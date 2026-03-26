El Reino Unido evalúa cobrar entrada a turistas extranjeros en museos nacionales para financiar el sector cultural

La propuesta de implementar un pago para visitantes extranjeros busca fortalecer la sostenibilidad del sector cultural, mantener la gratuidad para residentes y explorar nuevas fuentes de financiamiento ante la presión presupuestaria actual. (Foto Europa Press)

El Gobierno británico estudia imponer un pago de acceso a turistas internacionales para las colecciones permanentes de museos nacionales, mientras mantendría la gratuidad para residentes. Esta medida busca reforzar el financiamiento de las artes en un contexto de crisis y asegurar una distribución equitativa de recursos, diferenciando explícitamente entre visitantes extranjeros y locales desde el inicio del debate. El análisis responde a una revisión solicitada por el organismo público Arts Council England y surge ante la compleja coyuntura presupuestaria que atraviesa el sector cultural en la actualidad.

Según informó el medio The Guardian, el gobierno británico contempla opciones como la implementación de un impuesto hotelero o el establecimiento de una entrada diferenciada entre residentes y turistas internacionales. La política de gratuidad, vigente desde 2001, aumentó de manera sostenida el flujo de visitantes y benefició el turismo cultural del país. Actualmente, la presión presupuestaria y la necesidad de encontrar financiamiento a largo plazo han llevado a los ministros a revaluar el acceso gratuito únicamente para no residentes.

Reacciones y propuestas alternativas

El debate probocó posturas opuestas. Alison Cole, directora del Cultural Policy Unit, consideró que cobrar entrada a turistas extranjeros sería una “muy mala idea” y sugirió en cambio que un impuesto hotelero podría sostener a los museos y la infraestructura cultural. Un estudio independiente de la organización benéfica Art Fund reveló que el 72 % del público apoya un impuesto turístico que subsidie el acceso universal y gratuito a los museos nacionales.

El análisis impulsado por Arts Council England responde a la necesidad de nuevas fuentes de recursos y contempla alternativas como un impuesto hotelero mientras se mantiene el acceso sin costo para residentes locales. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo)

La medida fue también abordada en el marco de un informe elaborado por Margaret Hodge para el Arts Council England donde se recomienda proteger la financiación de la politización y promover procedimientos de solicitud más simples. El gobierno anunció la asignación de 8 millones de libras (USD 10.661.240) para agilizar los trámites y 2 millones de libras (USD 2.665.724,78) adicionales para promover el arte y la cultura en regiones con menor acceso.

Impacto de las medidas en las instituciones culturales

El análisis sobre la política de entrada gratuita y el acceso democrático a museos y galerías nacionales reconoce la relación directa entre el ingreso sin costo y el aumento de la afluencia de visitantes. Instituciones como el Museo Británico y la National Gallery han reportado un crecimiento sostenido en el turismo y en el compromiso ciudadano debido a esta medida. De esta manera, el acceso sin costo se asocia tanto con la democratización cultural como con el desarrollo del sector turístico.

La actual presión presupuestaria y la revisión de los modelos de financiamiento han colocado la sostenibilidad de este sistema en el centro del debate.

El Tesoro británico había evaluado eliminar la gratuidad como parte de un paquete de recortes programado para 2025, una propuesta que finalmente se desestimó ante la oposición de los ministros de cultura y el rechazo de la ciudadanía. En esa instancia, se precisó que la eliminación de la gratuidad había respondido a la necesidad de reducir gastos en diversas áreas, lo que impactaría directamente en la accesibilidad cultural, pero la presión pública llevó a abandonar dicha medida. La consulta pública sobre el impuesto a turistas y las demás alternativas busca equilibrar el financiamiento sostenible con el acceso democratizado y equitativo a las artes.

La discusión forma parte de un proceso de consulta pública que examina opciones para garantizar el desarrollo de las artes y asegurar la equidad en el acceso a las instituciones culturales. REUTERS/Corey Rudy

De acuerdo con el medio informativo, la propuesta considera entrada gratuita para los residentes del Reino Unido y aplica el cobro únicamente a los visitantes internacionales. El objetivo es resguardar el acceso local y a la vez captar fondos adicionales provenientes del turismo, uno de los sectores económicos de mayor dinamismo en el país.

Nuevas políticas y el futuro de los museos

El compromiso gubernamental con la independencia y la imparcialidad del Arts Council England se manifestó en políticas destinadas a fortalecer la diversidad, la libertad de expresión y una mayor representatividad de colectivos subrepresentados en el arte. La respuesta oficial se tradujo en nuevos fondos orientados a artistas con menos oportunidades y medidas para mejorar la educación artística en las escuelas.

La estrategia se propone potenciar el arte regional y restablecer juntas de gestión cultural en distintos territorios, con la mira puesta en la equidad territorial y el desarrollo de nuevos públicos. El gobierno resaltó a Bradford, seleccionada como ciudad de la cultura 2025, como ejemplo de los logros que las inversiones culturales de largo plazo pueden generar en zonas históricamente relegadas.

El organismo público Arts Council England también se comprometió a simplificar sus procesos y explorar modelos alternativos de financiamiento, entre los que se incluyen inversiones con reinversión de beneficios, exenciones fiscales y campañas filantrópicas. El objetivo declarado es que el financiamiento público impacte de manera más efectiva en quienes han tenido menores oportunidades de acceso y de desarrollo profesional en las artes.

Perspectivas y próximos pasos

La determinación sobre el cobro a turistas internacionales en museos nacionales se inscribe en una discusión más amplia acerca del futuro de la cultura en el Reino Unido. El equilibrio entre sostenibilidad financiera y el acceso democrático continúa como eje central del debate, en un escenario de incertidumbre presupuestaria y transformaciones en el turismo internacional.

La consulta pública y el diálogo con los actores del sector serán decisivos en la implementación de cualquier medida, bajo la atenta evaluación de los efectos económicos y sociales tanto en las instituciones culturales como en el turismo internacional.