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Las mejores pastas del mundo y cómo prepararlas paso a paso

Desde las colinas de la Toscana hasta los mercados de Sicilia, cada receta cuenta una historia propia y refleja el carácter de su tierra

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Primer plano de fideos farfalle sin cocinar esparcidos sobre una superficie de madera de color oscuro. Se aprecian los detalles de su forma de mariposa y su textura rugosa.
Las recetas italianas reflejan historias familiares y la identidad de cada región a través de la selección de ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mesa italiana es un escenario de historias, costumbres y secretos transmitidos de generación en generación. Cada plato conecta con una región, una familia y un ingrediente que se convierte en protagonista. Según Taste Atlas, el ranking internacional de sabores, las mejores pastas del mundo se encuentran en Italia y cada una tiene una identidad tan marcada como el paisaje donde nació.

Desde la trufa blanca de Alba hasta el ragú de jabalí toscano, este recorrido por siete recetas emblemáticas revela cómo la tradición, la materia prima y la técnica se combinan en platos admirados a nivel global.

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Tajarín al tartufo bianco d’Alba

Plato de cerámica blanca con pasta tajarin amarilla, cubierta con láminas finas de trufa blanca y pimienta negra, sobre una mesa de madera rústica, iluminado con luz natural.
La trufa blanca de Alba aporta su aroma inconfundible a una pasta fresca que celebra la sencillez del Piamonte (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia de Cuneo, el tajarín al tartufo bianco d’Alba es sinónimo de elegancia. El secreto está en la calidad de la trufa blanca y la sencillez de la pasta, que permite que el ingrediente principal brille sin distracciones.

Ingredientes principales:

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  • Tagliolini (tajarin)
  • Trufa blanca de Alba
  • Manteca
  • Pimienta negra
  • Parmigiano (opcional)

Preparación paso a paso:

  1. Preparar la pasta: Si es casera, mezclar harina y muchas yemas de huevo. Amasar hasta obtener una masa lisa, dejar reposar y estirar en láminas finas. Cortar en tiras delgadas para formar el tajarín.
  2. Cocinar la pasta: Hervir abundante agua con sal y cocinar la pasta fresca por 2-3 minutos, hasta que esté al dente.
  3. Sazonar: Derretir manteca en una sartén grande. Escurrir la pasta y añadirla a la sartén junto con un poco del agua de cocción.
  4. Emplatar: Servir la pasta caliente en platos individuales.
  5. Finalizar: Rallar generosamente trufa blanca de Alba sobre la pasta. Agregar pimienta negra recién molida y, si se desea, una pizca de Parmigiano.

Pasta ‘ncasciata

Una fuente de horno tradicional siciliana con pasta penne horneada, berenjena frita, salsa de tomate, mozzarella derretida y pan rallado dorado encima, sobre una mesa de madera.
La pasta al horno siciliana reúne berenjenas, salsa y quesos en una receta pensada para compartir en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Sicilia, la pasta ‘ncasciata es sinónimo de reunión familiar y celebración. Su aroma al salir del horno convoca a todos a la mesa.

Ingredientes principales:

  • Penne o rigatoni
  • Berenjenas
  • Salsa de tomate o ragú de carne
  • Queso caciocavallo o mozzarella
  • Salsa bechamel
  • Pan rallado

Preparación paso a paso:

  1. Preparar las berenjenas: Cortar en cubos, salar y dejar reposar para que suelten amargor. Enjuagar y secar.
  2. Freír las berenjenas: Calentar aceite y freír los cubos hasta dorar. Reservar sobre papel absorbente.
  3. Cocinar la pasta: Hervir penne o rigatoni hasta que estén al dente. Escurrir.
  4. Preparar la salsa: Cocinar salsa de tomate o ragú de carne en una olla aparte.
  5. Montar el plato: En un bol grande, mezclar la pasta, la salsa, las berenjenas fritas, trozos de queso y salsa bechamel.
  6. Enmoldar: Verter la mezcla en un molde desmontable. Espolvorear con pan rallado y más queso.
  7. Hornear: Llevar al horno precalentado a 180°C durante 20-30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
  8. Desmoldar y servir: Dejar reposar unos minutos, desmoldar y servir tibio.

Pappardelle con jabalí

Un plato de pappardelle anchas y frescas cubiertas con un ragú oscuro de jabalí, queso Parmigiano rallado y perejil, servido sobre una mesa de madera.
El ragú de jabalí toscano se cocina durante horas para lograr una salsa profunda que envuelve las pappardelle (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Toscana se expresa en la robustez del ragú de jabalí, una receta que exige paciencia y cariño.

Ingredientes principales:

  • Pappardelle
  • Carne de jabalí
  • Tomate
  • Vino tinto
  • Perejil fresco
  • Parmigiano

Preparación paso a paso:

  1. Marinar la carne: Cortar la carne de jabalí en trozos y marinarla con vino tinto, cebolla y hierbas durante al menos 12 horas.
  2. Sellar la carne: Escurrir y dorar en una olla con aceite de oliva.
  3. Preparar el sofrito: Agregar cebolla, zanahoria y apio picados, cocinar hasta ablandar.
  4. Añadir tomate y vino: Incorporar tomate triturado y un poco más de vino tinto. Cocinar a fuego bajo varias horas hasta que la carne esté muy tierna.
  5. Cocinar la pasta: Hervir las pappardelle al dente.
  6. Mezclar y servir: Escurrir la pasta, mezclar con el ragú, espolvorear con perejil fresco y Parmigiano rallado.

