Gordon Ramsay: “Puedes ser uno de los chefs más talentosos del mundo, pero si no lo puedes convertir en dinero solo eres un idiota ocupado”

Ramsay lidera un imperio con 94 restaurantes en países como Reino Unido, Estados Unidos, Dubái y Singapur (REUTERS/Russell Cheyne)

Gordon Ramsay es un nombre reconocido por millones en todo el mundo, no solo por su destreza culinaria, sino también por su presencia mediática y su enfoque empresarial. A lo largo de más de tres décadas de carrera, logró consolidarse como una figura influyente en la gastronomía global, llevando su nombre más allá de las cocinas de sus restaurantes y llegando a los hogares de las audiencias a través de la televisión.

Su imperio no se limita solo a las estrellas Michelin; en entrevista con Forbes analizó cómo construyó una plataforma de negocios que abarca desde restaurantes hasta programas de televisión, con un valor estimado de 1.000 millones de dólares.

El proyecto de 22<b> </b>Bishopsgate: un restaurante de altura

Uno de los emprendimientos más ambiciosos de Gordon Ramsay es 22 Bishopsgate, el restaurante más alto de Londres, que ocupa 62 pisos en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Bajo su sello, el espacio alberga conceptos gastronómicos como Lucky Cat, Restaurant Gordon Ramsay High, y Gordon Ramsay Academy, con planes para abrir próximamente un nuevo local de Bread Street Kitchen.

En cuanto a este logro, Ramsay expresó: “Tuvimos que hacer frente a una fuerte competencia para conseguir este espacio. Nunca pensé que tendría el dinero o los seguidores necesarios para montar algo así. Para ser sincero, es un sueño hecho realidad”.

El restaurante 22 Bishopsgate en Londres, un proyecto de USD 25 millones, ya cuenta con 20.000 reservas (REUTERS/Hannah McKay)

El proyecto, que ya ha requerido una inversión aproximada de USD 25 millones, enfrenta riesgos significativos debido a los altos costos. Sin embargo, Ramsay confía en el éxito, destacando que ya existen 20.000 reservas y que el restaurante recibe un promedio de 1.000 llamadas al día. El chef subraya la importancia de mantener la calidad del servicio y la experiencia para asegurar el éxito a largo plazo.

El imperio global

El alcance global de Gordon Ramsay Restaurants es otro de los aspectos que define la magnitud de su imperio. Con 37 restaurantes en el Reino Unido, 35 en los Estados Unidos y 22 en diversas partes del mundo, incluyendo ciudades como Shanghái, Singapur, Dubai y Tailandia, el chef consiguió expandir su influencia culinaria a nivel internacional.

Su restaurante en Chelsea mantuvo por más de dos décadas sus tres estrellas Michelin, consolidándose como la joya de su imperio.

Una de las claves de su éxito es su habilidad para atraer tanto a los amantes de la alta cocina como al público masivo. Hell’s Kitchen, por ejemplo, se convirtió en un fenómeno en ciudades como Las Vegas, donde los seguidores de Ramsay hacen largas filas para probar el emblemático solomillo Wellington.

El solomillo Wellington: el plato emblemático de Ramsay que cautiva a miles en Las Vegas (Crédito: Hell's Kitchen)

Sin embargo, Ramsay también ha sabido diversificar su oferta culinaria para atraer a diferentes públicos, lo que le ha permitido seguir siendo una de las figuras más influyentes en la gastronomía.

Lucky Cat: una fusión de culturas culinarias

Lucky Cat, uno de sus proyectos más recientes, nació de su fascinación por la fusión de la cocina japonesa con la alta gastronomía, un concepto que descubrió trabajando con Joël Robuchon en París. Ramsay recordó: “Cuando empecé en París, recuerdo haber trabajado con el difunto Joël Robuchon, y eso fue icónico. Tenía una especie de fusión japonesa, y era la primera vez que veía esa maravillosa mezcla entre Asia y ‘alta cocina’”.

El primer Lucky Cat abrió en Mayfair, Londres en 2019, y su éxito llevó a Ramsay a expandirlo a Miami, donde el restaurante ha sido muy bien recibido, convirtiéndose en uno de los más comentados de la ciudad, con reservas realizadas con semanas de antelación.

Controversias y críticas: la otra cara del éxito

Como figura pública, Gordon Ramsay no ha estado exento de controversias. En su entrevista, el chef reconoció las críticas recibidas tanto a lo largo de su carrera como en proyectos recientes, como Lucky Cat. La apertura de este restaurante en Mayfair generó debates sobre la autenticidad de su cocina, algo que Ramsay atribuye a una visión limitada de la cultura culinaria.

En este sentido, destacó la importancia del talento por encima del origen del chef, afirmando: “No se trata de tu etnia ni de tu origen. Si eres lo suficientemente bueno para el trabajo, entonces deberías ganarte ese respeto”.

Ramsay defendió la importancia del talento sobre el origen en la cocina (REUTERS)

Ramsay también habló de otros desafíos que ha enfrentado, como robos y comportamientos inapropiados en su nuevo restaurante en Bishopsgate. Sin embargo, su capacidad para manejar estas situaciones con humor y resiliencia quedó clara cuando comentó: “Ahora tengo la piel como la de un rinoceronte, siempre me pinchan y me dan empujones; el secreto es no morder el anzuelo y centrarse en el trabajo diario”.

La transición de chef a empresario

El camino hacia el éxito empresarial de Gordon Ramsay no fue fácil. En 2010, tras descubrir irregularidades financieras con su suegro, Ramsay se vio obligado a tomar el control total de Gordon Ramsay Holdings y reestructurarlo, asumiendo los roles de CEO, CFO y director de operaciones. “Tuve que reconstruir. Tuve que hacer frente a muchas cosas: ¿cómo se entienden las pérdidas y ganancias?”, reflexionó el chef sobre ese proceso.

Ramsay también destacó la importancia de la gestión empresarial para el éxito. “Detrás de cada chef exitoso, se necesita una mente empresarial, pero nosotros no somos buenos en la gestión de empresas. Somos demasiado generosos y debe haber un punto de corte”.

Además agregó que “puedes ser uno de los chefs más talentosos o solicitados del mundo, con tres estrellas Michelin, pero si no puedes convertir eso en dinero y éxito, entonces eres un idiota ocupado”.

En 2019, Ramsay buscó apoyo externo al asociarse con Lion Capital, lo que le permitió expandir su imperio en Estados Unidos con una inversión de USD 100 millones.

La fama, según Ramsay

Aunque la fama es inseparable de la figura de Gordon Ramsay, el chef dejó claro que no fue algo que él eligió. “No elegí ser famoso, elegí estar ocupado. Elegí dominar mi oficio”, afirmó.

Esta declaración refleja su enfoque en la excelencia culinaria y su rechazo a ser definido solo por su aparición en televisión. La televisión, como él mismo subrayó, es solo un subproducto de su trabajo como chef, y su verdadero enfoque está en el arte culinario y en los negocios.