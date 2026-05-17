Panamá

Panamá acumula 1,980 denuncias por delitos sexuales hasta abril

El Ministerio Público confirmó una condena de 37 años en Veraguas y otra investigación por abuso sexual en Colón.

Guardar
Google icon
Un médico habría abusado de una menor de edad dentro de su consultorio. Imagen de referencia: iStock
El acceso sexual con personas mayores de 14 años y menores de 18 años fue el delito más denunciado. iStock

Panamá registró 1.980 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y abril de 2026, según el informe estadístico del Ministerio Público. La cifra representa un aumento de 5% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 1.892 denuncias.

El reporte, con cifras preliminares del Sistema Penal Acusatorio, muestra que los delitos sexuales mantienen una tendencia creciente en el primer cuatrimestre del año.

PUBLICIDAD

El mes con más denuncias fue abril, con 539 casos, seguido de

marzo, con 538; enero, con 487, y febrero, con 416. La mayor parte de las investigaciones corresponde al capítulo de violación y otros delitos sexuales, que acumuló 1.795 denuncias.

PUBLICIDAD

Otros 185 casos fueron clasificados dentro del capítulo de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

Dos personas sentadas en un escritorio de madera en una oficina oscura. Una mujer tiene la cabeza entre las manos. Otra persona escribe en un 'Formulario de Denuncia'.
Abril cerró con 539 denuncias y se convirtió en el mes con más reportes en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delito con mayor número de reportes fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 742 denuncias hasta abril. Le siguieron los casos de violación, con 646 denuncias; actos libidinosos, con 306; corrupción de menores de edad, con 126; y violación doblemente agravada, con 85 investigaciones abiertas.

La comparación interanual revela movimientos distintos por tipo de delito. Las denuncias por violación bajaron 11%, al pasar de 726 a 646 casos; sin embargo, el acceso sexual con personas mayores de 14 años y menores de 18 años aumentó 18%, al subir de 630 a 742 denuncias.

La corrupción de menores creció 40%, mientras que los reportes de pornografía infantil pasaron de 18 a 39 casos, un incremento de 117%.

Por área geográfica, Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias, con 406 casos. Le siguieron Chiriquí, con 309; Panamá Oeste, con 259; Bocas del Toro, con 195; la comarca Ngöbe Buglé, con 194; Coclé, con 149; Veraguas, con 128; y San Miguelito, con 117. En términos porcentuales, Herrera registró el mayor aumento frente a 2025, con 40%, seguido por Chiriquí y San Miguelito, ambos con 17%.

Condena de 37 años

En este contexto, el Ministerio Público reportó una condena de 37 años de prisión contra un hombre de 28 años en Veraguas, declarado responsable de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores agravada en perjuicio de dos niñas de 8 y 9 años. Los hechos ocurrieron en 2024, en el distrito de Santiago.

El caso de Aitabdel Salem destapó una falla insólita en el sistema judicial, mostrando cómo la mala comunicación puede prolongar el encierro por una suma simbólica que nunca le fue informada
Un hombre fue condenado a 37 años de prisión en Veraguas por delitos sexuales contra dos niñas. Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la audiencia ante el Tribunal de Juicio, la Fiscalía Regional de Veraguas presentó la teoría del caso y las pruebas que vincularon al sentenciado con los delitos. Además de la pena principal, el tribunal impuso una sanción accesoria de 14 años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en espacios donde regularmente se agrupen menores de edad.

El Ministerio Público también informó otro caso reciente en Colón, donde un ciudadano de 29 años quedó bajo detención provisional por los delitos de violación sexual agravada y actos libidinosos agravados en perjuicio de una menor de 13 años.

La medida cautelar fue ordenada por un Tribunal de Garantías, luego de que la Fiscalía sustentara riesgos procesales como posible destrucción de pruebas, peligro para la víctima y riesgo para la comunidad.

De acuerdo con la investigación, este caso se originó en febrero de 2025 en el corregimiento de Cativá. Durante la audiencia, realizada el 15 de mayo de 2026, el Ministerio Público también solicitó un anticipo jurisdiccional de pruebas, petición que fue concedida por el juzgado.

Primer plano de manos de un niño sobre el teclado de un ordenador portátil en una habitación oscura, con la pantalla brillante iluminando ligeramente.
Las denuncias por pornografía infantil aumentaron 117% frente al mismo período del año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos procesos reflejan una de las características más sensibles de este tipo de delitos: la afectación directa a niñas y adolescentes, muchas veces dentro de entornos cercanos o de confianza. Aunque cada expediente mantiene su trámite judicial particular, ambos casos se conocen en momentos en que las estadísticas oficiales muestran un incremento general de denuncias por delitos sexuales en Panamá.

