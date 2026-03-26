Sociedad

Impactante incendio: arde una fábrica de plásticos en Francisco Álvarez

Las tareas de contención del fuego avanzan en el polo industrial de Fademac, ubicado en Moreno. Unas 25 dotaciones trabajan en el lugar, ante el descontrol de las llamas. No se registraron heridos. Se evacuó la planta

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incendio en Francisco Alvarez

Una columna de humo negro se eleva sobre Francisco Álvarez mientras decenas de bomberos trabajan para contener un incendio de grandes proporciones en el polo industrial Fademac, una fábrica de plásticos, ubicado en avenida San Martín y Chilecito.

El incendio de este gran depósito comenzó alrededor de las 9 de la mañana, está ubicado sobre la avenida San Martín (que corre paralela a las vías del Sarmiento), Argentinidad (ex Ramón Falcón) y Chilecito.

Vista de un edificio industrial con techo verde y paredes de ladrillo del que emana una densa columna de humo negro y llamas, con un camión blanco y césped en primer plano
Una masiva columna de humo negro se eleva desde un depósito en llamas en Francisco Álvarez, Moreno

Los vecinos, sorprendidos por la magnitud del evento, comenzaron a evacuar sus viviendas preventivamente ante la presencia de productos químicos y el avance de las llamas.

Una chispa de soldadura habría originado el brutal siniestro. Intervino en el lugar, junto a las dotaciones de bomberos, la Comisaría 6° de Moreno. La fiscalía de turno, también de Moreno, investiga las causas del siniestro.

incendio depósito de pinturas en Francisco Álvarez

Las primeras imágenes del incendio, captadas por residentes, muestran cómo el fuego avanza de manera rápida en el depósito mientras unas 25 dotaciones de bomberos luchan contra el fuego en el lugar.

Vista aérea de una enorme columna de humo oscuro que se eleva hacia un cielo azul claro, cubriendo parcialmente el paisaje arbolado en el horizonte
La estela de humo negro se divisa desde varios kilómetros (Captura de video)

El humo, denso y oscuro, se esparce por el cielo y remite a los habitantes a lo ocurrido un día antes en Mariano Acosta, cuando se incendió un depósito de garrafas.

Noticia en desarrollo...

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