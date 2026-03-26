Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 26 de marzo

El dólar al público en el Banco Nación continúa ofrecido a 1.400 pesos para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.402,60 para la venta y $1.352,87 para la compra.
El Banco Central compró el miércoles USD 146 millones en el mercado de cambios, es decir el 41,2% de la oferta de contado (spot). Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 24 millones, a 43.832 millones de dólares.
Aunque el monto operado en la rueda no fue para destacar tras dos días sin operaciones, por unos USD 354,3 millones en el segmento de contado, el dólar comercial volvió a inclinarse por una baja de 13 pesos o 0,9%, a $1.377,50, para anotar a lo largo de marzo un descenso de $19,50 o 1,4 por ciento.
Los bonos y acciones mejoraron en la Argentina, pero no con la fuerza que se esperaba porque la situación de los mercados internacionales vive cambios diarios significativos. La volatilidad alcanza velocidades poco frecuentes.
El Ministerio de Economía proyecta obtener USD 2.000 millones por la venta de activos estatales en 2026, mientras que anunció la emisión de un nuevo bono en dólares, replicando el esquema del BONAR 2027. Esta es una de las fuentes de financiamiento que había anunciado el ministro Luis Caputo para cubrir los vencimientos de capital programados para julio de 2026 y para enero y julio de 2027.