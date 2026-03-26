Preocupación en Rosario Central por la lesión de Ángel Di María que pone en riesgo su debut en la Copa Libertadores

El Fideo Di María está en duda para el debut en Copa Libertadores

La incertidumbre se apodera de Rosario Central a menos de dos semanas de su debut en la Copa Libertadores, luego de que Ángel Di María fuera diagnosticado con una lesión muscular en el aductor izquierdo tras someterse a estudios médicos. El club y su entrenador, Jorge Almirón, no cuentan con precisiones oficiales sobre el alcance de la lesión, pero la confirmación médica pone en riesgo la participación del capitán para el primer partido copero frente a Independiente del Valle de Ecuador el jueves 9 de abril, según la información publicada por La Capital de Rosario.

El antecedente inmediato que complica la recuperación del futbolista remite al partido disputado frente a Banfield en el Gigante de Arroyito. Entre ese encuentro, que se celebró el sábado 14 de marzo, y el inminente debut en el certamen continental, hay 26 días de diferencia. De acuerdo a los tiempos de recuperación convencionales para un desgarro, el plazo mínimo es de tres semanas, lo que deja a Di María en una carrera contrarreloj. El propio jugador ya venía arrastrando molestias en ese músculo desde hace más de tres semanas, hecho que los cuerpos técnico y médico han seguido con especial atención.

El martes, tras regresar de la derrota ante Independiente Rivadavia en Mendoza (2-0), Di María fue sometido a una resonancia magnética que arrojó como resultado “una lesión muscular pequeña” en el aductor izquierdo. Si bien no se trata de una lesión de gravedad, la presencia del campeón del mundo en el partido inaugural de la Libertadores está, por ahora, lejos de ser segura. De movida, sería preservado en el próximo cotejo ante Atlético Tucumán.

El origen del problema físico se remonta al último entrenamiento previo al clásico frente a Newell’s Old Boys, cuando Di María sintió una molestia al ejecutar un tiro de esquina. A pesar de la dolencia, jugó el encuentro por la trascendencia del partido. Tras el cotejo, tanto Jorge Almirón como el propio futbolista reconocieron que, de no haberse tratado del clásico, Di María no hubiese estado en la alineación titular.

Di María trabaja a contrarreloj para llegar al debut por la Libertadores (@RosarioCentral)

En aquel partido cumplió un rol determinante al anotar el gol que adelantó a Rosario Central en el marcador, aunque evitó lanzar balones detenidos durante el desarrollo. Su posterior ausencia en el encuentro frente a Argentinos Juniors fue resultado de una decisión prudente acordada con el cuerpo técnico, que prefirió no arriesgar su estado físico.

Con la evolución de las molestias, Di María fue convocado para el partido contra Banfield, aunque quedó en evidencia que su estado físico no era óptimo. Acumuló apenas 30 minutos en el campo aquel día y su participación resultó clave, ya que aportó en dos acciones decisivas que permitieron revertir el resultado y obtener la victoria.

En el siguiente compromiso ante Independiente Rivadavia, Di María integró la lista de jugadores que viajaron a Mendoza y generó expectativa sobre su regreso a la titularidad, pero terminó ocupando un lugar en el banco de suplentes. El desarrollo adverso del partido —con Central dos goles abajo— y la ausencia de minutos para el capitán fueron señales inequívocas de que persistían los problemas físicos. La decisión de no sumarlo al juego habría obedecido a la intención de evitar sobrecargar el aductor lesionado.

Al regreso de Mendoza, el lunes, Di María se sometió a estudios por imágenes que confirmaron la existencia de una lesión muscular. Este resultado implicó un revés para Central, cuyas aspiraciones estaban puestas en recuperar plenamente a su figura para el inminente debut en la Copa. A pesar del colchón de puntos acumulado por el equipo en el torneo Apertura, que prácticamente asegura la clasificación a los octavos de final, la expectativa en Arroyito está centrada en el partido ante Independiente del Valle. Por el momento, la incógnita sobre la presencia de Ángel Di María en esa jornada se mantiene, y la decisión final dependerá de la evolución de su lesión en los próximos días.