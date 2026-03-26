Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 26 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.400 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 23 de febrero. El BCRA compró USD 146 millones en el mercado

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público en el Banco Nación continúa ofrecido a 1.400 pesos para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.402,60 para la venta y $1.352,87 para la compra.

13:08 hsHoy

El BCRA compró USD 146 millones

El Banco Central compró el miércoles USD 146 millones en el mercado de cambios, es decir el 41,2% de la oferta de contado (spot). Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 24 millones, a 43.832 millones de dólares.

13:08 hsHoy

El dólar volvió a caer y ya se ubica 20% por debajo del techo de las bandas cambiarias

La divisa mayorista cayó a $1.377,50, un piso desde el 23 de febrero. En el Banco Nación regresó a los $1.400 para la venta

El dólar bajó en todos los segmentos del mercados.
El dólar bajó en todos los segmentos del mercados.

Aunque el monto operado en la rueda no fue para destacar tras dos días sin operaciones, por unos USD 354,3 millones en el segmento de contado, el dólar comercial volvió a inclinarse por una baja de 13 pesos o 0,9%, a $1.377,50, para anotar a lo largo de marzo un descenso de $19,50 o 1,4 por ciento.

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13:08 hsHoy

Dólar fuerte, petróleo volátil y mercados en alerta: por qué el repunte de los activos argentinos sigue limitado

Si bien las acciones y los bonos de Argentina crecen, lo hacen a un menor ritmo que los países de la región. El efecto de la guerra amenaza a la estabilidad de Estados Unidos y dispara las dudas de los inversores

Los mercados globales siguen en tensión por la guerra en Irán y sus efectos sobre la estabilidad de Estados Unidos.
Los mercados globales siguen en tensión por la guerra en Irán y sus efectos sobre la estabilidad de Estados Unidos.

Los bonos y acciones mejoraron en la Argentina, pero no con la fuerza que se esperaba porque la situación de los mercados internacionales vive cambios diarios significativos. La volatilidad alcanza velocidades poco frecuentes.

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13:08 hsHoy

El Gobierno busca recaudar USD 2.000 millones con las privatizaciones y suma un nuevo bono en dólares para pagar deuda

Fuentes del círculo del ministro Luis Caputo aseguraron a Infobae que esperan los ingresos por venta de activos en el segundo semestre. Además, se llevará a cabo otra colocación de bonos en dólares

El Gobierno prevé ingresos adicionales a través de la venta de activos estatales para afrontar compromisos financieros inmediatos.
El Gobierno prevé ingresos adicionales a través de la venta de activos estatales para afrontar compromisos financieros inmediatos.

El Ministerio de Economía proyecta obtener USD 2.000 millones por la venta de activos estatales en 2026, mientras que anunció la emisión de un nuevo bono en dólares, replicando el esquema del BONAR 2027. Esta es una de las fuentes de financiamiento que había anunciado el ministro Luis Caputo para cubrir los vencimientos de capital programados para julio de 2026 y para enero y julio de 2027.

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