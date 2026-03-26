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Gales se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones

En Cardiff, ambas selecciones intentarán acceder a la final, donde se enfrentarán al vencedor de Italia vs Macedonia del Norte para asegurar su pasaje a la cita mundialista

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Gales vs Bosnia y Herzegovina
Gales se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

La selección de Gales recibe a Bosnia y Herzegovina en el Cardiff City Stadium, en una de las semifinales del repechaje europeo al Mundial 2026. El ganador de este cruce disputará el boleto final ante quien avance del duelo entre Italia y Macedonia del Norte.

El equipo dirigido por Craig Bellamy busca regresar a la Copa del Mundo tras su participación en Qatar 2022. Gales llega fortalecido por su desempeño como local: acumuló casi cuatro goles de media en sus partidos clasificatorios en Cardiff y se apoya en el impulso de la afición, con todas las entradas agotadas para el encuentro. Sin embargo, el historial no favorece al conjunto galés, que nunca ha vencido a Bosnia en cuatro enfrentamientos directos, con dos empates y dos derrotas.

La ausencia de Ben Davies y Kieffer Moore por lesión complica el panorama defensivo y ofensivo de Gales. Joe Rodon, habitual titular en la zaga, podría formar pareja con Dylan Lawlor o Ben Cabango, ambos con poca experiencia en partidos de esta magnitud. En ataque, el protagonismo recae sobre Harry Wilson, quien atraviesa su mejor momento tanto en la selección como en el Fulham, con una cifra de 17 goles internacionales, de los cuales 12 llegaron en los últimos tres años.

David Brooks, Brennan Johnson y Ethan Ampadu de Gales durante el entrenamiento previo al duelo ante Bosnia y Herzegovina (Reuters/Peter Cziborra)
David Brooks, Brennan Johnson y Ethan Ampadu de Gales durante el entrenamiento previo al duelo ante Bosnia y Herzegovina (Reuters/Peter Cziborra)

Por su parte, Bosnia y Herzegovina afronta el desafío tras quedar a trece minutos de la clasificación directa, cuando un empate en Austria los envió al repechaje. La escuadra de Sergej Barbarez se apoya en la experiencia y capacidad goleadora de Edin Dzeko, máximo artillero histórico de su país con 72 goles. Bosnia completó la fase de clasificación invicta como visitante y se distingue por un bloque defensivo sólido y capacidad para contragolpear. El equipo solo ha participado una vez en la Copa del Mundo, en Brasil 2014.

Bellamy advirtió que Bosnia es un rival bien organizado, con fuerza en defensa y peligro en las transiciones rápidas. El técnico galés señaló que el estilo de Bosnia se basa en ceder el balón y esperar espacios para atacar, lo que puede generar dificultades a un Gales acostumbrado a la posesión y la presión alta.

Haris Tabakovic de Bosnia y Herzegovina celebra su primer gol ante Austria por las eliminatorias europeas con rumbo al Mundial 2026 (Foto: Reuters/Lisa Leutner)
Haris Tabakovic de Bosnia y Herzegovina celebra su primer gol ante Austria por las eliminatorias europeas con rumbo al Mundial 2026 (Foto: Reuters/Lisa Leutner)

Entre los duelos individuales clave, se destaca el enfrentamiento entre la zaga central galesa y la dupla ofensiva de Dzeko y Tabaković, ambos peligrosos en el juego aéreo y decisivos en la fase de clasificación. Además, Neco Williams, lateral galés, deberá estar atento a las proyecciones de Bajraktarević, joven extremo bosnio utilizado habitualmente como revulsivo.

La presión recae sobre Gales, que aspira a clasificarse a su tercer Mundial y enlazar dos participaciones consecutivas, algo inédito en su historia. El ex capitán Gareth Bale respaldó públicamente al plantel y subrayó la importancia de no mirar más allá de Bosnia. Por su parte, Bosnia busca regresar al mayor escenario futbolístico tras una ausencia de doce años, con la motivación adicional de mantener su invicto ante los británicos.

El partido se disputará ante 33.000 espectadores en Cardiff, con horario programado para las 15:45 (ET). En caso de empate, el pase se definirá en tiempo suplementario y, si es necesario, penales. El vencedor jugará la final del repechaje el martes siguiente, también en casa, frente a Italia o Macedonia del Norte.

Probables formaciones:

Gales: Karl Darlow; Neco Williams, Joe Rodon, Dylan Lawlor, Jay Dasilva; Ethan Ampadu, Jordan James; Daniel James, David Brooks, Harry Wilson; y Brennan Johnson: DT: Craig Bellamy.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Nikola Šunjić, Amar Memić; Haris Tabaković y Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.

Estadio: Cardiff City Stadium.

Árbitro: István Kovács (Rumania).

TV: ESPN 2, Disney+ Premium.

Hora:

  • Argentina / Brasil / Uruguay: 16:45 horas
  • Bolivia / Paraguay / Venezuela / Chile: 15:45 horas
  • Perú / Colombia / Ecuador: 14:45 horas
  • Ciudad de México: 13:45 horas
  • España: 20:45 horas
  • Estados Unidos, hora del Este: 14:45 horas

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