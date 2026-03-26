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Pakistán confirmó su mediación en Medio Oriente y dijo que Irán delibera sobre propuesta de Estados Unidos

El ministro de Exteriores de Islamabad aseguró que los mensajes entre ambas potencias se están transmitiendo a través de la diplomacia y países “hermanos”, entre los que mencionó a Turquía y Egipto

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Abás Araqchi y Ishaq Dar portada
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, a la izquierda, estrecha la mano de su homólogo paquistaní, Ishaq Dar (Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán vía AP)

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que “está siendo deliberada” por Teherán.

Según Dar, los mensajes entre ambas potencias se están transmitiendo a través de la diplomacia paquistaní y países “hermanos” como Turquía y Egipto, entre otros, también están apoyando la iniciativa, dice en un mensaje en su cuenta de X.

“Pakistán continúa plenamente comprometido con promover la paz y continúa haciendo esfuerzos para asegurar la estabilidad en la región”, añade.

La confirmación de Islamabad sucede a una publicación de ‘The New York Times’ que señala que Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra, citando a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticos.

De acuerdo con el diario, el plan incluye líneas generales sobre el programa nuclear iraní, el desarrollo de sus misiles balísticos y la seguridad de las rutas energéticas, especialmente el estrecho de Ormuz.

Por su parte, la CNN informó el miércoles de que la Casa Blanca trabaja para organizar una reunión el próximo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y representantes de la República Islámica, lo que no ha sido confirmado por Islamabad.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, acordaron este miércoles mantener una “estrecha coordinación” para frenar la escalada bélica en Oriente Medio.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán POLITICA INTERNACIONAL -/Spa/Dpa
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán POLITICA INTERNACIONAL -/Spa/Dpa

Pakistán tiene un Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua (SMDA) con Arabia Saudí, que está siendo objeto de ataques de Irán desde el inicio de la ofensiva de EE. UU. e Israel contra el país persa.

Trump anunció el lunes el aplazamiento por cinco días de los ataques previstos contra centrales eléctricas iraníes, condicionando la medida a que Teherán desbloquee Ormuz.

Mientras el líder republicano ha calificado las conversaciones de “productivas”, el Gobierno iraní ha negado la existencia de contactos directos, atribuyendo a Washington la iniciativa de buscar el acercamiento.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que mantiene conversaciones de paz con Irán y aseguró que los desmentidos de Teherán responden al temor de sus propios negociadores a represalias, en medio de la guerra que atraviesa su cuarta semana.

Durante una cena con miembros republicanos del Congreso, el mandatario sostuvo que existen contactos en curso pese a las negativas públicas del gobierno iraní. “Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, expresó. Luego agregó: “También tienen miedo de que nosotros los matemos”.

Las declaraciones de Trump surgieron después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmara que su país “no tiene la intención de negociar”. La afirmación marca una contradicción directa con la postura de la Casa Blanca, que insiste en que existen conversaciones activas.

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Trump reiteró además su evaluación sobre la situación militar y sostuvo que Irán está siendo “diezmado” en el conflicto. Sus declaraciones se producen mientras Teherán mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz, un punto clave para el tránsito energético global por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Más temprano, la Casa Blanca reforzó la advertencia de una posible escalada militar. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló que Trump está dispuesto a intensificar la ofensiva si no hay avances en las negociaciones o si Irán incurre en un error de cálculo. “El presidente Trump no bluffea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, declaró.

(Con información de EFE)

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