El desopilante error de Juli Poggio en Pasapalabra que hizo estallar de risa a todos: el video

En plena competencia, Juli Poggio cometió un divertido error al tener que responder el nombre de un personaje literario (Pasapalabra - Telefe)

Desde que dejó la casa de Gran Hermano, Juli Poggio se transformó en una de las figuras más explosivas de la nueva camada mediática. Su carisma, frescura y sentido del humor la convirtieron en una influencer seguida por miles y, tras una exitosa temporada teatral en Carlos Paz, volvió a la pantalla chica para continuar divirtiendo a su público. Esta vez, su participación en Pasapalabra (Telefe) la convirtió en viral por un insólito error que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Todo ocurrió durante el tradicional juego del abecedario, cuando Iván de Pineda formuló una consigna que parecía sencilla: “P: personaje de la literatura y el cine, un muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente”. Juli, con la espontaneidad que la caracteriza, respondió: “¿Piñón Fijo?”, provocando las risas tanto del conductor como del resto de los presentes en el estudio. Tras el blooper, rápidamente corrigió: “¡Pinocho, Pinocho!”. El conductor, entre risas, repitió la respuesta errónea: “Piñón Fijo”.

El desliz de Poggio se viralizó en redes sociales, donde los usuarios se encargaron de multiplicar el momento con comentarios de todo tipo. “¿En qué momento Piñón pasó a ser un personaje literario?”; “No es gracioso, es lamentable”; “Cambió de rubro Pinocho”; “No podés desconocer a Pinocho”; “Dios mío, no te la puedo creer”, fueron apenas algunas de las reacciones que se destacaron y posicionaron el clip entre las tendencias del día.

Poggio se volvió furor al confundir a Pinocho con Piñón Fijo (Instagram)

Pero las anécdotas de Juli no se quedan solo en sus respuestas en juegos televisivos. La semana pasada, la ex Gran Hermano sorprendió a sus seguidores y colegas al mostrar la severa lesión que sufrió en un accidente doméstico, dejando en evidencia la crudeza de las consecuencias de un hecho en apariencia menor. Poggio relató el episodio con detalles durante una transmisión en vivo en Rumis, generando todo tipo de reacciones tanto en redes sociales como entre sus compañeros de trabajo.

Sin filtros, la actriz y modelo no dudó en mostrar la secuela del accidente frente a cámara. Pidió al camarógrafo que acercara el plano para exhibir la herida. “Muestro esto y se desmayan... ¡Haceme zoom, por favor! ¡Ponchame esto!”, exclamó, sin perder el humor. “Es para el desmayo”, aseguró, reflejando la reacción generalizada en el estudio. La respuesta se replicó entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes contando que la imagen les produjo hasta malestar físico: “O sea, la cantidad de gente que me respondió a la historia diciéndome que le bajó la presión...”.

Lean Saifir, panelista del ciclo, no se quedó afuera del tema y comentó: “¡Es que... sí, amiga, da impresión ver una uña en carne viva!”. La charla dio pie a que Poggio contara con más detalle qué le había pasado. La uña esculpida ya presentaba algo de crecimiento y estaba floja. El accidente ocurrió cuando intentaba quitarse una colita de pelo muy ajustada: la uña se enganchó y terminó desprendiéndose por completo. “Está en carne viva. Se me salió toda la uña”, relató, evidenciando el dolor y la incomodidad que le provocó la situación.

Julieta Poggio mostró la gravedad de su lesión doméstica en vivo y causó fuerte impacto entre sus compañeros (Rumis - La Casa)

Consultada sobre la posibilidad de reemplazar la uña con otra esculpida, Juli fue tajante: “¿Dónde? Si no tengo uña… no hay”. Además, compartió que el proceso de recuperación será largo, ya que le informaron que la uña tardará entre cinco y seis meses en crecer por completo. La influencer detalló el momento del accidente con un guiño especial a su audiencia femenina: “La verdad es que ya tengo un poco de crecimiento, y estaba flojita. Y tenía una colita muy ajustada... las chicas me entenderán. Fue una de esas ocasiones en la que te empezás a desesperar porque te querés sacar la colita a toda costa”, bromeó. Finalmente, describió el desenlace: “Entonces, empecé a tirar y se enganchó con la colita. ¡Y, track!”.

El episodio, lejos de generarle vergüenza, fue tratado por Poggio con la honestidad y el humor que la caracterizan. Tanto el blooper de Pasapalabra como el relato de su accidente casero refuerzan el perfil espontáneo y sin filtros que la posicionó como una de las personalidades más queridas y seguidas del momento. Así, entre caídas, risas y momentos de sinceridad, Juli sigue sumando seguidores y consolidando su lugar en el mundo del espectáculo, mostrando que la autenticidad y el carisma pueden convertir hasta el error más insólito en tendencia nacional.