Pasta alla Genovese

Plato hondo blanco lleno de rigatoni al dente con salsa genovesa de carne desmenuzada, cebolla caramelizada y queso pecorino rallado encima.
La salsa genovesa, a base de cebolla y carne, transforma ingredientes simples en un plato tradicional napolitano (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Nápoles, la salsa genovesa es una demostración de paciencia y sabor concentrado.

Ingredientes principales:

  • Ternera o carne de res
  • Cebolla
  • Zanahoria
  • Apio
  • Aceite de oliva
  • Vino blanco o caldo
  • Ziti o rigatoni
  • Pecorino rallado

Preparación paso a paso:

  1. Preparar la carne: Cortar en trozos pequeños.
  2. Sofreír cebolla: En una olla grande, calentar aceite y añadir cebolla cortada en pluma. Cocinar a fuego bajo hasta transparentar.
  3. Añadir las verduras: Incorporar zanahoria y apio picados. Cocinar unos minutos.
  4. Agregar la carne: Añadir la carne y dorar ligeramente.
  5. Cocinar lentamente: Verter vino blanco o caldo, tapar y cocinar a fuego muy bajo entre 2 y 10 horas, removiendo ocasionalmente.
  6. Cocinar la pasta: Hervir ziti o rigatoni hasta que estén al dente.
  7. Servir: Mezclar la pasta con la salsa y espolvorear con pecorino rallado.

Bigoli con pato

Un primer plano de bigoli con salsa de pato, zanahoria y apio en un plato rústico de cerámica. Al fondo, una mesa de madera oscura y la base de una copa de vino.
Bigoli gruesos y ragú de pato forman un clásico de la cocina véneta, ideal para los días de frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bigoli con pato es tradición en la provincia de Vicenza, ideal para los días fríos.

Ingredientes principales:

  • Bigoli
  • Carne y hígado de pato
  • Cebolla
  • Zanahoria
  • Apio
  • Hojas de laurel
  • Salvia
  • Vino blanco seco
  • Parmesano

Preparación paso a paso:

  1. Preparar el pato: Cortar carne y, si se desea, hígado en trozos pequeños.
  2. Sofreír verduras: En sartén grande, cocinar cebolla, zanahoria y apio picados hasta ablandar.
  3. Agregar el pato: Incorporar la carne, dorar y añadir laurel y salvia.
  4. Deglasar con vino: Añadir vino blanco seco y reducir.
  5. Cocinar a fuego lento: Tapar y cocinar hasta que la carne esté muy tierna y la salsa espese.
  6. Cocinar la pasta: Hervir los bigoli hasta que estén al dente.
  7. Mezclar y servir: Unir la pasta con el ragú, espolvorear con parmesano recién rallado.

Tagliatelle con salsa boloñesa

Un plato azul de cerámica lleno de tagliatelle amarillas cubiertas con abundante ragú rojo de carne, trozos de res y cerdo, y Parmigiano rallado, en una cocina tradicional con iluminación cálida.
El ragú boloñés, preparado con carnes y verduras, es el orgullo de Bolonia servido sobre tagliatelle frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Bolonia, el ragú es una obsesión local que cada casa interpreta a su manera.

Ingredientes principales:

  • Tagliatelle
  • Carne molida de res y cerdo
  • Panceta
  • Tomate
  • Vino tinto
  • Zanahoria
  • Apio

Preparación paso a paso:

  1. Sofreír panceta: Cortar en cubos y dorar en olla grande.
  2. Agregar carne: Añadir carne molida y sellar.
  3. Incorporar verduras: Sumar zanahoria y apio picados.
  4. Verter vino: Agregar vino tinto y dejar reducir.
  5. Añadir tomate: Incorporar puré de tomate y cocinar a fuego lento varias horas hasta que espese.
  6. Cocinar la pasta: Hervir tagliatelle al dente.
  7. Servir: Mezclar los tagliatelle con la salsa y servir de inmediato.

Lasaña a la parmesana

Lasagna de berenjenas gratinada en fuente de horno rectangular azul y blanca con un corte que muestra las capas. Adornada con berenjenas, mozzarella y albahaca. Utensilios y mantel a cuadros.
Capas de berenjena, tomate y mozzarella definen esta versión de la lasaña que une tradiciones del norte y sur de Italia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lasaña a la parmesana une el sur y el norte de Italia en un solo plato.

Ingredientes principales:

  • Lasaña
  • Berenjena
  • Tomate
  • Ajo
  • Mozzarella
  • Albahaca
  • Aceite de oliva
  • Queso rallado

Preparación paso a paso:

  1. Preparar las berenjenas: Cortar en rodajas, salar y dejar reposar para eliminar el exceso de agua.
  2. Freír las berenjenas: Secar y dorar en aceite de oliva hasta que estén crujientes.
  3. Preparar la salsa: Cocinar tomate triturado con ajo y aceite de oliva.
  4. Montar la lasaña: En una fuente para horno, colocar una capa de salsa de tomate, una de láminas de lasaña, una de berenjenas, mozzarella y albahaca. Repetir el proceso.
  5. Finalizar: Cubrir la última capa con salsa de tomate y queso rallado.
  6. Hornear: Cocinar a 180°C durante 30-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
  7. Reposar y servir: Dejar enfriar unos minutos antes de cortar y servir.

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