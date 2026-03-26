Honduras

El Gobierno de Honduras y el Banco Europeo de Inversiones acuerdan un préstamo de 53 millones de euros para las Mipymes

El financiamiento aprobado por el organismo internacional permitirá a emprendedores acceder a mejores condiciones crediticias, y proporcionará apoyo para iniciativas alineadas con modelos de crecimiento ambientalmente responsables, afirman fuentes oficiales.

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El presidente Nasry Asfura y el embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, anuncian un préstamo de 53 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Esta inversión, que llega tras 11 años de ausencia del banco en el país, busca generar unos 72,000 empleos y potenciar las finanzas sostenibles. /(Presidencia de Honduras)

El Gobierno de Honduras anunció la aprobación de un préstamo por 53 millones de euros (L1,600 millones) del Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinado a impulsar el acceso a financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país. El presidente Nasry Asfura calificó el acuerdo como un paso relevante en la reactivación económica y resaltó el retorno del BEI al país tras once años de ausencia.

Según el propio Asfura, la aprobación de este crédito representa un gesto de confianza internacional en la economía hondureña. “Nos sentimos muy satisfechos y muy agradecidos por la confianza en Honduras”, afirmó el jefe de Estado en un video difundido por las redes oficiales de la presidencia.

Durante el anuncio, Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea en Honduras, acompañó al presidente y explicó que la Junta Directiva del BEI aprobó el préstamo con condiciones favorables para el país. El diplomático precisó que la operación contempla un componente de concesionalidad de 15 millones de euros, equivalentes a 460 millones de lempiras, que no serán reembolsables. Esta característica permite que una parte significativa del financiamiento llegue en condiciones más accesibles para las Mipymes, facilitando la expansión de la economía verde en el territorio hondureño.

El representante europeo estimó que la inyección de recursos podría beneficiar a cerca de 72 mil empleos en el país. Además, destacó que el acuerdo convierte a Honduras en el segundo país de América Central, después de Costa Rica, en recibir este tipo de préstamo del BEI. “Esto supone una gran muestra de confianza en Honduras y va a atraer a muchas empresas europeas”, sostuvo Fournier en el video compartido por la presidencia hondureña.

El acuerdo entre Honduras y el BEI proyecta la creación y fortalecimiento de cerca de 72 mil empleos locales. (Foto: Cortesía)
El acuerdo entre Honduras y el BEI proyecta la creación y fortalecimiento de cerca de 72 mil empleos locales. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con la información oficial, los 53 millones de euros, equivalentes a 1,600 millones de lempiras, estarán destinados a financiar proyectos de economía verde y a fortalecer el acceso a recursos para las Mipymes hondureñas. El objetivo, según reiteraron las autoridades, es estimular la generación de empleo y apoyar la transición hacia modelos de negocio sostenibles. El préstamo incluye una tasa de interés preferencial y un periodo de gracia, lo que permitirá que los beneficiarios accedan a créditos en mejores condiciones que las ofrecidas en el mercado local.

El presidente Asfura puntualizó que los fondos no reembolsables fortalecerán la economía y contribuirán a crear nuevas oportunidades laborales. “Son 460 millones de lempiras no reembolsables que van a venir a fortalecer la economía de Honduras, a generar empleo también”, señaló el mandatario. La administración hondureña considera que la llegada de capital europeo, así como la participación activa del BEI, facilitarán la llegada de más inversiones internacionales en el mediano plazo.

El acuerdo fue fruto de reuniones sostenidas entre autoridades hondureñas, representantes de la Unión Europea y directivos del Banco Europeo de Inversiones en la capital del país. El mandatario agradeció públicamente a los organismos internacionales por el respaldo y se comprometió a “hacer bien las cosas para Honduras y para la gente”.

El préstamo del BEI se alinea con las estrategias de cooperación de la Unión Europea en la región, cuyo eje central apunta a promover la sostenibilidad y la inclusión financiera. El embajador Fournier destacó que el respaldo financiero europeo llega en un momento clave para el desarrollo nacional y se mostró optimista en cuanto al impacto que tendrá en la economía local.

El Gobierno hondureño prevé que la ejecución del crédito y el componente de fondos no reembolsables comenzarán a implementarse en los próximos meses, con prioridades centradas en el acceso a crédito para las empresas más pequeñas y en la promoción de proyectos vinculados a la economía verde.

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