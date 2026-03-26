Sociedad

“¡Ayúdennos a volver!“: el desesperado pedido de un argentino para trasladar a su pareja desde Brasil en un avión sanitario

Alejandro Criado permanece en el país vecino desde el 8 de enero pasado, cuando chocó de frente con un camión camino a Florianópolis. Producto del siniestro, Carla, su esposa, sufrió graves heridas. Cómo colaborar

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Un argentino pide ayuda para trasladar a su mujer desde Brasil: está internada tras un violento choque frontal en la ruta

Una familia argentina enfrenta una situación crítica en Brasil tras un grave accidente vial ocurrido el pasado 8 de enero cerca de la localidad de Lages, en el estado de Santa Catarina, donde su automóvil fue embestido de frente por una camioneta que circulaba en dirección contraria durante la noche, en medio de una intensa neblina y bajo una incesante llovizna. La víctima más afectada, Carla, permanece hospitalizada desde entonces y su esposo, Alejandro Criado, vicedirector de dos escuelas bonaerenses, encabeza una campaña de ayuda para costear los gastos generados durante la convalecencia, mientras gestionan la repatriación a la Argentina para que continúe su tratamiento.

Alejandro, Carla y su hijo Nahuel, de 18 años, habían partido de Ezeiza hacia Misiones, donde poseen una casa, para luego cruzar la frontera y vacacionar en Brasil. El destino final de su viaje era Florianópolis, pero un choque frontal en la ruta 282 alteró sus planes de forma drástica. El conductor argentino relató a TN que en el momento del accidente tenía un camión de un lado y un barranco del otro, y que el Fiat Palio en el que se trasladaban quedó suspendido en una pendiente de casi mil metros: “Fue un milagro, si caíamos no la contábamos”.

Ninguno de los tres pasajeros perdió el conocimiento tras el impacto; Criado sufrió fractura de dos costillas, Nahuel debió ser derivado a otro centro por una perforación intestinal y Carla, que inicialmente sólo presentaba fractura en un brazo, vio su cuadro agravarse días después.

Selfie de una pareja sonriente, un hombre sin camisa y una mujer, con montañas áridas, un lago turquesa y cielo nublado de fondo
Carla sufrió la extirpación parcial de uno de sus intestinos, y su traslado a la Argentina debe ser en un avión sanitario.

El diagnóstico de Carla se complicó cuando los médicos detectaron una perforación intestinal no advertida en la primera revisión. Las posteriores operaciones derivaron en la extirpación de gran parte del intestino y la aparición de infecciones.

“A Carla en un principio no le encontraron las perforaciones y pasaron 3 días hasta que la operaron, ella lleva ya tres operaciones más la traquiostomia, sigue en estado de gravedad pero evoluciona despacio y favorablemente”, explicó Alejandro en un posteo que realizó en la red social Facebook el pasado 6 de febrero, casi un mes después del brutal choque.

Un grupo de adultos y niños posa en un mirador de madera, con barandilla verde y amarilla, sobre una bahía con playa, mar azul, botes y colinas verdes
Alejandro, Carla y su hijo, Nahuel, viajaban a Florianópolis para disfrutar de unas vacaciones en familia.

A raíz de que Carla experimentó avances en su recuperación, los médicos le explicaron a Alejandro que ahora es un momento indicado para realizar su traslado a la Argentina. Sin embargo, la mujer debería viajar al país en un avión sanitario, como consecuencia de su cuadro.

“Los médicos me están hablando de hacer un traslado extremo desde Brasil a Argentina. No tengo los medios como para trasladarla con un avión sanitario. No es opción que vaya en medio de transporte. A Carla le quedó un intestino muy chico, lo tiene desconectado, por lo cual necesita la alimentación NPT (NdeR: método de alimentación intravenosa que suministra todos los nutrientes esenciales directamente al torrente sanguíneo) constantemente. Para que pueda pasar esto tiene que ser sanitario, porque no puede viajar en un vuelo de línea en esta situación”, detalló Alejandro en un video que compartió el pasado 16 de marzo.

Director de una escuela en Cañuelas y vicedirector de otro establecimiento en Lomas de Zamora, Alejandro se apoyó en familiares, amigos y seguidores de redes sociales para solicitar ayuda económica. “Apelo al amor y cariño de la gente que me conoce y al que no me conoce, como mínimo que sea, darnos una mano. Es mucha plata, estamos hablando de diez mil, quince mil dólares. Y no es un monto que estamos teniendo en este momento. Y no se hace cargo ni obra social, ni seguro, ni nadie”, lamentó Alejandro al mencionar la suma que debe conseguir para avanzar con los trámites de la repatriación.

Además de las gestiones médicas pendientes, la familia todavía debe resolver cuestiones administrativas y de cobertura sanitaria para conseguir la autorización necesaria que habilite el regreso en vuelo comercial y con acompañamiento especializado.

La repatriación de Carla está en trámite y dependerá, al mismo tiempo, de la disponibilidad de una cama en territorio argentino.

“Tres meses la estuvimos, la estuve luchando, pero bueno, llegamos a este punto que está la necesidad tener que trasladarla y no están los medios. Vuelvo a pedir y apelar a la solidaridad de todos. Y si no se puede, hacerlo viral lo más posible, que mucha gente vea esto. Soy un tipo que labura todos los días y que no estaría haciendo esto si no lo necesitara”, señaló Alejandro ante la cámara.

Frente al peso económico acumulado y la incertidumbre sobre el tiempo que demorará el regreso, la familia mantiene activa una colecta solidaria en la que se puede colaborar con donaciones al alias alpaca.musica.cabeza, a nombre de Alejandro Javier Criado.

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