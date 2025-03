La fruta tropical que aporta casi la misma cantidad de proteína que el huevo y protege el corazón

Esta fruta tropical es rica en fibra, vitaminas y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se habla de alimentos ricos en proteína, el pensamiento suele dirigirse hacia la carne, el pescado, los huevos o las legumbres. Sin embargo, algunas frutas contienen una cantidad significativa de este macronutriente, y entre ellas destaca el maracuyá.

Con 5 gramos de proteína por porción, esta fruta tropical se acerca al aporte proteico de un huevo (6 gramos), pero además ofrece una amplia gama de beneficios para la salud digestiva, cardiovascular y mental. A pesar de sus propiedades, sigue siendo poco consumida en varios países.

El maracuyá, una fuente sorprendente de proteína vegetal

El maracuyá pertenece a la familia de las pasifloras y es originario de América del Sur. Su pulpa jugosa y ácida es rica en nutrientes esenciales, destacando su contenido en proteína vegetal, un nutriente fundamental para el desarrollo muscular, la saciedad y la regulación metabólica.

El maracuyá ayuda a la saciedad y al control del peso gracias a su alto contenido en fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la nutricionista Jessica Cording, autora del libro The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress & Anxiety, incluir fuentes vegetales de proteína en la dieta puede marcar una diferencia en la gestión del peso, la salud muscular y el bienestar general.

Aunque la mayoría de las personas asocian las proteínas con alimentos de origen animal, frutas como la palta (4,5 gramos de proteína por taza) y la guayaba (4 gramos) también ofrecen cantidades significativas de este nutriente, afirmó la revista Women’s Health.

Beneficios nutricionales y para la salud del maracuyá

El maracuyá es mucho más que una fuente de proteína. Su riqueza en fibra, vitaminas y antioxidantes lo convierte en un aliado de la salud en múltiples aspectos:

Saciedad y control del peso : su alto contenido en fibra ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que contribuye a una alimentación equilibrada y a evitar el consumo excesivo de calorías. “Las proteínas pueden ayudar a mantenernos saciados durante más tiempo, además de contribuir a desarrollar los músculos, perder peso y mucho más ”, explicó Cording en su libro, según Women’s Health .

Protección de la piel : su combinación de antioxidantes y vitamina C ayuda a prevenir el daño celular, combatiendo los radicales libres y reduciendo los signos del envejecimiento prematuro.

Regulación del azúcar en sangre : su alto contenido en antioxidantes , como betacarotenos y vitamina C, favorece la producción de insulina y ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, lo que puede contribuir a la prevención de la diabetes .

Reducción del estrés y la ansiedad : contiene flavonoides que actúan directamente sobre el sistema nervioso, favoreciendo la relajación y ayudando a reducir los síntomas del estrés y la ansiedad.

Salud del corazón: “El maracuyá es un alimento que beneficia la salud de las arterias e impide la formación de radicales libres, lo que servirá para prevenir enfermedades crónicas como el infarto de miocardio”, señaló Cording.

Mejora del sueño y la digestión: sus propiedades sedativas naturales pueden ayudar a conciliar el sueño de forma más rápida y efectiva. Además, su riqueza en fibra mejora el tránsito intestinal y favorece el equilibrio de la flora digestiva, combatiendo el estreñimiento.

Flavonoides en el maracuyá reducen el estrés y la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incorporarlo en la dieta

A pesar de sus beneficios, el maracuyá sigue siendo una fruta poco frecuente en la alimentación diaria en gran parte de Argentina. Sin embargo, su versatilidad permite incorporarlo de diversas maneras:

Consumo directo : su pulpa puede comerse sola con una cuchara.

Batidos : su sabor ácido y refrescante combina bien con otras frutas.

Postres y mermeladas : puede utilizarse en compotas, tartas o yogures.

Ensaladas: añadirlo a ensaladas aporta un toque exótico y un extra de nutrientes.

La nutricionista Cording recomendó un consumo equilibrado, recordando que el maracuyá tiene un contenido calórico superior al de otras frutas. “La ingesta de entre 1,5 y 2 tazas de fruta al día es una buena referencia, y esto se puede aplicar perfectamente al maracuyá”, señaló según Women’s Health.