El Ministerio Público advirtió que los datos del informe pueden variar con el avance de las investigaciones y el proceso utilizado por los fiscales. Aun así, el balance hasta abril deja una señal clara: las denuncias por delitos sexuales no solo siguen en niveles altos, sino que algunas conductas asociadas a menores de edad muestran incrementos relevantes frente al año pasado.

La presión sobre el sistema judicial se concentra ahora en dos frentes: avanzar en las investigaciones penales y fortalecer la protección temprana de las víctimas. El comportamiento de las cifras confirma que los delitos sexuales continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en Panamá, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeDelitos SexualesViolaciónPornografíaAbuso infantilMinisterio Público

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Marginados por los bancos? La inspiradora solución de las salvadoreñas que está salvando negocios

Un grupo de ahorro en Chalatenango Norte muestra cómo la colaboración ha permitido a emprendedoras acceder a recursos, enfrentar emergencias y fomentar el bienestar de sus hogares a través del apoyo mutuo y económico

¿Marginados por los bancos? La inspiradora solución de las salvadoreñas que está salvando negocios

El Ejército de Guatemala incauta embarcación con posible ilícito en aguas del Pacífico

Las autoridades realizaron un operativo conjunto en alta mar que culminó en la detención de seis personas de distintas nacionalidades y la aprehensión de 52 bultos sospechosos, pendientes de análisis judicial para determinar su contenido.

El Ejército de Guatemala incauta embarcación con posible ilícito en aguas del Pacífico

Honduras: Arrestan al primer implicado en triple crimen de El Cimarrón e identifican a víctimas encontradas calcinadas

Un supuesto integrante de la pandilla 18 fue capturado por agentes de investigación acusado de participar en el asesinato de tres personas cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados dentro y cerca de un congelador en el cerro El Cimarrón, en Tegucigalpa.

Honduras: Arrestan al primer implicado en triple crimen de El Cimarrón e identifican a víctimas encontradas calcinadas

Auditoría de la mina en Panamá acumula seis reportes y aún no define hallazgos finales

El documento revela avances metodológicos y técnicos, pero todavía no publica la calificación definitiva sobre el cumplimiento de la operación suspendida.

Auditoría de la mina en Panamá acumula seis reportes y aún no define hallazgos finales

El alza internacional del petróleo impulsa un nuevo aumento en los precios de combustible en República Dominicana

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó ajustes en los precios de las gasolinas y el gasoil que regirán durante la semana. El aumento se atribuye a la volatilidad internacional y se combina con un millonario programa de subsidios estatales

El alza internacional del petróleo impulsa un nuevo aumento en los precios de combustible en República Dominicana

TECNO

Cómo activar el nuevo botón de Google Chrome para evitar que las webs espíen tu ubicación

Cómo activar el nuevo botón de Google Chrome para evitar que las webs espíen tu ubicación

Ranking de YouTube en España: la lista de los 10 videos musicales más reproducidos hoy

Los centros de datos ya consumen el 6% del suministro eléctrico de EE. UU. y Reino Unido

En un experimento fallido, dos agentes de IA se ‘enamoraron’, ‘desilusionaron’ e incendiaron su mundo

La IA crece más rápido de lo que su propio creador puede manejar: el pedido insólito del CEO de Anthropic

ENTRETENIMIENTO

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

La nueva biografía de Olivia Newton-John revela un ‘casi romance’ con John Travolta

Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, volvió a Instagram tras el escándalo de su esposo

El mensaje de Chadwick Boseman que cambió a Colman Domingo: “Aunque el camino sea difícil, no estás solo”

El inesperado efecto que tuvo “Grey’s Anatomy” en la vida real de Kevin McKidd y cómo lo inspiró su paso por la serie

MUNDO

Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

El régimen iraní diseñó un nuevo sistema para regular el tránsito marítimo y cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Ucrania atacó una planta química de Rusia clave para el suministro de materias primas para proyectiles

El video que publicó Trump luego de lanzar una nueva advertencia al régimen de Irán: “Lo tenemos en la mira”

La selección de amistades y parejas bajo modelos matemáticos explica patrones de agrupación social y persistencia de divisiones