dólares en exportaciones de bienes, frente a un valor aduanero de importaciones que alcanzó los 6,549.92 millones de dólares.

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La dinámica transaccional experimentó una contracción generalizada si se compara con el mismo periodo del año anterior, sugiriendo un enfriamiento moderado en el ritmo del comercio. El valor acumulado de las exportaciones ($6,102.45 millones) representó un decrecimiento del 0.89% respecto al primer trimestre de 2025.

Al desglosar el comportamiento mensual, se observa una tendencia al alza: enero registró $1,843.04 millones; febrero ascendió a $2,091.61 millones; y marzo cerró como el mes de mayor dinamismo con $2,167.80 millones.

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El déficit comercial del país se situó en aproximadamente 447 millones de dólares entre enero y marzo, según los registros preliminares de aduanas (Cortesía INEC).
El déficit comercial del país se situó en aproximadamente 447 millones de dólares entre enero y marzo, según los registros preliminares de aduanas (Cortesía INEC).

Por otra parte, el valor aduanero de las importaciones se situó en $6,549.92 millones, lo cual equivale a una disminución del 5.95% en comparación con el primer trimestre de 2025. Mensualmente, las importaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

  • $2,056.99 millones en enero
  • $2,066.37 millones en febrero
  • $2,426.56 millones, marzo.

La composición de las mercancías transadas ratifica la consolidación de Costa Rica como un centro especializado en la manufactura de alta tecnología y dispositivos médicos, conviviendo con su tradicional matriz agrícola. En el sector exportador, los productos líderes indiscutibles fueron los instrumentos y aparatos de medicina de precisión, que incluyen:

  • Jeringas
  • Agujas
  • Catéteres
  • Cánulas
  • Tubos de perfusión
  • Aparatos de ortopedia.
Los instrumentos médicos de precisión se consolidan como el motor de las ventas internacionales del país (Cortesía INEC).
Los instrumentos médicos de precisión se consolidan como el motor de las ventas internacionales del país (Cortesía INEC).

Concentración de mercados y balance de socios comerciales

En la acera de las importaciones, las necesidades reflejan dependencia energética y logística. Los principales productos que ingresaron fueron las gasolinas y el diésel, esenciales para sostener la matriz de transporte y la producción local.

En el apartado logístico, el informe resalta una marcada especialización según el flujo de la mercancía. La Aduana Santamaría figuró como la principal jurisdicción operativa. Para las importaciones, el transporte marítimo fue el más utilizado, canalizando un 59% del valor total de los bienes debido al volumen que representan los hidrocarburos.

Los datos publicados por el INEC reafirman la concentración geográfica del comercio exterior. Los cinco principales destinos de las exportaciones agruparon el 63.86% del valor total transado, ubicándose exclusivamente en América y Europa. Estados Unidos se mantiene como el principal comprador, absorbiendo $2,617.81 millones (42.90%).

Por el lado de los proveedores, el fenómeno es similar, ya que los cinco principales países origen aglutinaron el 65.63% de las importaciones, distribuyéndose entre América, Asia y Europa. Estados Unidos también lidera este segmento al proveer el 38.15% de los bienes comprados ($2,498.73 millones). La lista la completan México con un 5.10% ($334.21 millones), Alemania con un 2.63% ($172.10 millones) y Japón con un 2.61% ($171.19 millones).

Distribución porcentual del comercio exterior de Costa Rica según principales socios comerciales en América, Europa y Asia (Cortesía INEC).
Distribución porcentual del comercio exterior de Costa Rica según principales socios comerciales en América, Europa y Asia (Cortesía INEC).

La radiografía del primer trimestre de 2026 suministrada por el INEC recuerda que la balanza comercial general de Costa Rica opera bajo un déficit persistente estructural. No obstante, la considerable caída de las importaciones respecto al año anterior ha funcionado como un amortiguador que evitó que el saldo en rojo del déficit aduanero se ampliara significativamente durante este ciclo económico inicial.

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