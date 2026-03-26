Receta de bondiola al verdeo con puré de papas, rápida y fácil

Bondiola dorada al verdeo, lista para servir con puré casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma inconfundible invade la casa cuando se prepara bondiola al verdeo con puré de papas. Es ese perfume tentador, mezcla de cebolla de verdeo y carne dorada, que anticipa una comida reconfortante y hogareña. Para muchos, este plato evoca domingos en familia o almuerzos de invierno, cuando el cuerpo pide calor y sabor.

La bondiola de cerdo es un corte querido en la mesa argentina. Suele aparecer en celebraciones, reuniones o cuando se busca una opción sabrosa y fácil para sorprender. El toque de verdeo en la salsa y el clásico puré de papas hacen de esta receta una combinación imbatible en cualquier rincón del país.

Receta de bondiola al verdeo con puré de papas

La bondiola al verdeo con puré de papas consiste en medallones de bondiola de cerdo dorados y cocidos en una salsa cremosa de cebolla de verdeo, acompañados por un puré de papas suave y casero. Es una preparación simple, de pocos pasos, ideal para quienes buscan un plato principal rendidor y sabroso sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Almuerzo rápido con todo el sabor de la cocina hogareña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 kg de bondiola de cerdo (en bifes o medallones)

2 cebollas de verdeo (parte blanca y verde)

200 cc de crema de leche

1 vaso de vino blanco seco (100 cc)

5 papas medianas (aprox. 800 g)

2 cucharadas de manteca

100 cc de leche

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada a gusto

Cómo hacer bondiola al verdeo con puré de papas, paso a paso

Cortar la bondiola en bifes de 2 a 3 cm de grosor. Salar y pimentar de ambos lados. Calentar el aceite en una sartén grande y sellar los bifes a fuego fuerte hasta que estén bien dorados por fuera. Reservar. Bajar el fuego y agregar la cebolla de verdeo cortada en rodajas finas. Rehogar hasta que esté tierna. Volver la bondiola a la sartén, sumar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol (2 minutos). Agregar la crema de leche, mezclar y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos, hasta que la carne esté tierna y la salsa espese. Mientras tanto, hervir las papas peladas y cortadas en cubos hasta que estén blandas (aprox. 20 minutos). Hacer un puré con las papas, pisándolas bien y agregando la manteca, la leche caliente, sal, pimienta y nuez moscada. Servir la bondiola bañada con la salsa de verdeo y acompañar con el puré bien cremoso.

Consejo clave: No dejar que la crema hierva fuerte para evitar que se corte la salsa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

Salsa cremosa y carne tierna: un clásico argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 620 kcal

Grasas: 32 g

Carbohidratos: 35 g

Proteínas: 45 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar sólo la bondiola con salsa (sin el puré) hasta 2 meses. El puré de papas es mejor consumirlo recién hecho, pero puede guardarse en heladera 2 días.