“No voy a hablar hasta que se vaya”: Max Verstappen se enfureció con un periodista en plena conferencia de prensa

Verstappen echó a un periodista de su atención a medios por una pregunta que le molestó en Abu Dabi

En la previa del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Max Verstappen protagonizó un incidente con la prensa que alteró la jornada de atención a medios en Suzuka. El piloto neerlandés de Red Bull se negó a iniciar su rueda de prensa hasta que Giles Richards, periodista británico de The Guardian, abandonara la sala, según informaron sitios especializados como Autosport, The Race y MotorSport.

Durante la mañana del jueves, Verstappen ingresó al espacio reservado para los medios y, al notar la presencia de Richards, expresó sin rodeos: “No voy a hablar hasta que se vaya”. El episodio, presenciado por reporteros internacionales, tomó por sorpresa a la mayoría de los presentes. De acuerdo con el relato de MotorSport, Richards preguntó directamente si la postura del piloto se debía a una pregunta realizada meses antes en Abu Dhabi, relacionada con un incidente entre Verstappen y George Russell en el Gran Premio de España de la temporada pasada. Verstappen respondió afirmativamente, confirmando el motivo de su negativa.

La tensión entre el piloto y el periodista se remonta a la conferencia posterior a la última carrera del año anterior. En esa ocasión, Richards había preguntado a Verstappen si lamentaba la maniobra con Russell en Barcelona, acción que derivó en una penalización de diez segundos y la pérdida de varios puntos clave en la lucha por el campeonato, que finalmente quedó en manos de Lando Norris por una diferencia de solo dos unidades.

El tenso cruce de Verstappen con un periodista en la rueda de prensa

“Te olvidas de todas las demás cosas que han pasado en mi temporada. ¿Lo único que mencionas es Barcelona? Sabía que eso pasaría. Y ahora me pones una estúpida sonrisa. No sé. Sí, al final forma parte de las carreras. Vives y aprendes. El campeonato son 24 carreras. También me han dado muchos regalos de Navidad anticipados en la segunda mitad de año, así que también puedes cuestionarlo”, le había respondido Verstappen al periodista durante aquella rueda de prensa en Yas Marina.

El intercambio de este jueves en Suzuka duró cerca de medio minuto. Richards quiso saber si la solicitud de Verstappen obedecía exclusivamente a aquella pregunta en Abu Dhabi sobre la colisión en España. El neerlandés reiteró su descontento y, tras insistir varias veces con la palabra “fuera”, esperó a que el periodista recogiera sus pertenencias y saliera de la sala. Solo entonces, el cuatro veces campeón mundial, invitó al resto de los reporteros a iniciar la sesión: “Ahora podemos empezar”, dijo con una sonrisa, de acuerdo con la versión publicada por Autosport.

La postura de Verstappen hacia la prensa británica no es nueva. MotorSport recordó que el neerlandés ya había manifestado anteriormente su percepción de un trato sesgado por parte de ese grupo de medios, aunque rara vez había tomado medidas tan directas. En 2022, tras la polémica definición del campeonato de 2021 con Lewis Hamilton, Verstappen se negó a hablar con la cadena británica Sky Sports F1 durante el Gran Premio de México, aunque retomó el diálogo en la siguiente carrera.

Verstappen ganó el GP de Japón el año pasado (Reuters)

En el plano deportivo, el vigente campeón reconoció que las circunstancias para el Gran Premio de Japón han cambiado respecto al año anterior, cuando ganó en Suzuka por delante de los dos McLaren. “Por supuesto, se siente muy diferente a lo del año pasado. Esta es la realidad en la que nos encontramos ahora y simplemente hay que aceptarlo”, declaró el piloto neerlandés.

Verstappen también se refirió a la gestión de potencia de los monoplazas bajo la normativa actual: “Seguimos teniendo mucho cuidado con el uso del acelerador. Eso, claro, es muy diferente a como era antes. Antes ibas realmente al límite de lo que el coche podía dar. Pero en cuanto a potencia, en algunos puntos ya no es así”, subrayó.